Série B

Tosta teve passagens vitoriosas quando era jogador, ganhando o Estadual em 2017 e a 2ª divisão no Aquidauanense, em 2018

Experiente zagueiro que foi campeão da Série A do Estadual pelo Corumbaense em 2017, Luiz Henrique Tosta, 38 anos, assume o comando do Carijó da Avenida como técnico da equipe que disputará o Campeonato Sul-Mato-Grossense – Série B e espera ter o mesmo sucesso.

A campanha da equipe começou neste domingo, com a vitória pelo placar de 2 a 1, em partida contra o Náutico, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Rebaixado em 2020 por conta de sua desistência da disputa da Série A, paralisada na época em função da pandemia de Covid-19, o clube pantaneiro voltou a competir o Estadual depois de dois anos.

Em entrevista ao Correio do Estado, o treinador da equipe pontua que entende bem o nível de exigência do torcedor corumbaense e que os jogadores devem apresentar atitude e um bom rendimento no clube.

“Como atleta aqui do Estado, fui campeão pelo Corumbaense em 2017, depois de 33 anos que o clube não ganhava o Estadual, depois fui campeão pelo Aquidauanense da Série B em 2018, de forma invicta e como capitão. Sei bem como é a divisão que vamos disputar, o perfil de atleta e como é a exigência do torcedor.

Quem consegue jogar no Corumbaense com bom rendimento joga em qualquer clube do Brasil”, disse Tosta.

O elenco do Corumbaense é formado por 28 atletas, dos quais 10 são de fora do município e 18 são naturais de Corumbá.

Entre os jogadores destaques estão o meia Juninho Aguiar, 36 anos, que é da cidade e acumula diversas passagens pelo Carijó da Avenida, além de ter jogado pelo Aquidauanense e Costa Rica.

Completam a equipe o goleiro Zé Augusto, 30 anos, que neste ano jogou o Estadual pelo Ivinhema e também disputou a Série D do Brasileiro pelo Operário, e o volante Júlio César, 33 anos, campeão na Série B e vice-campeão na primeira divisão do Estadual pelo Naviraiense, com passagens também pelo Comercial, Costa Rica e Aquidauanense.

Mesmo com bons nomes no elenco, o Corumbaense pode ter algumas dificuldades nos primeiros jogos. O clube fechou o grupo de jogadores para a Série B há apenas 10 dias atrás.

E o clube passa neste momento por um processo de reconstrução, praticamente começando o trabalho do zero no futebol.

“O Corumbaense sempre que entra na disputa do Estadual aqui, sendo série B ou A, a expectativa é grande, nós atropelamos o processo ideal de pré-temporada, sei da reconstrução do clube e das dificuldades financeiras, mas estamos comprometidos a passar por cima de tudo para conseguir realizar os nossos objetivos”, enfatizou Tosta.

Questionado sobre a paixão da torcida, que deve comparecer em peso às partidas no Estádio Artur Marinho e aos jogos fora de Corumbá, o treinador rasgou elogios à força que o torcedor Corumbaense carrega na equipe.

“Quem vem jogar no Corumbaense e não pesquisa antes a paixão do torcedor pela cidade e pelo clube pode trazer uma pressão grande. Para mim, foi um dos clubes com a torcida mais apaixonada. A torcida carrega o time. Como atleta, eu me senti em um clube grande aqui, o torcedor Corumbaense é o mais apaixonado do Estado”, afirmou.

CRIAS DE CORUMBÁ

Nesta Série B, o Corumbaense entra em campo com a maioria dos seus jogadores nascidos no município.

Entre os principais destaques, além do jogador Juninho Aguiar, que é o atleta com mais experiência e identificação com o clube, o Corumbaense conta com o volante Adrian Sander, 22 anos, que fez sua base no interior paulista, pelo Grêmio Novorizontino.

Adrian voltou para Mato Grosso do Sul neste ano e disputou a primeira divisão do Estadual pelo Aquidauanense. Agora, o atleta volta para Corumbá para defender as cores do Carijó da Avenida.

O atacante Matheus Leite, 25 anos, tem passagens por três temporadas no Comercial e jogou em algumas equipes de Mato Grosso antes de integrar o elenco Corumbaense.

Quem também foi “repatriado” em Corumbá foi o meia Kauê de Freitas, 19 anos, que disputou o Estadual Sub-20 neste ano, sendo o artilheiro do Aquidauanense na competição, marcando seis gols em seis jogos.

Outros nomes da cidade confirmados no elenco são os defensores Zé Eduardo, 22 anos, e Luis Felipe Macedo, 23 anos, além do goleiro Clemer Pereira, 24 anos.

COMPETIÇÃO

Nesta edição, a segunda divisão do Estadual conta com sete equipes disputando duas vagas na final da competição e, consequentemente, o acesso à elite do futebol do Estado.

Os jogos da primeira fase acontecem no formato de pontos corridos, com as equipes se enfrentando em apenas um turno de sete rodadas.

As quatro melhores equipes avançam às semifinais da segunda divisão, disputando a vaga na final em partidas de ida e volta. Os finalistas garantem o acesso à primeira divisão de 2024.

SAIBA

O Corumbaense já foi campeão da segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O título foi conquistado em 2006, contra o Paranaibense. Na época, a equipe encerrou um jejum de oito anos fora da divisão principal do Estado. O Carijó é bicampeão do Estadual Série A (1984-2017).