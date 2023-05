Guardiola enaltece City e diz que Haaland é trunfo na semifinal da Liga dos Campeões

A liderança do Manchester City no Campeonato Inglês e a boa fase do norueguês Erling Haaland deram o tom da entrevista do técnico Pep Guardiola nesta segunda-feira, em Madri, projetando o primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o poderoso Real Madrid do técnico Carlo Ancelotti.



Apoiado na retomada da liderança do Campeonato Nacional ao superar o Arsenal na classificação, Guardiola comentou que o seu time chega ao confronto com os espanhóis em um momento favorável "Gosto de como o meu time joga, sempre gostei e este ano estamos muito bem. O estilo do time é definido pelas características dos jogadores e tenho que explorar isso."



A estratégia passa necessariamente pela utilização do jovem centroavante Haaland, de apenas 22 anos. Artilheiro isolado da Liga dos Campeões com 12 gols, o norueguês será peça fundamental no duelo desta terça-feira.



"Se você tem o Haaland, tem que tirar vantagem, e vamos jogar por ele. Contra times de muita pressão, usar uma bola longa com o Haaland é um trunfo e vamos tentar aproveitar", comentou o treinador que admitiu ter variações táticas em mente para surpreender o adversário.



Eliminado pelo time espanhol na edição do ano passado ao tomar dois gols nos minutos finais do tempo regulamentar, e depois levar o terceiro na prorrogação, Guardiola descartou qualquer sentimento de revanche.



"Não estamos aqui para nos vingar. Já passou e acabou. Quando você não ganha é porque não merece. É apenas uma nova oportunidade. Tivemos o que merecemos naquele jogo. Foi difícil, obviamente, mas no final fizemos um bom jogo. O futebol é assim. Eles nos venceram e só falta dar os parabéns. Aceite isso. O que aconteceu está no passado. Se continuarmos vindo até aqui, um dia venceremos a competição", afirmou o treinador.



Na semifinal do ano passado, o City esteve muito perto de disputar a final da Liga dos Campeões. Após vitória em casa por 4 a 3, o time vencia o Real por 1 a 0 quando levou dois gols de Rodrygo aos 44 e 46 minutos do segundo tempo. A partida foi para a prorrogação e, no tempo extra, Benzema selou o triunfo por 3 a 1 e a vaga para a decisão.



Questionado sobre o momento do brasileiro Vinícius Júnior, Guardiola falou que o gigante espanhol é muito mais do que um simples jogador. "Existe muito mais do que o Vinícius no time do Real. É verdade que ele te afunda toda vez que pega a bola, e vem se tornando um jogador cada vez mais decisivo. Mas o Real Madrid e o Ancelotti têm muita experiência em partidas deste tipo", comentou o treinador.



Real Madrid e Manchester City se encontram nesta terça-feira às 16 horas (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu pelo primeiro confronto das semifinais. A partida de volta, que acontece na Inglaterra, está marcada para quarta-feira (17) da semana que vem.

