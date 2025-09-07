Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

Seleção brasileira terá de lidar com efeitos dos 4.150 metros

Agência Brasil

07/09/2025 - 21h00
Na próxima terça-feira (9) o Brasil visita a Bolívia na cidade de El Alto em seu último compromisso pela atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o desafio de atuar sob os efeitos dos 4.150 metros de altitude é assunto entre os jogadores da seleção brasileira.

Segundo o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), que foi titular na vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia na última quinta-feira (4), o Brasil deve entrar em campo para medir forças com a Bolívia sem temer os efeitos da altitude

“Não temos que pensar em altitude e, sim, que vestimos a camisa da seleção brasileira, para fazer um grande jogo e sairmos vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas temos também que saber o que precisamos fazer dentro de campo e estamos preparados para isso”.

Quem tem opinião semelhante é o atacante Gabriel Martinelli, também do Arsenal, que aposta em um triunfo do Brasil do técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Só não vejo a hora de chegar o jogo, estou preparado. O nosso foco é estar o melhor possível para o jogo e ganhar a partida da melhor maneira possível, jogando o nosso futebol. Com certeza é um ponto que atrapalha, mas a gente está focado”.

Brasil e Bolívia medem forças a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (9) no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026

O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul

05/09/2025 16h59

Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de 2026

Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de 2026 Foto: Conmebol

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado no país nesta sexta-feira para comemorar a vaga da seleção masculina na Copa do Mundo de 2026. O time paraguaio confirmou a classificação na noite de quinta, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas do próximo Mundial, a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O motivo do feriado é o fim do jejum do Paraguai em Copas. O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul. Foi o quarto Mundial consecutivo dos paraguaios, que, depois desta boa série, caíram de rendimento e não conseguiram mais brilhar nas Eliminatórias.

"Foram necessários 16 anos desde a nossa última qualificação... 16 anos sem ouvir o nosso hino num Mundial. Obrigado, Albirroja! Hoje, a Albirroja voltou. Voltou com alma, coração e toda a garra guaraní", disse o presidente do país, nas redes sociais.

"Este é um sonho realizado para todos os paraguaios e, por isso, AMANHÃ É FERIADO, para que todos os paraguaios possamos celebrar juntos! Voltamos à Copa do Mundo e todos nós comemoramos!", anunciou Santiago Peña.

A vaga foi garantida apesar do empate sem gols com o Equador, em casa, na noite de quinta. A classificação foi obtida com a ajuda da Argentina, que venceu a Venezuela por 3 a 0 e impediu que a equipe venezuelana seguisse sonhando com a vaga.

Os paraguaios estão em sexto lugar e podem até ganhar posições na rodada final, na próxima terça-feira.

3 a 0

Paquetá celebra 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção

O primeiro marcou segundos após entrar em campo e o outro fez duas jogadas que resultaram em gols do Brasil contra o Chile

05/09/2025 07h23

Lucas Paquetá entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol brasileiro assim que entrou em campo

Lucas Paquetá entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol brasileiro assim que entrou em campo

Lucas Paquetá e Luiz Henrique foram as duas boas notícias para Carlo Ancelotti na seleção brasileira nesta quinta-feira. O treinador admitiu que gostaria de conhecer presencialmente o futebol do meia e também foi apresentado à irreverência do atacante.

A dupla saiu do banco no segundo tempo diante do Chile para transformar um placar apertado em grande vitória por 3 a 0. Satisfeitos e felizes, celebraram de maneira distinta após o apito final.

Depois de passar um bom tempo sob investigação por possível envolvimento em manipulação de jogos, Lucas Paquetá foi absolvido na Inglaterra e premiado com a convocação à seleção após um tempo de ausência para 'trabalhar a mente' e se defender Entrou e deixou sua marca, o segundo gol no Maracanã, onde surgiu defendendo o Flamengo.

"Cara, acho que é uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, voltar ao Maracanã, que é a minha casa. Poder marcar e voltar a ajudar a seleção. Muito feliz depois de tudo que passei, que suportei nesses últimos dois anos. Agora finalmente posso jogar meu futebol leve e espero ajudar muito a seleção", disse, ao SporTV.

O meia explicou o sentimento de alívio após ser absolvido. "Tive uma obra completa de Deus na minha vida, ele que me escutou quando chorei, quanto tive medo, a mim, a minha mulher e meus filhos, e me suportou e me transformou. Estava escrito essa obra completa de volta à seleção no Maracanã com gol e quero dedicar à minha mulher e meus filhos", disse, aliviado e feliz.

Sobre Ancelotti, foi só elogios. "É um grande mister. Um privilegio jogar com ele e espero dar meu melhor e estarei sempre disponível", afirmou. Também agradeceu a Luiz Henrique pelo passe para o gol. "Quando ele jogou por cima, tinha um defensor chegando e só pensei em tocar na bola e mandar para o gol. Ele entrou muito bem, fez duas jogadas de gols, com 90% dele. E eu disse que continue que o seu vai sair. Espero que no próximo saia o dele."

Sorridente e satisfeito após modificar a partida com duas assistências e muito trabalho aos defensores chilenos, Luiz Henrique era outro jogador radiante ainda no gramado do Maracanã

"Essa hora (que foi chamado para entrar) eu pensei: 'tenho de ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, onde eu jogava com amigos, leve, solto'", disse. "E também no hotel, me ajoelhei e pedi a Deus que pudesse ser o Luiz Henrique de Carangola (município de Petrópolis), que jogasse feliz e ajudasse companheiros e também jogasse para minha família, toda no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é continuar com essa pegada, e é isso. Só queria ser o jogador de Carangola, não quero perder minha alegria de jogar nunca, sou apaixonado e deu tudo certo. Quando jogo com alegria tudo dá certo."


 

