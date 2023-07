Governo de MS decreta ponto facultativo nos dias dos jogos da seleção feminina

FUTEBOL FEMININO

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá. A partida será disputada no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, e é a segunda do grupo F, que já teve empate entre França e Jamaica.



Assim, as comandadas de Pia Sundhage podem aproveitar a dificuldade da favorita França e as estreantes panamenhas para avançar à próxima rodada na liderança da chave.



Antes da estreia do Brasil, o quinto dia da Copa do Mundo também tem os duelos entre Itália e Argentina, às 3h, em Auckland, Nova Zelândia, e entre Alemanha e Marrocos, às 5h30, em Melbourne, Austrália.



CONFIRA OS DESTAQUES DO DIA E ONDE ASSISTIR ÀS PARTIDAS

3h — Itália x Argentina

Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+



As seleções de Itália e Argentina fazem sua estreia na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia em confronto válido pelo grupo G, o mesmo de Suécia e África do Sul.



Com o mesmo número de participações em Mundiais, quatro, contando a atual, Itália e Argentina buscam resultado positivo para ficar em posição mais confortável ao lado da Suécia, favorita do grupo, que lidera após vitória de virada sobre as sul-africanas.



As argentinas, porém, têm retrospecto mais desfavorável em Copas: em 9 partida disputadas, foram 2 empates, 7 derrotas e nenhuma vitória até aqui. Já as italianas, cujo melhor resultado em Mundiais foi chegarem às quartas de final (em 1991 e 2019), têm aproveitamento positivo: 6 vitórias, 5 derrotas e 1 empate.



5h30 — Alemanha x Marrocos

Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Segunda colocada no ranking da Fifa, a seleção da Alemanha faz sua estreia contra a estreante equipe do Marrocos.



As alemãs são bicampeãs mundiais (2003 e 2007), campeãs olímpicas nos Jogos do Rio-2016 e oito vezes vencedoras da Eurocopa, além de terem um liga nacional forte que, com frequência, vê seus times disputarem a Champions League. Em 2023, por exemplo, o Wolfsburg ficou com o vice-campeonato após ser derrotado pelo Barcelona.



As marroquinas chegam para sua primeira participação em Copas do Mundo. A equipe africana é apenas 72ª colocada no ranking da Fifa e vai tentar segurar as europeias, que devem estar na briga pelo título.



À parte o jogo, as jogadoras marroquinas vão marcar a história do Mundial com a defensora Nouhaila Benzina, que deve se tornar a primeira atleta do torneio a jogar utilizando o hijab —lenço usado por muçulmanas que cobre os cabelos e orelhas. Liberada pela Fifa na última Copa, a vestimenta foi proibida na França, sede do torneio em 2019.



8h — Brasil x Panamá

Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Globo, ge, Globoplay, SporTV e Fifa+



23h — Colômbia x Coreia do Sul

Sydney Football Stadium, em Sidney, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV



Coreia do Sul e Colômbia fecham a primeira rodada da fase de grupos com confronto que deve ser equilibrado. Próximas no ranking da Fifa (Coreia em 17ª e Colômbia em 25ª), as duas seleções também têm retrospectos parecidos nas participações anteriores em Mundiais.



Enquanto a Coreia vai para sua quarta edição, a Colômbia estão em sua terceira. São 4 derrotas, 2 empates e 1 vitória para as sul-americanas, no total; 8 derrotas, 1 empate e 1 derrota para asiáticas.



A seleção da Colômbia disputou a final da Copa América de 2022, contra o Brasil, e ficou com o segundo lugar após derrota por 1 a 0, gol de Debinha.