Já eliminado, Dourados empata com Falcon e encerra campanha na Copinha 2025

DAC e Falcon não conseguiram balançar as redes e ficaram no 0 a 0

Já eliminado, o Dourados Atlético Clube (DAC) empatou em 0 a 0 contra o Falcon FC (SE), e encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha, nesta sexta-feira (10).

Com o placar, a equipe sul-mato-grossense conquistou seu primeiro e único ponto na competição. Já o time de Sergipe, conseguiu confirmar a classificação para a segunda fase do certame como primeiro do grupo 28, com 5 pontos conquistados.

Em segundo da chave, ficou o Vila Nova (GO), que também conquistou 5 pontos. Entre os eliminados estão o Aster Itaquá (SP), com 4 pontos e o DAC, com 1.

Manipulação de resultados

Contudo, muito além das quatro linhas, a partida entre Dourados e Falcon começou antes mesmo da bola rolar. Isso porque a diretoria do DAC formalizou uma denúncia de manipulação de resultado envolvendo diretamente a partida da equipe douradense contra o Falcon.

Conforme o documento, apurado pelo Globo Esporte, Alessandro dos Santos, técnico Dourados, recebeu uma ligação de número desconhecido que tentou aliciar o profissional para favorecer o Falcon (SE).

Ainda, teria sido ofertado ao técnico benefícios que não foram detalhados pelos envolvidos. Prontamente, o treinador recusou e informou o acontecido aos dirigentes do clube, que acionaram o delegado responsável pela sede.

Ao tomar conhecimento da tentativa de manipulação, o Falcon, por meio de uma nota, informou que está trabalhando em conjunto com a FPF e com o clube sul-mato-grossense para ajudar nas investigações, e reforçou que a instituição sempre se “pautou pelos princípios da moralidade e do respeito, dentro e fora de campo”.

Já a Federação Paulista de Futebol afirmou que recebeu a denúncia e já acionou os órgãos competentes para cuidar do caso. A entidade acionou tanto a Polícia Civil, quanto a Stats Perform Integrity, empresa parceira da FPF responsável pelo monitoramento de casas de apostas ao redor do mundo.

Campanha do DAC

Na 1ª rodada, o Dourados perdeu para o Aster Itaqua, por 4x1. O jogo aconteceu no último sábado (4), no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, município paulista 76 quilômetros distante da capital.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Batata, camisa 9 e capitão do Aster, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Pedro Leão, do DAC, foi expulso.

Aos 11 minutos do segundo tempo, mesmo pressionado, o DAC marcou o gol de empate, com Bruno Henrique. Aos 18 e 20 minutos, o Aster marcou dois gols, com Diego Reis e Batata, que fez seu segundo. Para confirmar a vitória e encerrar a goleada, Júlio Chiotti marcou o quarto gol. Ele teve, inclusive, chance de fazer mais um, mas perdeu o pênalti ao forçar uma cavadinha que parou nas mãos do goleiro Pietro.

Na 2ª rodada, o Dourados perdeu novamente, desta vez para o Vila Nova, por 2x0. Em começo bastante equilibrado, o time douradense conseguiu jogar de igual para igual contra a equipe goiana e inclusive teve chances de abrir o marcador. Contudo, nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, Gustavo Pajé aproveitou o recuo errado da zaga douradense, e de primeira, abriu o marcador.

No segundo tempo, em jogada de escanteio aos 20 minutos, a equipe do Vila Nova ampliou o marcador com Leo Gama, em uma cabeçada certeira no canto esquerdo do goleiro Pietro. O DAC ainda tentou reagir, mas não conseguiu fazer gols e a partida terminou com o placar de dois a zero.

Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida também como Copinha, é a maior competição de futebol da categoria de base nacional. Jogadores até 20 anos de todo o País disputam o campeonato.

Na edição de 2025, que começará em janeiro, 128 clubes, representando todos os estados do Brasil, participarão da competição.

Anualmente, os dois clubes de Mato Grosso do Sul que se classificam para a competição são os finalistas do Estadual sub-20.

Na edição de 2024, o União ABC e o Ivinhema foram os clubes do Estado que disputaram a competição. Ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase.

Saiba - Parceria

O Dourados firmou, no fim do mês de outubro, uma parceria com o Esporte Clube Embu-Guaçu, equipe do interior paulista. Com isso, a maioria do elenco formado é de atletas do clube de SP, sobrando apenas nove jogadores que disputaram o sub-20 do estadual pelo Dourados.