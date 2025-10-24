Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Semifinalista

João Fonseca cai do lado da chave de Alcaraz em Paris e reencontra Shapovalov na estreia

Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/10/2025 - 14h30
João Fonseca nem teve tempo de celebrar uma dura virada sobre Denis Shapovalov e já ficou sabendo que terá um reencontro com o canadense. Pouco tempo depois da vitória do brasileiro no ATP 500 da Basileia, saiu a chave do Masters 1000 de Paris - terá o retorno dos principais tenistas do planeta - com novo jogo contra o rival que abandonou misteriosamente nesta sexta-feira.

Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1 no terceiro set. Ele teve conversa rápida com o árbitro de cadeira e deixou a quadra. Cada tenista havia vencido um set por 6 a 3.

Em caso de lesão, pode até nem ter condições de encarar o brasileiro. O Masters 1000 de Paris, com 64 tenistas, começa na terça-feira na fase de 32, mas ainda não foram definidos os horários das partidas. João Fonseca caiu do lado da chave de Carlos Alcaraz, o líder do ranking, e terá um caminho "pesado" caso queira enfrentar o espanhol em possível semifinal.

Caso supere Shapovalov, João Fonseca teria um possível embate com o russo Karen Karen Khachanov, 10º do mundo, nas oitavas de final. A projeção o colocaria no caminho do norte-americano Taylor Fritz (4º) ou do casaque Alexander Bublik (13º) nas quartas.

Nas semifinais os principais cabeças de chave, além de Carlos Alcaraz, seriam o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), com o qual poderia jogar na semifinal da Basileia, além do checo Jiri Lehecka (14º).

Sem Novak Djokovic, que pelo segundo ano perde o Masters 1000, mas prometeu voltar em 2026, o italiano Jannik Sinner está do outro lado da chave, que tem outros nomes de peso, casos do alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, o russo Daniil Medvedev, o norte-americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev.

Esportes

O Cardmates Brasil com guias seguros de marcas de jogos online

O Cardmates Brasil é um dos maiores portais de informação segura sobre as tendências globais de jogos de azar. Conheça todos os detalhes sobre essa plataforma

21/10/2025 11h27

Cardmates Brasil: guia seguro para plataformas de jogos online

Se você está à procura de informações sobre como ter o melhor desempenho em jogos de azar, o seu melhor parceiro é o portal Cardmates Brasil. O site funciona como um crupiê discreto, que nunca entra no jogo, mas é aquele que garante que as cartas estão bem embaralhadas. O principal objetivo é oferecer informações claras, com análises profundas e completas de diferentes plataformas. Além de contribuir para uma visão abrangente sobre o universo dos jogos de azar no Brasil e também no exterior. No Cardmates, a sorte está em entender o cenário, antes de apostar todas as suas fichas. 

Cartas na mesa: Cardmates e sua proposta

A marca do Cardmates foi pensada para ter a função de um observador atento. O site é um árbitro, que atua de forma imparcial. A longo prazo a marca se consolidou como um dos maiores sites especializados em jogos de azar no mundo. Os especialistas trabalham arduamente para trazer informações práticas aos leitores. Por isso, a experiência com o site  é consistente seja para pôquer, caça níqueis ou apostas esportivas. Não há intenção de fazer propaganda de marcas e sim oferecer guias completos a usuários com qualquer nível de habilidade. 
 

Cardmates Brasil e o cenário nacional

Essa proposta cuidadosa ganhou um sabor local com o Cardmates Brasil. Afinal, falar de jogos de azar no Brasil, sempre é algo interessante. Já que a legislação impõe alguns limites locais que se diferem das regras gerais em outros lugares do mundo. E vale destacar que a curiosidade do brasileiro é um tema que cresce diariamente. Por isso, o portal decifra esse complexo tabuleiro e explica a atuação e funcionamento de diferentes plataformas além de trazer à tona as tendências globais do mercado. 

Fichas digitais: o papel da criptomoeda

O olhar atento sobre as novas formas de pagamento do mercado é outra especialidade do portal. Em um cenário onde o dinheiro físico é uma ficha antiga, a criptomoeda surge como uma tendência, dando nova forma ao sistema de pagamentos. Muitas das análises feitas pelos profissionais do portal exploram as marcas mais inovadoras e que aceitam Bitcoins, ethereum e outras moedas digitais como forma de pagamento. Fica muito mais simples para o usuário entender como a tecnologia nos sistemas de pagamento é incorporada aos cassinos online. E isso serve para que o jogador possa entender com mais facilidade como o blockchain e o anonimato entram nesse cassino virtual de múltiplas camadas. 

Vale destacar que essa tendência entre os jogos online e as criptomoedas são muito mais que uma tendência. É como se fosse um par de ases para aqueles que buscam segurança e inovação para os seus jogos. Cada análise feita pelo portal Cardmates Brasil é recheada por informações preciosas sobre as vantagens e riscos dessa alternativa, sem tentar glamourizar o sistema e sem deixar de lado o impacto dessa tecnologia para o setor. É essencial que os jogadores entendam perfeitamente como funcionam as transações digitais e quais são as regras e riscos envolvidos. 

Detalhes que fazem a diferença no Cardmates Brasil

A equipe Cardmates é composta por entusiastas e especialistas em iGaming e que estão no mercado há anos. Os conteúdos são bem organizados e completos, e é comum encontrar textos divertidos e cheios de exemplos práticos e metáforas interessantes. O bom humor também faz parte desse time de campeões, até mesmo quando o tema é referente a detalhes de legalização ou complexidades sobre pagamentos. 

Segundo Maksym Merzhvynskyi, diretor de apostas e cassino no site, o Cardmates Brasil é a porta de entrada para um mundo cheio de diversão, mas sem deixar de lado toda a responsabilidade que precisa ser seguida com os jogos de azar. O público brasileiro vai encontrar uma vitrine organizada onde o principal objetivo é estimular jogos responsáveis, explicar tendências e auxiliar nas melhores jogadas. 
 

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3517, segunda-feira (20/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

20/10/2025 19h21

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3517 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3517 são:

17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3518

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3518. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

