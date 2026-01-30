Internacional confirma a contratação do centroavante Alerrandro por empréstimo até o fim do ano

Pantanal e Ivinhema estreiam na primeira fase, já o Operário compõe o certame apenas na ronda seguinte
Em sorteio realizado nesta quarta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ivinhema, Pantanal e Operário conheceram seus adversários na 1ª e 2ª fase da Copa do Brasil deste ano.
Na primeira fase, disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Pantanal, que erdou a vaga via campeonato estadual, estreia fora de casa contra o Ji-Paraná (RO), enquanto o Ivinhema, vice-campeão, jogará em casa diante do Independente (AP). Os duelos são eliminatórios e não preveem vantagem do empate para o visitante.
Atual bicampeão Sul-Mato-Grossense, o Operário entra diretamente na segunda fase da Copa do Brasil e terá compromisso fora de casa contra o ASA (AL), também em partida única. As datas previstas para os confrontos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.
Caso avance à fase seguinte, o Pantanal enfrentará o Ypiranga (RS) como visitante, enquanto o Ivinhema, se confirmar a classificação, terá o mando de campo diante do Volta Redonda (RJ).
Cabe destacar que os clubes da Série A ingressam diretamente na quinta fase, enquanto campeões de copas regionais, além dos vencedores das Séries C e D, a partir da 3ª fase. Confira os confrontos:
Confrontos da 1ª fase:
- Ji-Paraná-RO x Pantanal
- Ivinhema-MS x Independente-AP
- Baré-RR x Madureira
- Gama-DF x Monte Roraima
- Galvez-AC x Guaporé-RO
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Araguaína-RO x Primavera-SP
- Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
- Betim-MG x Piauí
- América de Propriá-SE x Tirol-CE
- Santa Catarina x IAPE-MA
- Porto-BA x Serra Branca-PB
- Maguary-PE x Laguna-RN
- Primavera-MT x Bragantino-PA
Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil
- Ivenhema ou Independente-AP x Volta Redonda
- Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
- ASA-AL x Operário
- América-MG x América-SE ou Tirol-CE
- América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
- Rio Branco-ES x Athletic-MG
- Manauara-AM x Itabaiana-SE
- Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
- Castanhal-PA x Guarani-SP
- Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
- Novorizontino x Nacional-AM
- Mixto-MT x Botafogo-PB
- São Luiz-RS x Maranhão
- Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
- Joinville-SC x CSA-AL
- São Bernardo-SP x Atlético-BA
- Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
- Tombense-MG x Oratório-AP
- Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
- Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
- Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
- Retrô-PE x Uberlândia-MG
- Boavista-RJ x Maringá-PR
- Trem-AP x Fluminense-PI
- Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
- Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
- Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
- Londrina-PR x Penedense-AL
- Capital-TO x Manaus
- Juazeirense-BA x Capital-DF
- Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
- Imperatriz-MA x Amazonas
- Figueirense x Azuris-PR
- Santa Cruz-PE x Sousa-PB
- CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
- Avaí x Porto Vitória-ES
- Portuguesa-SP x Altos-PI
- Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
