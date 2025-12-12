Há 47 anos, goleiro do Operário era eleito o melhor do brasileirão

Na semana em que os melhores jogadores desta edição do Campeonato Brasileiro foram agraciados com a Bola de Prata, honraria que premia anualmente os melhores do futebol brasileiro, o Correio do Estado relembra que apenas Haílton Corrêa de Arruda, o "Manga" venceu o prêmio - inicialmente articulado pela Revista Placar - enquanto competia em terras sul-mato-grossenses.
Goleiro de honra do Internacional de Porto Alegre, Manga desembarcou no Operário em 1977, aos 40 anos, após dexar o Colorado. O porteiro estreou na meta do Galo em setembro daquele ano, substituindo Rui.
À época, os comandados de Carlos Castilho sentiram-se honrados com a chegada do novo companheiro, inclusive o então titular, que tratou de acolhê-lo, além de botar "panos quentes" em uma possível disputa interna entre ambos.
"Não será nenhum demérito sair do time, sei que vinha correspondendo (...), sair do time nessas condições não é demérito, a presença de Manga só nos trará benefícios", destacou Rui.
Sua estreia aconteceu fora de casa, confronto diante do Caxias pelo Brasileirão, empate em 3 a 3. Os gols do alvinegro foram marcados por Peri, Marinho e Everaldo.
À frente da meta do Galo, Manga foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão de 78, segunda vez que o goleiro venceu o prêmio Bola de Prata, já que 1976 levou a honraria enquanto vestia as cores do Internacional.
Campanha do Operário
Após o 4° lugar do grupo C na primeira fase do campeonato brasileiro, com cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, o Operário avançou à fase seguinte junto de Corinthians, Goiás, Mixto, Santos e Brasília. Na ocasião, os seis primeiros colocados seguiam.
Na segunda fase, o Galo também se classificou após três vitórias, dois empates e três derrotas, chave com Botafogo, Sport, Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, América e Flamengo, além de Comercial (SP) e Juventude.
Apesar do bom desempenho até aquele momento, na 3ª fase o Galo foi o 4° colocado geral em uma chave com Ponte Preta, Fluminense, Dom Bosco (MT), Volta Redonda, Santa Cruz e Sport, despedindo-se da competição com o oitavo lugar geral do certame. Aqui, os clubes nordestinos venceram a chave e carimbaram vaga às quartas de final da competição, vencida pelo Guarani.
Cabe destacar que mesmo com o título, o "Bugre", assim como o São Paulo, campeão no ano anterior, não tiveram nenhum jogador na seleção Bola de Prata.
A nona edição da premiação teve como destaque principal o Internacional, que viu seus atletas levarem três dos 13 troféus distribuídos, entre eles o de melhor jogador do torneio, Falcão, que ficou com a Bola de Ouro.
Bola de Prata 1978
Goleiro: Manga (Operário-MS)
Lateral-direito: Rosemiro (Palmeiras)
Zagueiros: Rondinelli (Flamengo) e Deodoro (Coritiba)
Lateral-esquerdo: Odirlei (Ponte Preta)
Volante: Caçapava (Internacional)
Meias: Falcão (Internacional) e Adílio (Flamengo)
Atacantes: Tarcísio (Grêmio), Paulinho [Paulo Luiz Massariol] (Vasco) e Jésum (Bahia)
Bola de Ouro: Falcão (Internacional)
Artilheiro: Paulinho [Paulo Luiz Massariol] (Vasco)
Cabe destacar que a primeira vez que o prêmio Bola de Ouro foi entregue em 1973, única edição em que dois atletas - Cejas (Grêmio) e Ancheta (Santos) - foram premiados. Contudo, postariormente, os vencedores das edições de 1970 a 1972 foram escolhidos de forma retroatriva.
Saiba
Seleção do Brasileirão 2025: Goleiro: Walter (Mirassol); Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco); Zagueiros: Léo Pereira (Flamengo) e Fabrício Bruno (Cruzeiro); Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol); Meio-campistas: Lucas Romero (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo); Atacantes: Pedro (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Vitor Roque (Palmeiras); Treinador: Rafael Guanaes (Mirassol).
*Vítima de um câncer, Manga faleceu em março deste ano. Ele foi campeão estadual pelo Galo em 1977, Além de compor o elenco histórico que ficou em 3° no Brasileirão do mesmo ano.