Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

João Fonseca abre participação do Brasil na Davis e pode definir série no domingo com Tsitsipas

O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/09/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Principal nome do tênis brasileiro no momento, João Fonseca abre a participação do País na Copa Davis, diante da Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I. O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis. E pode ser decisivo no domingo, quando faz o quarto jogo da série com o astro Stéfanos Tsitsipas.

Número 42 do mundo, João Fonseca chega para defender a seleção brasileira em grande momento. E entrará em quadra no OAKA Spyros Louis, que deve receber 8 mil pessoas, sob enorme respeito dos gregos.

Logo depois, será a vez de Thiago Wild desafiar Tsitsipas, 27º do ranking. O astro grego defenderá o país em simples e também nas duplas, ao lado do irmão Petros, no jogo de abertura do domingo, contra Rafael Matos e Marcelo Melo.

Capitão brasileiro, Jaime Oncins ressaltou o bom preparo do Brasil para os jogos. "O sorteio já sabíamos que seria para a ordem dos confrontos. Durante uma semana a gente prepara os jogadores para estarem prontos independentemente da ordem do sorteio. Nos preparamos muito bem, hoje temos o último dia de treinos para os últimos ajustes e para os atletas se soltarem. Estamos prontos e vamos com tudo", afirmou Oncins, no comando da equipe desde 2019 na Copa Davis.

Brasil e Grécia confiam muito em seus principais tenistas, o que fará o jogo de duplas bastante importante para um possível desempate do confronto, o que faria de João Fonseca x Tsitsipas uma "decisão". Caso a série termine no quinto jogo, Thiago Wild e Stéfanos Sakellaridis fecham o confronto.

CONFIRA OS JOGOS:

Sábado, a partir do meio-dia

João Fonseca (42º) x Stefanos Sakellaridis (286º)

Thiago Wild (146º) x Stefanos Tsitsipas (27º)

Domingo, a partir das 11 horas

Rafael Matos e Marcelo Melo x Stefanos e Petros Tsitsipas

João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

Thiago Wild x Stefanos Sakellaridis

Assine o Correio do Estado

Esportes

Mundial de Atletismo: provas, favoritos e a caça a recordes históricos

09/09/2025 10h40

Compartilhar

Wikipedia

Continue Lendo...

Entre os dias 13 e 21 de setembro, o mundo esportivo terá como centro das atenções o Campeonato Mundial de Atletismo 2025. Considerado o maior evento da modalidade fora dos Jogos Olímpicos, o torneio reúne os melhores atletas do planeta em uma disputa que atravessa corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas. É o momento em que histórias se encontram: favoritos defendem hegemonias, novos talentos buscam espaço e recordes históricos podem ser quebrados diante de milhões de espectadores.

A expectativa é alta não apenas pelo desempenho esportivo, mas pela forma como o Mundial se consolidou como produto global. Transmissões em diferentes plataformas, cobertura digital intensa e acesso instantâneo a estatísticas transformam cada prova em um espetáculo multicanal. A experiência dos fãs também se expande para além das arquibancadas e telas, com iniciativas que aumentam a interação. Muitos torcedores, inclusive, encontram ainda mais emoção ao explorar os Melhores sites de apostas com bônus, conectando-se ao torneio de maneira mais imersiva e personalizada.

O Brasil chega ao Mundial com uma delegação forte em provas específicas e nomes capazes de competir de igual para igual em finais. Ao lado de potências tradicionais como Estados Unidos, Jamaica e Noruega, a seleção brasileira busca reforçar sua presença em modalidades nas quais já conquistou espaço, como a marcha atlética e o arremesso de peso. A soma de estrelas internacionais e talentos nacionais cria um cenário promissor para nove dias de pura intensidade esportiva.

As provas de velocidade: 100m e 200m como vitrines globais

A disputa dos 100m e 200m rasos continua sendo a principal vitrine do atletismo. No masculino, o norte-americano Noah Lyles chega como grande favorito, sustentado por temporadas em alto nível e pela capacidade de decidir nos momentos mais importantes. No feminino, a jamaicana Shericka Jackson mantém sua hegemonia e busca ampliar a coleção de títulos em um ciclo que já a coloca entre as maiores velocistas da história.

O Brasil estará representado por Felipe Bardi, nome em ascensão no cenário sul-americano e que encara o Mundial como oportunidade de consolidar seu lugar no alto nível. Embora ainda distante dos favoritos ao ouro, sua evolução técnica e a experiência adquirida em competições internacionais são pontos que podem levá-lo a brigar por resultados consistentes. Nessas provas, cada centésimo conta — e qualquer detalhe pode transformar finalistas em lendas.

Meio-fundo e fundo: a resistência que encanta

As provas de meio-fundo e longa distância seguem sendo dominadas por estratégias e resistência. O norueguês Jakob Ingebrigtsen é o nome a ser batido nos 1500m, carregando não só resultados recentes expressivos, mas também a responsabilidade de representar a tradição europeia frente ao domínio africano. Já nas provas de fundo, a expectativa é de ver novos protagonistas surgindo e confirmando a riqueza técnica da modalidade.

Pelo Brasil, Thiago André será o representante nos 800m, trazendo consistência e experiência para encarar adversários de elite. O objetivo é avançar para fases finais e mostrar que o país também pode competir em alto nível fora de suas provas mais tradicionais. O duelo entre tática e explosão segue como o grande atrativo dessas corridas.

Saltos: a busca pela perfeição

Os saltos prometem espetáculo e emoção. No salto com vara, o sueco Armand Duplantis continua como grande referência mundial, capaz de transformar cada prova em um show à parte. No salto em distância, a norte-americana Tara Davis-Woodhall aparece como favorita, aliando técnica refinada a resultados consistentes.

O Brasil também chega com nomes fortes. Almir Júnior é presença aguardada no triplo salto, trazendo consigo a ambição de transformar boas marcas em resultados de destaque em competições globais. No salto em altura, Thiago Moura representa o país em busca de evolução internacional, enquanto Gabriela Silva Mourão se coloca como promessa entre as mulheres. Ainda que o favoritismo esteja em outros países, a presença brasileira nessas provas reforça a tradição de revelar talentos na área dos saltos.

Lançamentos: força e precisão em disputa

O setor de lançamentos será mais uma vez palco de performances históricas. Ryan Crouser, dos Estados Unidos, segue como nome dominante no arremesso de peso, e o esloveno Kristjan Čeh mantém a expectativa de ampliar seu domínio no lançamento de disco. Ambos chegam ao Mundial com marcas consistentes que os credenciam a continuar escrevendo história.

No Brasil, todas as atenções estarão voltadas para Darlan Romani. Campeão mundial em 2022 e ainda em grande forma, o catarinense é um dos atletas mais respeitados do circuito. Sua técnica, aliada à experiência, o coloca como candidato a lutar por medalha mais uma vez, reforçando o protagonismo brasileiro em provas de força.

Provas combinadas: versatilidade em alto nível

O heptatlo feminino terá como grande destaque a belga Nafissatou Thiam, referência da modalidade e atleta que já acumulou títulos mundiais e olímpicos. Sua presença eleva o nível técnico e atrai a atenção para uma das provas mais complexas do atletismo, em que a consistência em diferentes disciplinas é decisiva.

Ainda que o Brasil não conte com representantes diretos na briga por medalhas, acompanhar atletas desse nível inspira jovens talentos e fortalece a visibilidade da modalidade. O heptatlo simboliza a essência do atletismo: a capacidade de unir diferentes habilidades em busca da excelência.

Marcha atlética: tradição e esperança brasileira

A marcha atlética é um dos pontos fortes do Brasil no cenário internacional. Caio Bonfim, um dos principais nomes da modalidade no mundo, chega embalado por resultados consistentes e com reais chances de lutar por pódio. Sua experiência em grandes competições e o respeito que conquistou ao longo da carreira o colocam como um dos favoritos da torcida brasileira.

Além de Bonfim, a marcha atrai atenção global por sua exigência física e mental. É uma prova em que estratégia, ritmo e resistência se misturam, criando narrativas de superação que marcam a história de cada Mundial. Para o Brasil, é a chance de reforçar sua tradição e, quem sabe, voltar para casa com medalhas.

Atletismo em 2025: quando recordes se tornam possíveis

O Mundial de Atletismo 2025 representa um momento crucial para a modalidade. Mais do que um torneio, é a celebração da diversidade atlética, em que diferentes provas revelam a amplitude do talento humano. Entre favoritos globais e brasileiros em busca de afirmação, o evento promete ser um espetáculo de técnica, emoção e superação.

Cada prova traz consigo a expectativa de uma quebra de recorde ou de uma nova história inspiradora. Para torcedores e atletas, o Mundial é a lembrança de que o atletismo continua sendo a essência do esporte, onde o limite humano é testado a cada largada, salto ou lançamento. De 13 a 21 de setembro, o palco estará montado para que novas páginas gloriosas sejam escritas.

Esporte

Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

Seleção brasileira terá de lidar com efeitos dos 4.150 metros

07/09/2025 21h00

Compartilhar
Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia Divulgação

Continue Lendo...

Na próxima terça-feira (9) o Brasil visita a Bolívia na cidade de El Alto em seu último compromisso pela atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o desafio de atuar sob os efeitos dos 4.150 metros de altitude é assunto entre os jogadores da seleção brasileira.

Segundo o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), que foi titular na vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia na última quinta-feira (4), o Brasil deve entrar em campo para medir forças com a Bolívia sem temer os efeitos da altitude

“Não temos que pensar em altitude e, sim, que vestimos a camisa da seleção brasileira, para fazer um grande jogo e sairmos vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas temos também que saber o que precisamos fazer dentro de campo e estamos preparados para isso”.

Quem tem opinião semelhante é o atacante Gabriel Martinelli, também do Arsenal, que aposta em um triunfo do Brasil do técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Só não vejo a hora de chegar o jogo, estou preparado. O nosso foco é estar o melhor possível para o jogo e ganhar a partida da melhor maneira possível, jogando o nosso futebol. Com certeza é um ponto que atrapalha, mas a gente está focado”.

Brasil e Bolívia medem forças a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (9) no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 12 horas

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

2

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 10 horas

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

3

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 1 dia

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

4

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 4 horas

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1114, quinta-feira (11/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1114, quinta-feira (11/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22 horas

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?