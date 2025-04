Jogadora de MS vence etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Natural de Ivinhema, interior do estado, a sul-mato-grossense Victoria Lopes (25) conquistou junto da parceira Thamela, a etapa feminina de Saquarema do Circuito Mundial de vôlei de praia. Com parciais de 21/19, 16/21 e 15/10, as brasileiras derrotaram as americanas Nuss e Brasher na decisão disputada neste domingo (13), no Rio de Janeiro.

A conquista em solo brasileiro teve gosto de revanche, uma vez que a dupla se vingou da derrota para as norte-americanas na etapa de abertura da temporada, disputada em Quintana Roo, em março, no México.

Na disputa do bronze, as alemãs Svenja Müller e Cinja Tilmmann venceram as norte-americanas Kelly Cheng e Molly Shaw por 2 a 0 (21/16 e 21/16) e garantiram o pódio.

De olho nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, a dupla se uniu em junho de 2024, e três semanas mais tarde, terminou em nono lugar na etapa de Viena, Áustria. Um mês e meio depois, em agosto,conquistou o bronze em Hamburgo, na Alemanha.

O primeiro título do Elite 16 conquistado pela sul-mato-grossense e a atleta capixaba foi conquistado em João Pessoa, em outubro do ano passado.

Elite 16

Os torneios de Elite 16 do Circuito Mundial 2025 de vôlei de praia serão realizados entre os dias 26 de março e 9 de novembro. Ao todo, a Volleyball World programou 11 etapas da categoria para a temporada. O Brasil receberá quatro.

A primeira delas aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro neste final de semana. Entre o próximo dia 16 e 20, Brasília receberá os principais atletas de vôlei de praia do mundo, 3ª etapa do ano.

Em setembro, duas cidades brasileiras a serem definidas abrigarão mais duas etapas. Depois, as atletas terão um mês de preparação até a quarta etapa em Ostrava, Tchéquia, entre 28 de maio e 1º de junho.

A competição reúne 24 duplas em cada chave: 16 classificadas via ranking mundial, além de outras oito que se garantem após a disputa do qualificatório. A disputa é considerada uma espécie de Grand Slam, já que são poucas as etapas deste nível na temporada.

Disputa

As 24 parcerias são divididas em seis grupos de quatro. As primeiras de cada chave avançam direto à Fase de 12, enquanto as segundas e terceiras colocadas jogam uma rodada a mais para definir quem segue (Fase de 18). Os times que ficarem na última colocação na fase de grupos são eliminados.

Dessa forma, na Fase de 18, os segundos e terceiros de cada grupo duelam para definir os outros seis classificados à Fase de 12, juntando-se aos primeiros colocados de cada chave, que garantiram a vaga diretamente.

Na Fase de 12, então, os primeiros enfrentam os vencedores dos jogos entre os segundos e terceiros, definindo seis classificados às quartas de final. Juntam-se a eles os dois melhores perdedores da Fase de 12, formando os oito times. A partir disso, define-se o chaveamento até a decisão.

