João Fonseca avança à 3ª rodada em Miami após bater tenista francês

João Fonseca aproveitou a boa fase e se vingou do francês Ugo Humbert neste sábado na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Número 60 do mundo, o brasileiro não deu chances ao 20º do ranking e venceu por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Na próxima rodada, o brasileiro enfrenta o vencedor da partida entre o australiano Alex de Minaur (11º) e o chinês Yunchaokete Bu (69º)

Aos 18 anos, Fonseca tem agora 26 partidas disputadas em 2025 e apenas quatro derrotas. Humbert foi o responsável por um desses revezes.

No final de janeiro, na abertura da Copa Davis em Orleans, na França, o anfitrião venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

A partida deste sábado estava marcada inicialmente para a quadra Grandstand, mas pouco antes do previsto para o início foi transferida para a Hard Rock Stadium.

Assim, o confronto começou com muitos lugares vazios, e poucos presenciaram o início arrasador do brasileiro.

Ao ganhar o sorteio, o brasileiro escolheu receber e ganhou os oito primeiro pontos da partida, quebrando o saque do rival e abrindo rapidamente 2 games a 0. Pressionado, Hubert passou a variar bastante o saque, dificultando a devolução do brasileiro

Novamente com uma proteção na coxa esquerda, para tentar amenizar o desconforto que surgiu na campanha vitoriosa do Challenger de Phoenix, brasileiro não deixou o aproveitamento no saque cair, não cedendo break points, administrou a vantagem inicial e fechou o primeiro set em 6/4 em 33 minutos.

Encerrada a primeira parcial, Hubert se dirigiu ao vestiário. Na retomada do jogo, o francês de 26 anos entrou em quadra mais focado do que no início da partida.

Os tenistas mantiveram seus serviços sem ceder chances ao adversário até o quinto game, quando Fonseca conseguiu quebrar o saque do francês e abriu 3 a 2. Na sequência, o brasileiro confirmou seus serviços e voltou a quebrar o saque de Hubert no nono game para fazer 6/3 e fechar em 2 sets a 0 em 1h11.

Com a campanha até agora em Miami, Fonseca já se aproxima do top 50 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Em março de 2024, João Fonseca era o 341º do mundo.