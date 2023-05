Governo repudia racismo contra Vini Jr

BRASILEIRÃO 2023

Rubro-negro conquistou a 3ª vitória consecutiva no Brasileirão

Conquistando mais uma vitória no Brasileirão 2023, o Flamengo bateu o Corinthians na tarde deste domingo (21), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 7ª rodada do campeonato. O placar ficou em 1 a 0, marcando a terceira partida consecutiva de vitória para o mengão.



Com uma partida "equilibrada", o gol foi marcado por Léo Pereira, camisa quatro, nos acréscimos da partida, aos 48 minutos do segundo tempo, nas costas do marcador Gil.

O zagueiro flamenguista que só estava na posição devido a uma lesão, aproveitou cruzamento de Cebolinha, cabeceando para o fundo da rede do gol de Cássio, que não conseguiu defender.



O jogo começou com boas oportunidades para ambas as equipes, contudo, o rubro-negro, manteve a maior posse de bola, criando mais chances de gols paradas pelo capitão do time corintiano, o goleiro Cássio.



Mesmo tendo conseguido pressionar novamente no segundo tempo, lançando ao menos duas bolas para dentro da área do Flamengo, o Corinthians não conseguiu marcar e acabou levando o gol no finzinho da partida.



O Maracanã teve, nesta tarde de domingo, o maior público do Campeonato Brasileiro, com 64.871 mil torcedores presentes para o duelo entre Flamengo e Corinthians.