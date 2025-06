João Fonseca salta para 57ª colocação e conquista o melhor ranking da carreira

BRASILEIRO FEMININO

Meninas do Galo saíram na frente, mas não aguentaram pressão do Vila Nova no segundo tempo; segundo jogo é sábado (14), às 14h30 (MS), em Goiás

Operário e Vila Nova ficaram no empate, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

Neste domingo (08), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, aconteceram os primeiros 90 minutos de Operário x Vila Nova, confronto que decide um dos classificados à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, e as equipes não saíram do empate.

Precisando da vitória por ser mandante neste jogo de ida, as Guerreiras do Galo tentaram se impor desde o início. Porém, a primeira grande chance da partida foi das adversárias, aos 19 minutos, em contra-ataque pela esquerda, que parou em defesa de Lorraine após finalização da atacante Nayatielle.

Quatro minutos depois, através do famoso ditado “quem não faz, leva”, o Operário chegou ao gol em falha da defesa goiana, após a zagueira Rafaela errar o controle de bola e Kerolayne chutar forte para abrir o placar.

Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, a artilheira Aíssa recebeu de Ronaldinha e, mesmo travada na hora do chute, acertou a trave direita da goleira adversária, que ficou estática no lance. O Operário foi para o intervalo “vencedor” dos 45 minutos iniciais.

Na volta para a segunda etapa, o Vila Nova foi mais incisivo e chegou ao empate aos 20 minutos. Após cobrança de falta do lado direito, Aíssa realizou o corte, mas ainda sim a bola sobrou para Ana Clara, que bateu cruzado no canto de Lorraine para igualar o confronto.

Ainda antes do final da partida, aos 43 minutos, o Galo teve uma última oportunidade para sair vitorioso. Em mano a mano com a goleira adversária, Ronaldinha se precipitou e mandou para fora, deixando o empate persistir até o apito final.

A partida de volta acontece no próximo sábado (14), às 14h30 (de MS), no Estádio OBA, em Goiânia (GO). O vencedor garante vaga na semifinal e automaticamente garantirá o acesso à Série A2 da competição, feito que o Operário nunca conseguiu.

Antes deste confronto decisivo pelo Brasileiro, as Guerreiras do Galo irão até o Pará para enfrentar o Remo, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A bola rola às 14h (de MS), no Estádio Mangueirão, e é jogo único, ou seja, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Ajuda financeira

Em abril, durante a palestra “Inclusão social através do Esporte”, o Operário recebeu cerca de R$ 1,5 milhão, oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente para o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições neste ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata a presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido bicampeão estadual este ano no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Inclusive, o nome da senadora está estampado na parte do tronco da camiseta do time, lugar de mais prestígio no manto operariano.

