Isaquias Queiroz garante ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade

SELEÇÃO DE BASE

Campeão do Sul-Americano há três meses, o campo-grandense Arthur Dias, de 18 anos, é um dos nomes de confiança do treinador Ramon Menezes

Arthur Dias com a taça do Sul-Americano Sub-20 Foto: Reprodução/Instagram

Nascido em Campo Grande, o defensor Arthur Dias foi um dos 23 nomes convocados para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo sub-20.

Nesta sexta-feira (16), Ramon Menezes anunciou a lista dos jogadores que irão enfrentar o Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul, entre os dias 4 e 10 de junho. Esse é o primeiro desafio da seleção brasileira de base desde o título do Sul-Americano Sub-20, em fevereiro.

Na ocasião, Arthur foi um dos destaques brasileiros durante a competição, atuando como zagueiro (sua posição de origem), lateral-esquerdo e lateral-direito, um tipo de “coringa” da defesa.

Esta multifuncionalidade do jovem campo-grandense fez com que ele fosse um dos nove remanescentes do título continental nesta convocação, juntos com outros nomes de “peso” do elenco, como Breno Bidon, do Corinthians, Gabriel Moscardo, do Reims (França), e Deivid Washington, do Santos. Confira a lista completa:

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Flamengo

Aranhã - Palmeiras

Laterais

JP Chermont - Santos

Leandrinho - Al Shabab

Léo Derik - Athletico-PR

Pedro Lima - Wolverhampton

Zagueiros

Iago - Flamengo

Benedetti - Palmeiras

Arthur Dias - Athletico-PR

João Souza - Flamengo

Meio-campistas

Breno Bidon - Corinthians

João Cruz - Athletico-PR

Gabriel Moscardo - Reims

Rayan Lucas - Flamengo

Gabriel Carvalho - Internacional

Matheus Alves - São Paulo

Atacantes

Rayan - Vasco

Matheus Gonçalves - Flamengo

Deivid Washington - Santos

Luighi - Palmeiras

Gustavo Nunes - Brentford

Gustavo Prado - Internacional

Após a conquista com a seleção, o defensor integrou o elenco profissional do Athletico-PR, sendo relacionado para 10 partidas, mas sem sair do banco de reservas. Na última quinta-feira (15), atuou na lateral-esquerda na derrota diante do Palmeiras sub-20, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Esses três amistosos de junho farão parte da preparação para o Mundial, que será disputado entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Além do Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia e, obviamente, o anfitrião são as outras seleções sul-americanas que estarão no Mundial.

A seleção brasileira tem cinco títulos da Copa do Mundo sub-20, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Este último, erguido há 14 anos, contava com um elenco recheado de jogadores que viriam a ser destaque na seleção principal no futuro, como: Philippe Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo e Alex Sandro.

Na última edição, disputada em 2023 e vencida pelo Uruguai, o Brasil decepcionou e foi eliminado por Israel, pelo placar de 3x2, nas quartas de final. Marcos Leonardo, revelado pelo Santos e atualmente no Al-Hilal (ARA), venceu a chuteira de prata, prêmio dado ao vice-artilheiro da competição.

Porém, mesmo com cinco títulos, a seleção brasileira não é a maior vencedora da Copa do Mundo Sub-20. Com seis taças, a Argentina lidera, sendo o último conquistado há 18 anos, em 2007, geração que tinha Aguëro, Dí Maria, Romero e Banega como principais nomes.

Assine o Correio do Estado