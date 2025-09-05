Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Independiente repudia eliminação e detona Conmebol por 'condenação injusta e política'

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/09/2025 - 23h00
Um dia após ser eliminado da Copa Sul-Americana após graves incidentes entre sua torcida e a da Universidad de Chile durante o embate de volta das oitavas de final, em Avellaneda, na Argentina, com cenas brutais de violência nas arquibancadas, o Independiente resolveu declarar guerra à Conmebol. Em carta oficial enviada para o presidente Alejandro Dominguez, o clube detonou o dirigente e lamentou uma "condenação injusta e política."

"De nossa maior consideração: o clube Atlético Independiente, associação civil sem fins de lucro com mais de 120 anos de história e mais de 170 mil sócias e sócios, se dirige a você para manifestar seu mais enérgico repúdio frente à decisão proferida pela entidade que preside, que ignora suas normas vigentes e condena injustamente nossa instituição", iniciou a carta endereçada para Alejandro Domínguez.

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão. "O contraste é evidente: enquanto o Independiente representa a essência do futebol sul-americano como instituição social e esportiva, sustentada por seus sócios e sócias, a Universidade do Chile mudou para um modelo de sociedade anônima, orientado para a rentabilidade e a especulação empresarial. Ao decidir a seu favor, a Conmebol não apenas viola seu próprio estatuto e jurisprudência, mas também confirma uma trajetória em que os lucros superam a verdade esportiva", disparou.

A Conmebol não apenas anunciou a exclusão do Independiente como ainda o condenou a pagar multa de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 815 mil). Ainda o puniu com sete jogos caseiros com portões fechados e outros sete sem torcida como visitante, punição também aplicada ao time chileno, já garantido nas quartas de final da Copa sul-americana.

O Independiente, totalmente revoltado com a "decisão política" da Conmebol, também ataca o oponente e joga a culpa da briga aos chilenos, que na volta do intervalo começaram a atirar pedras em direção aos locais. Foram ao menos 195 feridos, 10 com gravidade após os torcedores mandantes conseguirem acessar a área dos visitantes e encurralar dezenas de chilenos.

"Esta decisão não constitui um erro jurídico de um tribunal: é uma decisão política que expõe a preferência por estruturas privadas por meio das quais é mais fácil projetar acordos, negócios e benefícios futuros", acusou os argentinos. "O futebol de clubes, sustentado por mais de um século pelo sacrifício de milhões de torcedores, é, portanto, relegado a um modelo alheio aos valores sociais que deram origem às nossas instituições."

A diretoria argentina ainda prevê um precedente perigoso para o futuro das competições do continente caso a Conmebol não reveja sua decisão. "A decisão da Conmebol estabelece um precedente desastroso: um time que estava à frente na série (fez 1 a 0 na ida e segurava o empate), mas enfrentou a possibilidade real de ser ultrapassado em campo, recorreu à violência mais brutal contra a torcida adversária, teve a partida cancelada e recebeu a classificação como "recompensa" de um escritório. Em outras palavras, a violência tornou-se um atalho para evitar competir esportivamente até o final", continuou o protesto argentino.

Ainda questionou palavras que são sempre usadas pela entidade da América do Sul para promover suas competições. "O Independiente sempre defendeu uma crença inabalável: as partidas devem ser decididas em campo e nunca sob a pressão daqueles que tentam distorcer a história com golpes. É incrível que suas próprias palavras, em outro momento da história, tenham sido: "O futebol não se ganha com pedras ou agressões, se ganha pelos jogadores no jogo". Essa decisão contradiz essa visão e envia uma mensagem devastadora e contraditória para toda a América do Sul: os violentos sempre podem se safar."

Ciente que nada vai mudar a decisão da Conmebol sob o comando de Alejandro Domínguez, o Independiente optou por um pedido inusitado: que a entidade retire tudo o que é relacionado ao clube de seu museu.

"É inaceitável, então, que tentem usar a história e a glória do Independiente - com nossos títulos, nossos jogadores e até mesmo nossas contribuições materiais ao Museu da Conmebol - para continuar legitimando uma liderança que abandonou o espírito do futebol sul-americano", frisou. "Exigimos de maneira imediata que se elimine toda referência de nossa instituição no Museu da Conmebol enquanto você continuar na presidência."

 

brasil

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Governo federal divulgou vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do feriado

04/09/2025 22h00

Animação da camisa do Brasil

Animação da camisa do Brasil

O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 3, um vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.

Na peça de divulgação, a camisa "ganha vida" e comemora ter sido retirada da gaveta. "Voltei, Brasil. Que saudade, meu povo!", diz uma animação da blusa, que nos últimos anos ficou marcada como símbolo em manifestações bolsonaristas. A "amarelinha" se apresenta como "meio amarrotada" e com "cheiro de guardado".

Em outro trecho, a peça menciona a aproximação do 7 de Setembro: "Não tem jogo, mas tem Brasil em campo. E eu já sou a roupa de ir, né?". "Todo dia é dia de exaltar o Brasilzão e exaltar a nossa soberania."

A postagem faz parte da nova campanha publicitária do governo Lula, que tem como conceito a ideia de "Brasil Soberano". A mensagem é também o lema da cerimônia do Dia da Independência.

O desfile oficial do feriado ocorre em Brasília no próximo domingo, 7, e terá três temas principais, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom): a defesa da soberania nacional, a COP-30 e o Novo PAC.

O novo posicionamento do governo vem após pesquisas apontarem uma boa avaliação da gestão diante da crise causada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, entre outras retaliações articuladas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parar tentar travar seu julgamento por golpe de Estado.

Desde o começo das sanções, como a cassação de vistos de autoridades nacionais e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o PT tem denunciado tentativas de intervenção estrangeira e usado o cenário para promover campanhas como a "Brasil Soberano". O slogan do governo passou de "União e Reconstrução" para "Do lado do povo brasileiro".

COMPETIÇÃO

Gold Series 2ª edição é marco histórico para o Beach Tennis em MS

Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná

04/09/2025 09h38

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção do público campo-grandense

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção do público campo-grandense

O Gold Series 2025 superou todas as expectativas, consolidando-se como um dos maiores eventos de beach tennis já realizados em Mato Grosso do Sul. Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná, o torneio elevou o nível do esporte no Estado.

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção, não apenas dos presentes, mas também de um público virtual. Pela primeira vez, o campeonato teve transmissão ao vivo no Youtube nos canais especializados Puntakobr e OnBeach, levando a emoção das quadras para espectadores em diferentes estados.

“Estamos emocionados com o alcance deste torneio. Superamos em todos os aspectos: nas inscrições, no público e na repercussão,” celebrou Thiago Béda, um dos organizadores. “Foi um verdadeiro espetáculo de esporte, amizade e superação, e a resposta positiva dos atletas, do público e dos nossos patrocinadores nos enche de satisfação”, completou Diego Braga.”

Além das disputas acirradas, o Gold Series 2025 ofereceu uma experiência completa, com uma praça de alimentação diversificada e ativações de patrocinadores que proporcionaram uma grande integração com o público.

O Gold Series 2025 se destacou por oferecer uma experiência completa, indo além das disputas em quadra. O evento foi marcado pela excelência na estrutura, pela energia vibrante das arquibancadas e por uma variedade de atrações para o público. 

Os atletas também foram o foco, com uma logística que incluiu isotônicos disponíveis durante as partidas, além de música ao vivo que animou todo o evento. “A energia das arquibancadas foi contagiante, e perceber que conseguimos entregar mais do que prometemos é extremamente gratificante”, afirmou Thiago Beda.

Confira os campeões por categoria:

Categoria PRÓ/A

· Masculina 1º lugar: Dennys / Leonardo 2º lugar: João Cecato / Jessé 3º lugar: Natã / Romullo

· Feminina 1º lugar: Twele / Thais 2º lugar: Marina Canale / Mirian 3º lugar: Bruna / Jéssica

· Mista 1º lugar: Hary / Jéssica 2º lugar: Luiza / Tiago 3º lugar: Rudson / Rafaela

Categoria B

· Masculina 1º lugar: Diego / Robson 2º lugar: João / Matheus 3º lugar: Cadu / Marco

· Feminina 1º lugar: Manu / Raiane 2º lugar: Carina / Vanessa 3º lugar: Kettylen / Lyara

· Mista 1º lugar: Carlos / Pamela

2º lugar: Manu / Foizer 3º lugar: Lucas / Maria Clara

Categoria C

· Masculina 1º lugar: João / Pedro 2º lugar: Gabriel / Will Prado 3º lugar: André Foinha / Vedoja

· Feminina 1º lugar: Paloma / Sophia 2º lugar: Ana / Graciela 3º lugar: Gabriela / Isabela

· Mista 1º lugar: Vedoja / Thais 2º lugar: Jocelino / Luciana 3º lugar: Adão / Caroline

Categoria D

· Masculina 1º lugar: Diego / Vinícius 2º lugar: Lucas / Luiz 3º lugar: Gustavo / Rafael

· Feminina 1º lugar: Lorena / Maria 2º lugar: Carolina / Jéssica 3º lugar: Daniele / Ítala

· Mista 1º lugar: Jéssica / Valdir 2º lugar: Andréia / Luiz 3º lugar: Janine / Willian

 

