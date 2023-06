Jardim recebe no fim de semana a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Velocross

FUTEBOL

Perto de completar seis meses na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveu falar de futebol. Torcedor assumido do Corinthians, o político lamentou a fase que vive seu time de coração, 16º colocado no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa Libertadores, e a um ponto da zona de rebaixamento. De acordo com o presidente, o time está "caindo aos pedaços".



As declarações foram feitas em uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, na primeira edição do "Conversa com o Presidente". O programa, que contou com a participação do jornalista Marcos Uchôa, será transmitido semanalmente nos canais oficiais do presidente.



"Eu lamento. Eu estou mais triste até pelo Corinthians, que está caindo aos pedaços. Eu assisto aos jogos do Corinthians e tenho vontade de deitar no sofá e não levantar, por muito tempo, de vergonha", afirmou o presidente. "O time não está jogando bem." Ele também comentou sobre a situação do Vasco, vice-lanterna do Brasileirão, por quem torce no Rio de Janeiro. "Sou vascaíno e brigo muito com a Janja (primeira-dama), que é flamenguista."



Em diversos momentos, Lula demonstrou seu apoio e paixão ao Corinthians. Em seu terceiro mandato como presidente, chegou a comparar uma reforma ministerial com o momento da equipe. "Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial. A menos que aconteça uma catástrofe que tenha que mudar. Mas, por enquanto, o time está jogando melhor do que o Corinthians", brincou.



À época, a equipe vinha de duas vitórias seguidas no ano, incluindo uma classificação, diante do Atlético-MG, na Copa do Brasil. "O campeão da Champions League (Liga dos Campeões) que se prepare para enfrentar o Corinthians", brincou o presidente neste mês, em conversa descontraída em Brasília.



Lula também lamentou o momento da seleção brasileira, que ainda não teve seu técnico definido pela CBF após a saída de Tite, que levou o time às quartas de final da Copa do Mundo no Catar.



"É triste isso. É triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. O que é mais grave é que a gente não consegue mais formar uma grande seleção e que não tem a mesma qualidade dos jogadores que a gente teve em 70", afirmou.



A seleção brasileira tem amistoso neste sábado com Guiné, em Barcelona, na Espanha. O time será comandado interinamente por Ramon Menezes, técnico da equipe sub-20. O jogo está marcado para as 16h30 do horário de Brasília.



"Todos homens formados, todo mundo calejado. A gente não tinha só menino. A gente tinha homens jogando na seleção, a começar pelo Pelé com 30 anos de idade", completou, referindo-se ao time do tri. A CBF ainda busca um nome para substituir Tite. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o favorito para o presidente Ednaldo Rodrigues, mas ele deve seguir no clube espanhol para a próxima temporada.