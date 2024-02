Jogadores do Sport entram em campo com camisa do Fortaleza após atentado

Os jogadores do Sport entraram em campo neste sábado (24) para o clássico contra Náutico pelo Campeonato Pernambucano usando a camisa do Fortaleza. A ação acontece após o atentado promovido por torcedores do Leão da Ilha à delegação do clube cearense.



Os atletas titulares permaneceram com a camisa do Fortaleza até minutos antes ao início da partida. O jogo aconteceu nos Aflitos e contou com a presença de torcedores do rubro-negros.



Antes do apito do árbitro, posaram para foto segurando a faixa com a frase: "Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós".



O presidente do Sport, Yuri Romão, e o presidente do Náutico, Bruno Becker, também trocaram as camisas dos clubes e posaram para fotos.





Ataque ao ônibus do Fortaleza



O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do sport aconteceu na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas dentro do veículo.



Seis atletas do Leão do Pici foram atingidos na situação: o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, o volante Lucas Sasha, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o goleiro João Ricardo. Estes dois últimos, inclusive, precisaram tomar pontos.