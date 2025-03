João Fonseca é eliminado em primeira participação no Masters 1000 de tênis

paulistão

Semifinal da competição terá novo confronto entre Memphis e Neymar, neste domingo, às 17h30min, na Neo Química Arena

O primeiro finalista do Campeonato Paulista deste ano será definido neste domingo, na partida entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, a partir das 17h30min (de MS). Enquanto o time do litoral vem para o jogo descansado, o clube do Parque São Jorge busca a fuga de uma crise iniciada pela derrota na pré-Libertadores, no meio de semana.

Na quarta-feira, o Corinthians jogou mal no Equador e perdeu, por 3 a 0, para o Barcelona de Guayaquil. A derrota gerou revolta da torcida e, segundo a ESPN, jogadores teriam discutido após o fim do jogo, pesando o clima também no vestiário. O resultado também colocou pressão sobre o técnico Ramón Díaz.

Um resultado ruim neste domingo, em casa, pelo Paulista, pode levar a diretoria corintiana a pensar na possibilidade de troca da comissão técnica. O jogo de volta da Libertadores será nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, às 20h30min (de MS).

Para a partida decisiva deste fim de semana, o Corinthians também tem a questão física de seus jogadores. O elenco titular atuou no Equador e deve entrar em campo novamente neste domingo, além de também ser escalado para a quarta-feira.

Com isso, a dúvida é se Ramón Díaz deve escalar o mesmo time novamente e correr o risco de perder peças importantes para a decisão de quarta-feira ou se polpa alguns atletas e assume a responsabilidade por uma eventual derrota para o Santos em casa.

Para piorar, o clube paulistano tem jogadores importantes no departamento médico, em tratamento para tentar um retorno no clássico: são os casos dos volantes Raniele e José Martínez. O primeiro participou de exercícios no campo e pode ser relacionado para o jogo, já Martínez faz tratamento para atuar no jogo. Por outro lado, o meia Igor Coronado não estará disponível para esta partida.

SANTOS

Pelo lado do Santos, o técnico Pedro Caixinha teve uma semana completa de treinos e os jogadores vem descansados para o clássico na casa do rival. No treino desta sexta-feira, conforme o GE, o treinador fez momentos com foco em pressionar o passe do adversário e trabalho de bola em poucos toques. Já em outro ponto do treinamento, foi trabalhado a questão da bola parada e finalizações.

Convocado para a seleção brasileira após mais de um ano afastado, por causa de uma lesão, Neymar não atuou em campo nesta sexta-feira com os companheiros. A comissão técnica optou por um trabalho de fortalecimento muscular para o craque, mas não há dúvidas de que ele está no jogo de domingo.

No primeiro jogo entre as equipes neste ano, também na Neo Química Arena, a vitória ficou com o time da casa, por 2 a 1, porém, ambos os times viviam momentos diferentes. O Corinthians vinha de sequência de vitórias, enquanto o Santos buscava se encaixar ainda com a recém-chegada de Neymar e tinha um treinado que balançava no cargo.

Hoje, porém, a crise mudou de lado, e quem terá que se provar em campo serão os donos da casa e seu treinador.

