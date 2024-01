EM REFORMA

Governo espera contar com o estádio, pelo menos, em jogos da Copa do Brasil

Último jogo disputado no Morenão pelo Sul-Mato-Grossense ocorreu no dia 23 de maio de 2021 Gerson/Oliveira

As obras no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, que começaram em julho de 2022, vai impedir que jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense ocorram no principal espaço esportivo do Estado pelo terceiro ano consecutivo.

O último jogo disputado no Morenão pelo Sul-Mato-Grossense ocorreu no dia 23 de maio de 2021, entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time douradense, por 4 a 2.

De acordo com a tabela oficial do campeonato neste ano, divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), as equipes de Campo Grande do Operário, do Portuguesa e do Náutico vão disputar seus jogos no Estádio Jacques da Luz, que fica no Bairro das Moreninhas.

Ao Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, informou que não houve nenhum avanço na tentativa do governo do Estado de liberar parcialmente o Morenão para os jogos do Estadual 2024.

“Infelizmente não houve [avanço]. Gostaríamos ao menos da liberação parcial, como conseguimos em 2017,

mas como existe uma obra em andamento, não é possível abrir ao público”, disse Miranda.

Ainda esperançoso que as obras em andamento, que são de responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, ao Ensino e à Cultura (Fapec), que é uma instituição de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o secretário afirmou acreditar que a entidade possa acelerar as obras ainda neste primeiro semestre.

“Esperamos que a UFMS acelere as obras, para que na Copa do Brasil haja, ao menos, a liberação parcial e que neste ano as obras sejam 100% concluídas”, acrescentou.

A preocupação se dá pelo fato de que o atual vice-campeão do Estadual, o Operário Futebol Clube, vai disputar a edição 2024 da Copa do Brasil.

Conforme o calendário base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio deve começar no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 10 de novembro.

Obras arrastada

Ao todo, foram investidos R$ 9,2 milhões pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para as obras no Morenão. Contudo, pouco desse valor já foi utilizado.

O processo de revitalização do Estádio Pedro Pedrossian segue a passos lentos. Em visita ao local no fim do ano passado, a reportagem do Correio do Estado observou que as rampas de acesso interno do gramado já estão concluídas e que os banheiros já foram reformados, sendo colocadas divisórias de mármore e até espelhos dispostos nas pias.

Já na entrada do estádio também foi pintado no chão indicativos de pista para corrida e caminhada, nos arredores do Morenão, além do escrito “Sou UFMS” pintado próximo à rampa principal.

Porém, na parte externa do Morenão, onde ficam as arquibancadas e o gramado do estádio, a situação é de total abandono. Nada parece ter sido reformado ou restaurado nesses setores até agora.

Próximo ao gramado foi visto até uma plantação de melancia dentro do estádio, sinal claro que o Morenão não tem condições de receber nenhum evento esportivo no momento.

Com relação aos atrasos na entrega da obra, a Fapec informou que a revitalização é complexa, em razão dos 52 anos de existência do estádio, e que problemas estruturais surgiram no decorrer das reformas.

“No que tange à entrega do estádio para uso de práticas esportivas, é importante ressaltar que existem diversos fatores que podem impactar o prazo de conclusão das obras, entre eles o tempo de existência do estádio, o que propicia o surgimento de fatores inesperados à medida que avançam as reformas; licenças e aprovação das fases de execução pelas instâncias fiscalizadoras; a execução adequada dos projetos pelas futuras contratadas, entre outros”, respondeu a Fapec em nota.

