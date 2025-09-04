Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

brasil

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Governo federal divulgou vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do feriado

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

04/09/2025 - 22h00
O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 3, um vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.

Na peça de divulgação, a camisa "ganha vida" e comemora ter sido retirada da gaveta. "Voltei, Brasil. Que saudade, meu povo!", diz uma animação da blusa, que nos últimos anos ficou marcada como símbolo em manifestações bolsonaristas. A "amarelinha" se apresenta como "meio amarrotada" e com "cheiro de guardado".

Em outro trecho, a peça menciona a aproximação do 7 de Setembro: "Não tem jogo, mas tem Brasil em campo. E eu já sou a roupa de ir, né?". "Todo dia é dia de exaltar o Brasilzão e exaltar a nossa soberania."

A postagem faz parte da nova campanha publicitária do governo Lula, que tem como conceito a ideia de "Brasil Soberano". A mensagem é também o lema da cerimônia do Dia da Independência.

O desfile oficial do feriado ocorre em Brasília no próximo domingo, 7, e terá três temas principais, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom): a defesa da soberania nacional, a COP-30 e o Novo PAC.

O novo posicionamento do governo vem após pesquisas apontarem uma boa avaliação da gestão diante da crise causada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, entre outras retaliações articuladas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parar tentar travar seu julgamento por golpe de Estado.

Desde o começo das sanções, como a cassação de vistos de autoridades nacionais e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o PT tem denunciado tentativas de intervenção estrangeira e usado o cenário para promover campanhas como a "Brasil Soberano". O slogan do governo passou de "União e Reconstrução" para "Do lado do povo brasileiro".

Esporte

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

A partida foi pela pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

31/08/2025 21h00

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro Divulgação

O Santos e o Fluminense ficaram no 0 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos e trouxe à tona o reencontro de Neymar e Paulo Henrique Ganso, protagonistas do passado recente do clube paulista, despertando a atenção da torcida para a expectativa de atuação dos dois em lados opostos.

Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, participando de forma ativa principalmente no segundo tempo, quando passou a recuar mais para buscar a bola e organizar as jogadas ofensivas do Santos. Já Ganso entrou pelo Fluminense e tentou criar oportunidades, mas teve participação discreta, sem conseguir impor grande influência no andamento da partida.

O resultado mantém o Santos sob pressão, com três partidas consecutivas sem vitória. A equipe soma 22 pontos, ainda distante do Fluminense, que chega a 28 e mantém a invencibilidade contra o rival desde 2021. O empate evidencia a dificuldade do time paulista em transformar a posse de bola e a intensidade em efetividade dentro da área adversária.

O primeiro tempo foi marcado por disputa intensa no meio de campo, mas com poucas chances claras de gol. O Santos chegou a balançar a rede em jogada de Guilherme, que driblou o goleiro Fábio, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Nos minutos finais da etapa, Neymar testou o reflexo do goleiro em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do travessão. Pelo Fluminense, Santi Moreno se destacou na condução da bola, mas não conseguiu superar Gabriel Brazão nas finalizações que teve.

No segundo tempo, Neymar assumiu papel mais central na criação, tentando abrir espaços e articular jogadas ofensivas. Aos três, ele cobrou uma falta ensaiada que encontrou Rollheiser na entrada da área. O chute exigiu grande intervenção de Fábio, que espalmou. No rebote, Guilherme tentou finalizar de imediato, mas novamente o goleiro evitou o gol do Santos.

O Fluminense respondeu aos 15 em uma jogada de velocidade, quando Lucho Acosta conduziu a bola e rolou para Cano, que finalizou de primeira, de forma torta, mandando para fora. Foi a oportunidade mais clara do time carioca, mas a equipe não conseguiu transformar o volume de jogo em ameaça efetiva ao Santos, que ainda teve um gol anulado no fim, em toque de cabeça de Tiquinho Soares, em impedimento.

A estreia de Vojvoda mostrou uma equipe organizada defensivamente, mas ainda com ajustes necessários na transição ofensiva. A busca por entrosamento entre Neymar e os demais atacantes do Santos foi um dos pontos de observação do técnico, que precisará encontrar maneiras de transformar a qualidade técnica do elenco em finalizações concretas.

O equilíbrio predominou durante grande parte do segundo tempo, com o Santos mantendo a iniciativa e o Fluminense atento às chances de contra-ataque. Apesar da presença de jogadores de alto nível individual, a partida refletiu mais a organização tática e a disciplina das equipes do que a efetividade ofensiva, resultando no empate sem gols que manteve o cenário de disputa acirrada na tabela do Brasileirão.

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 21h, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón (João Schmidt), Zé Rafael e Rollheiser (Barreal); Caballero (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos) e Lucho Acosta (Ganso); Santi Moreno (Soteldo), Cano (Igor Rabello) e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Não houve.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Rollheiser (Santos); Martinelli, Santi Moreno, Serna e Thiago Santos (Fluminense)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

RENDA - R$738.351,62

PÚBLICO - 12.515 torcedores

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

MUNDIAL

'Todo mundo será bem-vindo para a Copa do Mundo', garante Infantino

Mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa

30/08/2025 23h00

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores. Divulgação/FIFA

Em meio à polêmica política de imigração dos Estados Unidos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado que todos os torcedores serão bem-vindos ao país norte-americano durante a Copa do Mundo de 2026.

"Torcedores de todos os lugares do mundo serão bem-vindos", declarou Infantino ao site da Fifa, referindo-se à competição que também será disputada no México e no Canadá.

Ao todo, mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa, que contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Infantino, que nesta semana se encontrou com Claudia Sheinbaum, presidente do México, garantiu que está trabalhando com os três líderes de estados que serão anfitriões do maior evento esportivo do mundo para um acolhimento dos torcedores no decorrer da competição.

"É importante esclarecer isso. Há muito desentendimento por aí. Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem", disse Infantino para o site oficial da entidade. "Nós estamos trabalhando exatamente para isso."

"No Mundial de Clubes neste ano, nós tivemos torcedores indo (aos Estados Unidos) de 164 países diferentes, é claro, sem problemas. Obviamente, há um processo para que seja feito para adquirir vistos e por aí vai. O processo será tranquilo, e vai garantir que aqueles que se qualifiquem possam vir com tranquilidade", acrescentou o dirigente.

Os EUA possuem 11 das 16 cidades sedes do evento. Assim sendo, a maioria dos visitantes imigrantes pretendem estar em estádios e arenas americanas. Segundo a Fifa, Infantino trabalha com Donald Trump em uma ação coordenada com autoridades americanas para garantir e agilizar os processos de imigração.

"Nós temos de trabalhar nisso. Nós temos de fazer o melhor, nós temos de fazer o mais simples. Mas há um compromisso do governo dos Estados Unidos para garantir que o processo seja suave, então torcedores do mundo inteiro serão bem-vindos", acrescentou Infantino.

A declaração do presidente da Fifa vai na contramão de muitas das decisões de Donald Trump, presidente americano, neste seu segundo mandato.

O republicano tem adotado uma postura rígida com relação a autorização da entrada e permanência de imigrantes nos EUA. Autoridades locais consideram ilegais muitas destas deportações.

A Copa do Mundo 2026 tem seu início previsto para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, sendo a estreia do time mandante.

Os EUA iniciam a jornada no SoFi Stadium, enquanto o Canadá joga no BMO Field em Toronto, ambos no dia 12. Esta será a primeiro edição de um Mundial a contar com 48 participantes, 16 a mais que o número clássico de 32 (12 grupos com 4 seleções em cada).

 

