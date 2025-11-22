Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Hamilton se frustra com último posto no grid após recorde de poles

Além da pior classificação de Hamilton desde o 20º posto no GP Brasil de 2017, é a primeira vez que um carro da Ferrari é o mais lento na classificação desde o GP de Abu Dhabi de 2009

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

22/11/2025 - 12h58
Considerado atualmente o piloto com mais pole positions na Fórmula 1, largando 104 vezes na posição de honra do grid de largada, o heptacampeão Lewis Hamilton sentiu, na madrugada deste sábado (22), em Las Vegas, o gosto amargo de ficar na outra ponta da fila.

Britânico, o heptacampeão deixou sua Ferrari decepcionado e sem grandes expectativas após terminar o treino de classificação para o GP de Las Vegas na 20ª e última posição, algo raras vezes vista em sua vitoriosa carreira na Fórmula 1.

Também cabe destacar que, essa é a primeira vez que ele sai no pior posto com tempo registrado, sendo que já havia largado no fundo sem marcar tempo ou por punições.

O britânico, que havia inclusive classificado sua temporada de estreia na Ferrari como um "pesadelo" depois de abandonar o GP de São Paulo, admitiu que "não dá para piorar mais do que isso".

"Não tenho palavras para descrever essa situação. Obviamente, não foi bom o suficiente e eu não consegui aquecer os pneus. Acho que um dos meus freios dianteiros estava vitrificado, então tive muita dificuldade para parar nas curvas", explicou o piloto de 40 anos após sua eliminação no Q1.

Para Hamilton, ele ainda teve azar por ter sido atrapalhado pelas bandeiras amarelas. 

"Essa sessão de qualificação foi realmente decepcionante. Depois do terceiro treino livre, senti que tínhamos um bom ritmo no carro, mas as condições de pista molhada não nos favoreceram. Não consegui fazer uma volta decente nas minhas últimas três tentativas", disse.

Além da pior classificação de Hamilton desde o 20º posto no GP Brasil de 2017, quando bateu sua Mercedes no muro no Q1, esta é a primeira vez que um carro da Ferrari é o mais lento na classificação desde o GP de Abu Dhabi de 2009.

A decepção foi maior pelo bom rendimento do piloto no treino livre - foi o quinto mais rápido na última sessão.

"É muito frustrante, claro, porque senti (no TL3) que o carro estava ótimo. Honestamente, achei que seria um ótimo dia, mas acabou sendo o pior. Então, obviamente, não dá para ficar muito pior do que isso", lamentou Hamilton.

Agora, o heptacampeão tentará se recuperar no GP de Las Vegas, à 1h (horário de Brasília) deste domingo.

 

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 305, sábado (22/11)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/11/2025 20h20

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 305 da + Milionária na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da + Milionária

Os números da + Milionária 305 são:

  • 47 - 16 - 04 - 10 - 34 - 40
  • Trevos sorteados: 4 e 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 306

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2322, sábado (22/11)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/11/2025 20h17

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2322 da Timemania na noite deste sábado 22 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2322 são:

  • 40 - 37 - 72 - 07 - 12 - 27 - 04
  • Time do coração: 63 (Pouso Alegre-MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2323

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 2323. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

