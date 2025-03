Grêmio prioriza reforços defensivos na janela de transferências

Esportes

Incêndio ocorreu em caminhão de apoio à equipe PP Motorsport, não houve feridos

Horas após o incêndio que queimou parte dos equipamentos da equipe PP Motorsport, o grupo corre contra o tempo para estrear na Copa Truck, neste final de semana, em Campo Grande, evento que abre a temporada 2025.

Por meio de um comunicado oficial, a equipe informou em suas redes sociais que o veículo que pegou fogo foi apenas o caminhão que transportava os equipamentos, e não os caminhões de corrida.

O incêndio ocorreu na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, no fim desta quarta-feira (19), cerca de 190 km da capital. Ninguém ficou ferido. Ainda conforme a PP Motorsport, os danos materiais causados pelo incidente estão sendo avaliados, mas ainda não há uma estimativa precisa.

“A situação está sendo monitorada de perto e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e resolver a situação. Agradecemos pela compreensão e apoio de todos. Continuaremos a fornecer atualizações conforme novas informações se tornem disponíveis”, informou a equipe.

Horas mais tarde, o vice-campeão da Copa Truck 2024 entre os Super Elite, piloto Pedro Paulo Fernandes falou sobre o ocorrido.

"Venho informar que a carreta que transportava nosso equipamento para a competição deste fim de semana pegou fogo espontaneamente faltando apenas 190 km para chegar em Campo Grande, na capital onde será realizada a primeira etapa de 2025 da Copa Truck. Embora todo o equipamento tenha sido queimado, nossa equipe conseguiu tirar de cima da carreta os dois caminhões e felizmente ninguém se feriu. Por mais que encontramos algumas dificuldades por causa do equipamento necessário para a corrida, nós não vamos desistir. Nossa equipe está trabalhando incansavelmente para participarmos da competição", destacou o piloto mato-grossense.

O evento

Com estreia da temporada marcada para os próximos dias 22 e 23 deste mês, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, pela 1ª vez na história, o grid da temporada 2025 da Copa Truck, terá três mulheres na categoria, que conta com 40 caminhões inscritos nesta temporada.

Nesta quinta-feira (13), Thaline Chicoski foi confirmada no segundo caminhão da equipe DMais Motorsport e se une a Debora Rodrigues, pioneira nas corridas de caminhões, e Bia Figueiredo, atual campeã da Super Truck Elite, classe que Thaline integrará neste ano.

Na capital, serão seis corridas divididas em dois dias, sendo quatro no domingo. No sábado acontecem as primeiras provas da Copa HB20 e Nascar Brasil, enquanto no domingo rolam as duas provas da Copa Truck e as baterias complementares da Nascar e HB20.

“É o fruto de um objetivo que tracei a vida toda, desde que entrei no kart, que era chegar numa categoria de alto nível do nosso automobilismo”, comemorou Thaline em nota.

Destaque da classe principal, a Super Truck Pro, Bia Figueiredo, relatou ter conversado muito com Thaline e a auxiliado em sua escolha.

"Tenho falado com ela já há algum tempo sobre a Truck. Acredito que ela fez a escolha certa, pois a Truck é uma das três categorias onde você pode ser profissional. Estou feliz pois sei da batalha dela, da caminhada dela nestes anos e ela vai entrar em uma categoria de destaque que é a Super Truck Elite”, frisou Bia.

Além de Thaline, Nicolas Giaffone, Arthur Scherer, Alberto Cattucci e Mauricio Arias também estreiam Copa Truck neste ano, e ampliam a renovação do grid da categoria.

No caso dos brutos, as largadas estão marcadas para acontecer a partir das 12h10 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, SporTV e canais de streaming - Copa Truck, Parc Fermé, CATVE, Esporte na Band e HighSpeed no YouTube.

A sessão que define o grid de largada e os pole positions das categorias Pro e Super acontece a partir das 13h (de MS) do sábado, com transmissão do canal oficial da Copa Truck. Já a quinta e a sexta-feira estão reservadas para treinos.

Confira a programação*

Quinta-feira, 20 de março

15h30 - Copa HB20 - Shakedown

16h30 - Copa Truck - Treino para novatos

17h30 - Todas as categorias - Trackwalk

Sexta-feira, 21 de março

9h10 - Copa HB20 - Treino Livre

9h50 - Copa Truck Elite - Treino Livre

10h35 - Copa Truck Pro - Treino Livre

12h - Copa HB20 - Treino Livre

12h40 - NASCAR Brasil - Shakedown

13h10 - NASCAR Brasil - Treino Extra

14h05 - Copa Truck Elite - Treino Livre

14h45 - Copa Truck Pro - Treino Livre

16h10 - NASCAR Brasil - Treino Oficial

17h - Copa HB20 - Treino Livre Duplas

Sábado, 22 de março

08h - Copa HB20 - Treino Livre

08h40 - NASCAR Brasil - Treino Oficial

9h35 - Copa Truck Elite - Treino Livre

10h20 - Copa Truck Pro - Treino Livre

11h05 - Copa HB20 - Classificação

12h10 - NASCAR Brasil - Qualifying 1

12h25 - NASCAR Brasil - Qualifying 2

12h40 - NASCAR Brasil - Top Qualifying

13h - Copa Truck Elite - Classificação

13h22 - Copa Truck Elite - Top qualifying

13h42 - Copa Truck Pro - Classificação

14h04 - Copa Truck Pro - Top Qualifying

14h40 - Copa HB20 - Corrida 1

16h15 - NASCAR Brasil - Corrida 1

17h - Ação Promocional

Domingo, 23 de março

08h - NASCAR Brasil - Warm Up

08h15 - Copa Truck - Warm Up

08h40 - Copa HB20 - Corrida 2

9h30 - Visitação aos boxes

9h50 - Desfile de caminhões

11h10 - Copa Truck - Corrida 1

11h45 - Copa Truck - Corrida 2

12h25 - NASCAR Brasil - Grid Walk

13h55 - NASCAR Brasil - Hino Nacional

13h18 - NASCAR Brasil - Corrida 2

14h15 - Ação Promocional

Serviço

São cinco modalidades de ingresso a partir de R$ 25 reais que podem ser adquiridos exclusivamente por aqui até o próximo dia 21.

As bilheterias físicas funcionarão apenas no sábado e no domingo do evento. As atividades acontecem entre 8h e 17h nos dois dias, com a visitação aos boxes sendo realizada somente no domingo.

Pelo fato de o autódromo estar localizado em uma Rodovia Federal, é proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas.

