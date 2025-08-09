Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

João Fonseca aproveita desistência de rival espanhol e avança no Cincinnati Open

O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/08/2025 - 22h00
Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na Quadra nº 3 no início da noite deste sábado, dia 9, no Cincinnati Open. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival (parciais de 6/7 e 5/4) e avançou competição.

Fonseca enfrentou um oponente bem forte, que chegou bem preparado para o duelo. Ou quase isso. Aos 26 anos, Fokina vive o melhor momento da carreira após entrar no top 20 do ranking, sua melhor colocação da vida. O carioca, por sua vez, tem o torneio Cincinnati como último compromisso antes do US Open, Grand Slam em que já está classificado na chave principal. Ganhador do duelo, João encara a 3ª rodada na segunda-feira.

Equilíbrio definiu o primeiro set. João venceu o primeiro game sem levar nenhum ponto, confirmando seu serviço. Em seguida, o espanhol cometeu uma falta dupla e proporcionou ao brasileiro a chance de abrir 2 a 0. Não demorou para Fokina se encontrar na partida, devolvendo a quebra em seguida e empatando o set na sequência em 2 a 2.

Os dois adversários seguiram confirmando seus serviços, até que Fokina conseguiu quebrar em 5 a 4 contando com erros do brasileiro. O espanhol, então, teve a vantagem do saque para fechar a primeira parcial, jogando pressão para cima de João. O carioca abusou dos erros, permitiu o empate, mas contou com a agressividade para quebrar mais uma vez e forçar o tie-break. No desempate, João lutou, mas deu Fokina por 7/4.

No começo do segundo set, Fokina foi praticamente impecável e abriu boa vantagem na frente, quebrando dois serviços de João. O carioca só conseguiu devolver a primeira quebra quando já estava 4 a 1 para o espanhol. A torcida se inflamou depois que o brasileiro ganhou seu segundo game e, em seguida, seu terceiro, mostrando estar vivo na partida. Ao mesmo tempo, Fokina começou a dar seus primeiros sinais preocupantes.

Depois de perder os quatro primeiros games, João ganhou os quatro seguintes. Claramente desgastado, Fokina conversou com seu staff, sugerindo uma possível desistência.

Os erros do espanhol se tornaram frequentes e as dores cada vez mais presentes. O Fokina de antes não estava mais em quadra, tendo de tentar se adaptar ao cansaço para não deixar o brasileiro virar. Em vão. De perdendo por 4 a 0, João virou para 5 a 4 e acabou vencendo pela desistência do rival europeu.

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6796, sábado (09/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 19h15

Confira o rateio do concurso da quina

Confira o rateio do concurso da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6796 da Quina na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6796 são:

  • 01 - 15 - 39 - 69 - 10 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6797

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6797. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Esportes

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2899, sábado (09/08)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 19h13

Mega-Sena

Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2893 da Mega-Sena na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9  milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2899 são:

  • 28 - 44 - 22 - 42 - 10 - 51

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2900

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

