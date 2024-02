Governo libera quase meio milhão para etapa do Circuito de Vôlei de Praia

O Governo de Mato Grosso do Sul liberou quase meio milhão para a etapa do Circuito de Vôlei de Praia. O evento que acontece nos dias 21 e 25 deste mês deve reunir as melhores duplas masculinas e femininas do país.

O repasse atual é de R$49 mil, valor superior cedido para a disputa do Circuito Brasileiro do ano passado, convênio de R$ 449 mil. Os jogos serão na área externa do Parque das Nações Indígenas, espaço já cedido pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente) para a Federação de Vôlei do Estado, com auxílio da Fundesporte (Fundação de Esportes e Lazer).

O convênio assinado pelo pelo secretário estadual de Esporte, Herculano Borges, e pelo presidente da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), José Eduardo Amâncio da Mota, conhecido como "Madrugada", foi divulgado nesta sexta-feira (9), no DOE (Diário Oficial do Estado)

Calendário do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2024.

1ª etapa | Campo Grande-MS - 21 a 25 de fevereiro

2ª etapa | Recife-PE - 13 a 17 de março

3ª etapa | Saquarema-RJ - 3 a 7 de abril

4ª etapa | Natal-RN - 24 a 28 de abril

5ª etapa | a definir - 19 a 23 de julho

6ª etapa | a definir - 11 a 15 de setembro

7ª etapa | João Pessoa-PB - 9 a 13 de outubro

8ª etapa | a definir - 30 de outubro a 3 de novembro

9ª etapa | a definir - 20 a 24 de novembro



