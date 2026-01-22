Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Onde irá passar o jogo de Santos e Corinthians pelo Campeonato Estadual

No domingo, o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, enquanto o Corinthians empatou com o São Paulo, também por 1 a 1, no estádio Neo Química Arena

Da Redação

Da Redação

22/01/2026 - 09h00
O Santos recebe o Corinthians, hoje à noite, às 18h30min (horário de Mato Grosso do Sul), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe deve contar com casa cheia no primeiro clássico do ano. As duas equipes buscam a primeira vitória em clássicos na competição.

O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, no dia 14, na Arena Barueri. Já o Timão empatou em casa com o São Paulo por 1 a 1, no domingo.

Também no domingo, o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. O Peixe teve dificuldades de dominar a partida e abriu o placar primeiro, mas cedeu ao empate no último lance da partida. 

O Santos vive uma instabilidade dentro de campo com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda sem contar com o seu principal jogador: Neymar, que segue se recuperando após procedimento cirúrgico no joelho esquerdo.

Gabriel Barbosa treinou normalmente na terça-feira e deve, ao menos, ser relacionado depois de ter sido poupado no duelo contra o Bugre por causa de uma tendinite.

A tendência é de que Mayke e Vini Lira deixem a titularidade nas laterais para as entradas de Igor Vinícius e Escobar.

O meio-campo não deve ter alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano.

O Corinthians não vence há duas rodadas no Campeonato Paulista. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena, e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. A principal dúvida da comissão técnica é a presença de Memphis.

O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou a transição física no gramado, mas sua participação no Clássico Alvinegro ainda é incerta.

Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, e José Martínez, que está na Venezuela para a reemissão do passaporte, são desfalques certos.

O setor ofensivo do Timão ainda não balançou as redes neste ano, e a tendência é de que Dorival Júnior promova mudanças na dupla de ataque para o clássico. Yuri Alberto, que fez sua estreia na temporada diante do São Paulo, deve reforçar a equipe.

Qual canal vai passar o jogo de Santos e Corinthians?

O jogo será exibido na TV por assinatura pela TNT e também no streaming da HBO Max, com narração de André Henning.

Sem Neymar

Desde que retornou ao clube, no fim de janeiro de 2025, o craque participou apenas de dois clássicos. Foram somente 158 minutos em campo contra os rivais em nove jogos disputados – o duelo contra o Timão de hoje será o 10º do Peixe no período.

As lesões foram o maior impeditivo para que o capitão santista tivesse uma sequência maior contra os rivais. Por conta disso, ele ainda não disputou nenhum clássico contra o São Paulo, segunda maior vítima do ídolo santista no Brasil, desde o retorno ao clube.

O craque foi reapresentado pelo Peixe em 31 de janeiro de 2025, um dia antes da partida contra o São Paulo, pelo Paulistão. Sem ter treinado com o elenco e sem estar regularizado, o camisa 10 não foi inscrito a tempo para a partida.

O primeiro clássico de Neymar na volta ao Santos foi contra o Corinthians, pela 9ª rodada do Paulistão. O camisa 10 buscou o drible e chamou a marcação, sofrendo faltas que ocasionaram cartões ou lances importantes para o Peixe.

No entanto, ainda retomando o ritmo de jogo, ele atuou por 68 minutos. Ainda teve destaque negativo ao perder a bola que ocasionou o segundo gol na vitória do rival.

O craque teria a chance de uma revanche na semifinal do estadual, mas sofreu um edema na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final e viu do banco a eliminação santista.

Uma nova lesão na coxa esquerda fez com que o camisa 10 perdesse os jogos contra o São Paulo (5ª rodada) e Corinthians (9ª rodada) do Brasileirão do ano passado.

Em setembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral do quadríceps, a região frontal da coxa direita, quatro dias antes do clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O problema fez o jogador também perder a partida contra o Corinthians, pela 28ª rodada.

 

 

