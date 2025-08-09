João Fonseca aproveita desistência de rival espanhol e avança no Cincinnati Open

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na Quadra nº 3 no início da noite deste sábado, dia 9, no Cincinnati Open. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival (parciais de 6/7 e 5/4) e avançou competição.

Fonseca enfrentou um oponente bem forte, que chegou bem preparado para o duelo. Ou quase isso. Aos 26 anos, Fokina vive o melhor momento da carreira após entrar no top 20 do ranking, sua melhor colocação da vida. O carioca, por sua vez, tem o torneio Cincinnati como último compromisso antes do US Open, Grand Slam em que já está classificado na chave principal. Ganhador do duelo, João encara a 3ª rodada na segunda-feira.

Equilíbrio definiu o primeiro set. João venceu o primeiro game sem levar nenhum ponto, confirmando seu serviço. Em seguida, o espanhol cometeu uma falta dupla e proporcionou ao brasileiro a chance de abrir 2 a 0. Não demorou para Fokina se encontrar na partida, devolvendo a quebra em seguida e empatando o set na sequência em 2 a 2.

Os dois adversários seguiram confirmando seus serviços, até que Fokina conseguiu quebrar em 5 a 4 contando com erros do brasileiro. O espanhol, então, teve a vantagem do saque para fechar a primeira parcial, jogando pressão para cima de João. O carioca abusou dos erros, permitiu o empate, mas contou com a agressividade para quebrar mais uma vez e forçar o tie-break. No desempate, João lutou, mas deu Fokina por 7/4.

No começo do segundo set, Fokina foi praticamente impecável e abriu boa vantagem na frente, quebrando dois serviços de João. O carioca só conseguiu devolver a primeira quebra quando já estava 4 a 1 para o espanhol. A torcida se inflamou depois que o brasileiro ganhou seu segundo game e, em seguida, seu terceiro, mostrando estar vivo na partida. Ao mesmo tempo, Fokina começou a dar seus primeiros sinais preocupantes.

Depois de perder os quatro primeiros games, João ganhou os quatro seguintes. Claramente desgastado, Fokina conversou com seu staff, sugerindo uma possível desistência.

Os erros do espanhol se tornaram frequentes e as dores cada vez mais presentes. O Fokina de antes não estava mais em quadra, tendo de tentar se adaptar ao cansaço para não deixar o brasileiro virar. Em vão. De perdendo por 4 a 0, João virou para 5 a 4 e acabou vencendo pela desistência do rival europeu.

