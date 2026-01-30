Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Internacional confirma a contratação do centroavante Alerrandro por empréstimo até o fim do ano

A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/01/2026 - 23h00
A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol. E, nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação, por empréstimo, de Alerrandro.

"O Sport Clube Internacional comunica a contratação do atacante Alerrandro, que chega ao clube por empréstimo junto ao CSKA Moscou, até dezembro de 2026", oficializou a direção colorada, enfatizando a boa passagem do jogador pelo País, no qual foi artilheiro da Série A em 2024 pelo Red Bull Bragantino.

"Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024 com 15 gols, Alerrandro chega para reforçar o sistema ofensivo do Clube do Povo. Após diligências realizadas na madrugada, o atleta realizou exames médicos em Dubai, com aprovação em todas as avaliações."

O clube não informou quando o jogador desembarca no País para conhecer os novos companheiros. Já garantido na próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Iner encara o Caxias neste sábado de olho na melhor campanha da fase de classificação.

O colombiano Borré deve, mais uma vez, ser escalado como homem de referência do Inter. Mas sabe que, com a chegada de Alerrandro, tem tudo para perder a vaga de titular no time de Paulo Pezzolano, sempre cobrando a contratação de mais um centroavante, com meninos compondo a reserva e muitos atacantes de beirada.

 

Clubes de MS conhecem adversários na Copa do Brasil; veja confrontos

Pantanal e Ivinhema estreiam na primeira fase, já o Operário compõe o certame apenas na ronda seguinte

28/01/2026 15h15

Foto: Divulgação

Em sorteio realizado nesta quarta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ivinhema, Pantanal e Operário conheceram seus adversários na 1ª e 2ª fase da Copa do Brasil deste ano. 

Na primeira fase, disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Pantanal, que erdou a vaga via campeonato estadual, estreia fora de casa contra o Ji-Paraná (RO), enquanto o Ivinhema, vice-campeão, jogará em casa diante do Independente (AP). Os duelos são eliminatórios e não preveem vantagem do empate para o visitante.

Atual bicampeão Sul-Mato-Grossense, o Operário entra diretamente na segunda fase da Copa do Brasil e terá compromisso fora de casa contra o ASA (AL), também em partida única. As datas previstas para os confrontos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Caso avance à fase seguinte, o Pantanal enfrentará o Ypiranga (RS) como visitante, enquanto o Ivinhema, se confirmar a classificação, terá o mando de campo diante do Volta Redonda (RJ).

Cabe destacar que os clubes da Série A ingressam diretamente na quinta fase, enquanto campeões de copas regionais, além dos vencedores das Séries C e D, a partir da 3ª fase. Confira os confrontos: 

Confrontos da 1ª fase:

  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Ivinhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira
  • Gama-DF x Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-RO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • América de Propriá-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

 

Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

  • Ivenhema ou Independente-AP x Volta Redonda
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
  • ASA-AL x Operário
  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Londrina-PR x Penedense-AL
  • Capital-TO x Manaus
  • Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
  • Imperatriz-MA x Amazonas
  • Figueirense x Azuris-PR
  • Santa Cruz-PE x Sousa-PB
  • CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Avaí x Porto Vitória-ES
  • Portuguesa-SP x Altos-PI
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Yuri Alberto entra na mira e é analisado pelo Atlético de Madrid, diz jornal espanhol

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto

27/01/2026 23h00

Yuri alberto, atacante do Corinthians

Yuri alberto, atacante do Corinthians Reprodução/Meu Timão

O nome do atacante Yuri Alberto é analisado pela diretoria do Atlético de Madrid, segundo informações do jornal espanhol As. De acordo com o veículo de comunicação, o atleta teria sido oferecido ao clube europeu.

O diretor esportivo do Atlético de Madrid, Mateu Alemany, estaria analisando o jogador do Corinthians. O jornal diz, porém, que Yuri Alberto pode entrar nos planos do Atlético de Madrid para o futuro, talvez na janela de transferências de verão na Europa.

Yuri Alberto seria uma das opções cogitadas para reforçar o Atlético de Madrid. O dirigente do clube espanhol está neste momento na Alemanha, de olho em possíveis novos jogadores para a equipe.

"Um jogador de presente e com um futuro muito promissor pela frente. Um atacante que também já foi sondado por outros clubes europeus. Além disso, tem passaporte italiano, e assim não ocupa uma vaga de jogador estrangeiro", diz trecho da matéria do periódico

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto. O time italiano teria oferecido cerca de R$ 137 milhões pelo centroavante do time paulista. A Roma foi outro clube da Itália que já demonstrou interesse no atacante.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até julho de 2030. A multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros.

O clube de Parque São Jorge possui 50% dos direitos econômicos do atleta, sendo que 10% pertencem ao empresário André Cury. Os outros 50% dos direitos são do Zenit, da Rússia.

 

