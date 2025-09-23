Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

Não há previsão de alta, mas a recuperação está "evoluindo bem", conforme o boletim assinado pelos médicos

Agência Brasil

23/09/2025 - 17h31
O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Na última segunda-feira (22), ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.

Não há previsão de alta, mas a recuperação está “evoluindo bem”, conforme o boletim assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa (diretor médico-executivo do HCor), Fábio Jatene (cirurgião e líder médico da Área Cardiológica) e Cesar Jardim (cardiologista e diretor clínico).

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992 (Barcelona, na Espanha) e 2021 (Tóquio, no Japão), sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

VITÓRIA

Palmeiras poupa sem prejudicar Brasileirão, goleia Fortaleza e cola no Flamengo na ponta

Os gols de Raphael Veiga, Ramón Sosa e Andreas Pereira (2) garantiram a vitória alviverde, enquanto Lucas Crispim fez o único tento dos visitantes

21/09/2025 07h42

Andreas Pereira (à direita) marcou dois gols na goleada palmeirense

Andreas Pereira (à direita) marcou dois gols na goleada palmeirense Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras poupou jogadores na noite deste sábado já pensando na Libertadores. Isso não prejudicou a briga pelo Campeonato Brasileiro, e a equipe goleou o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque. A vitória deixa os paulistas com 49 pontos, um atrás do líder Flamengo, que ainda joga, no domingo, contra o Vasco. O Cruzeiro é terceiro, com 47, e também joga no domingo, contra o Red Bull Bragantino.

Abel Ferreira mandou a campo um time que, em relação ao que enfrentou o River Plate na última semana, repetiu apenas Weverton. Raphael Veiga pôde aliviar certa pressão por momentos difíceis na temporada. Sofrendo com lesões e marcado pelo pênalti perdido na final do Paulistão, o meia voltou a marcar após 115 dias.

As modificações deixaram o primeiro tempo equilibrado contra um Fortaleza próximo da lanterna na tabela de classificação. Lucas Crispim empatou. No segundo tempo, porém, os donos da casa foram dominantes e garantiram a vitória com os primeiros gols de Ramón Sosa e Andreas Pereira (2).

O Palmeiras agora se volta de fato para a Libertadores. Após bater o River por 2 a 1, na Argentina, o time recebe o adversário, no Allianz Parque, na quarta-feira. Já o Fortaleza só volta a atuar contra o Sport, pelo Brasileirão, no sábado.

Logo com seis minutos de jogo, Facundo Torres caiu na área, ao ser tocado por Lucas Sasha. O árbitro Alex Gomes Stefano mandou seguir, mas levou forte pressão dos palmeirenses, do campo e do banco.

Stefano foi, então, ao VAR, sob comando de Daniel Bins, e recuou da decisão anterior. Foram três minutos de jogo parado até que os jogadores do Fortaleza deixassem de pressionar o juiz.

Raphael Veiga converteu a cobrança e fez seu gol número 106 pelo Palmeiras. Fez também as pazes com a torcida, após momentos difíceis na temporada. Ele não ia às redes desde 28 de maio, na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal. O camisa 23 vestia, neste sábado, o número 188, em alusão ao Centro de Valorização da Vida (CVV), em campanha pelo Setembro Amarelo.

O Palmeiras, apesar de abrir o placar, estava longe de demonstrar domínio em campo. O Fortaleza até tentava avanços. Demorou, mas conseguiu aos 22 minutos.

Após cruzamento, Lucero girou sobre Micael e chutou para defesa de Weverton. A bola voltou para Mancuso, e o goleiro palmeirense salvou mais uma vez, rebatendo. Na terceira, Lucas Crispim conseguiu estufar as redes.

O Fortaleza surpreendeu e teve chance de virar, com contra-ataques. O time de Martín Palermo encontrava uma forma de jogar. O Palmeiras, com muito mais posse de bola, não deixou de jogar, mas sem brilhantismo para voltar à frente.

A situação mudou após o intervalo. O segundo tempo começou com uma blitz palmeirense. Facundo e Sosa inverteram lados, com o paraguaio mais pela direita.

Aos 10 minutos, fio ele que quase marcou, de cabeça. A bola não entrou completamente. Pouco depois, Micael fez belo lançamento, que Sosa completou com um chute cruzado de primeira, sem chances para Helton Leite.

Não cabia mais ao Fortaleza o jogo em contra-ataques. Palermo, então, abriu mais espaços, na tentativa de um novo empate.

Com muito mais tranquilidade, Abel Ferreira pôde dar ritmo a jogadores que devem ser titulares contra o River Plate. Em jogada dos que haviam recém entrado, Andreas Pereira tabelou com Felipe Anderson, já na frente da área. O camisa 8 chutou bonito de perna direita para ampliar ainda mais.

O camisa 8 mostra, inicialmente, ser um jogador que agrega o coletivo e também tem poder de decisão individual. Foi assim ainda nesta noite. Fuchs, Evangelista e Jefté trocaram passes até a bola chegar em Andreas, que fez o quarto do Palmeiras, e seu segundo no jogo.

Em três partidas pelo Palmeiras, ele soma uma assistência e dois gols. A partida também mostrou como Abel prefere tê-lo em campo: mais adiantado em relação a Lucas Evangelista, atrás da dupla Flaco López e Vitor Roque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista), Maurício (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Flaco López); Facundo Torres (Andreas Pereira) e Ramón Sosa (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Avila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Barreiro), Lucas Sasha, Lucas Crispim (Rodrigo Santos) e Yago Pikachu (Marinho); Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

GOLS - Raphael Veiga, aos 10, e Lucas Crispim, aos 22 minutos do primeiro tempo; Ramón Sosa, aos 12, e Andreas Pereira, aos 36 e aos 44 do segundo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Micael (Palmeiras) e Brítez (Fortaleza).

PÚBLICO - 35.324 presentes.

RENDA - R$ 2.678.628,00.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino

18/09/2025 11h45

Judson, central sul-mato-grossense

Judson, central sul-mato-grossense Foto: Reprodução/Volleyball World

A seleção brasileira masculina de vôlei está fora do Mundial. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase do torneio que está sendo realizado nas Filipinas. A queda precoce veio com a combinação dos resultados da derrota da equipe nacional para a Sérvia por 3 a 0 e pelo triunfo da República Checa sobre a China pelo mesmo placar.

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino.

Fora das oitavas de final, a seleção brasileira não ficou entres as 16 melhores equipes que continuam no Mundial. Assim, na melhor das hipóteses, os brasileiros poderão figurar no 17º posto após a definição dos últimos compromissos desta primeira fase que ainda não ocorreram. Até então, a pior colocação do Brasil em Mundiais foi um 11º lugar em 1956 no masculino.

Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil sofreu a sua primeira derrota no torneio ao ser superado pela Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto pela morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho.

Nesta primeira fase, os brasileiros estrearam com vitória sobre a China por 3 a 1 e voltaram a triunfar superando a República Checa pelo placar de 3 a 0. No entanto, o revés no último jogo acabou eliminando a equipe nacional. O time do técnico Bernardinho terminou a sua campanha na terceira colocação do Grupo H. Assim, Sérvia e República Checa passaram às oitavas enquanto a China também volta para casa mais cedo.

