Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra 'gigante' francês que bateu recorde com saque

O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/10/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Foi definida neste sábado, a chave do ATP 500 da Basileia 2025, que ocorrerá entre os dias 20 e 26 de outubro, em quadra dura indoor, na Suíça. O torneio conta com 32 atletas na chave de simples, entre eles o brasileiro João Fonseca.

O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês que entrou para o livro de recordes de Wimbledon ao marcar o saque mais rápido da história do torneio (246 km/h). O tenista de 19 anos atualmente ocupa o 45º posto no ranking da ATP, enquanto o francês de 22 anos é o número 37 do mundo.

O caminho de Fonseca no torneio não será fácil. Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o checo Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio.

Já na chave de duplas, Fonseca vai formar parceria inédita com Rafael Matos para enfrentar os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 de duplas, e Pierre-Hugues Herbert.

Depois de abrir mão da temporada asiática do circuito, como o Masters 1000 de Xangai, na China, o tenista brasileiro atuou na última semana no ATP 250 de Bruxelas, mas perdeu na estreia para o holandês Botic van de Zandschulp.

O torneio suíço reunirá estrelas como Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina e servirá como preparação para o Masters 1000 de Paris, que terá início logo na sequência, no dia 27 de outubro.
 

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2309, sábado (18/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/10/2025 19h18

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2309 da Timemania na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025. Prêmio de R$ 36 milhões. 

A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania 2309:

45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02

Time do Coração: 50 (Londrina - PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2310

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2310. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6856, sábado (18/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/10/2025 19h13

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6856 da Quina na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 9,2 milhões

Confira o resultado da Quina 6856:

16 - 05 - 10 - 33 - 53

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6857

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 20 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 6857.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

2

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 2 dias

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

3

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 2 dias

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

4

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 15 horas

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

5

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?