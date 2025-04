Haaland sofre lesão no tornozelo após se chocar com placa de publicidade e desfalca o City

BRASILEIRÃO 2025

Foi um duelo entre um time que se propôs a jogar, com toques curtos, movimentação e intensidade, e um que se limitou a dar chutões

O duelo entre os dois últimos campeões brasileiros terminou com empate sem gols neste domingo. Time de ótimos jogadores, mas de notória pobreza tática, o Palmeiras repetiu os erros que mostra há pelo menos uma temporada, foi dominado pelo Botafogo e deixou a partida com um ponto no Allianz Parque graças ao goleiro Weverton e às falhas do time carioca nas finalizações. Ao apito final, a torcida vaiou o tropeço caseiro.



O time alviverde, ganhador da competição em 2023, regrediu sob o comando de Abel Ferreira, que não reconhece seus erros e continua com apostas táticas e técnicas que não se mostraram acertadas. Há mais de um mês só treinando, o Botafogo, cobrado por desempenho melhor após acumular fracassos no início da temporada, mostrou evolução e foi superior. Mas precisa pôr o pé na forma nas próximas rodadas do Brasileirão.



O Botafogo teve um mês somente para treinar e descansar e parece ter usado com inteligência esse período. Renato Paiva, novo treinador, organizou o time carioca, que viveu uma série de fiascos nos primeiros meses da temporada. Armada com três volantes, a equipe carioca dominou o Palmeiras no primeiro tempo e não foi ao intervalo em vantagem porque falhou nas finalizações.



Foi um duelo entre um time que se propôs a jogar, com toques curtos, movimentação e intensidade, e um que se limitou a dar chutões, algo rotineiro para Abel Ferreira, que não admite suas debilidades, insiste no saturado modelo de jogo que não rende mais frutos e mantém o único craque do time, o jovem Estêvão, preso na ponta direita. Não fosse Weverton, que parou Igor Jesus duas vezes e Savarino em outra oportunidade, os donos da casa teriam levado goleada diante de seu torcedor.



O Botafogo foi tudo o que não conseguiu ser o Palmeiras: organizado, bem armado, paciente, produtivo e inteligente. Armou-se com competência na defesa e fez o time alviverde correr atrás em contragolpes tramados com velocidade e toques curtos.



Nervoso, o vice-campeão paulista repetiu os erros que produz há mais de uma temporada e foi dominado. Estêvão não esteve na melhor de suas tardes, logo, sem ele inspirado, foi incapaz de construir sequer um ataque que incomodasse o goleiro John, tranquilo em sua função. Também não tiveram muito trabalho Jair e Barboza, que se revezaram para afastar as muitas bolas erguidas à área pelos palmeirenses.



Embora tenha ótimos jogadores e investido quase R$ 500 milhões em reforços em 2025, o Palmeiras mostrou ser hoje um time sem recursos técnicos. Tanto que, incapaz de construir de pé em pé, por baixo, prossegue com os balões, bolas longas, chutes de fora da área e cruzamentos. Foi assim que encontrou um caminho para ir às redes, só que o baixinho Vitor Roque cabeceou por cima, sem direção.



O Palmeiras passou o jogo sufocado e, quando conseguiu a bola do jogo, para definir a vitória, falhou. Lançado em velocidade, Flaco López teve apenas John em sua frente e fez o que parecia impossível: perdeu o gol ao chutar em cima do goleiro botafoguense.



O Botafogo faz seu primeiro jogo em casa pelo Brasileirão no próximo sábado, quando recebe o Juventude no Engenhão. No domingo, o Palmeiras visita o Sport na Ilha do Retiro. Antes disso, os dois têm compromisso pela Libertadores. Quarta, os cariocas vão a Santiago enfrentar a Universidad de Chile. Quinta, os paulistas jogam no Peru contra o Sporting Cristal.