FÓRMULA 1

Justiça inglesa acata ação de Felipe Massa por Singapuragate e caso vai a julgamento

A partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

20/11/2025 - 11h30
A Justiça da Inglaterra acolheu a ação de Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone por causa do Singapuragate, caso ocorrido em 2008 em que Nelsinho Piquet bateu propositadamente seu carro para beneficiar o companheiro de equipe, Fernando Alonso, por ordem dos chefes da Renault.

A decisão da corte permite o prosseguimento da ação para julgamento. Ou seja, a partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra.

"Esta é uma vitória extraordinária, um dia muito importante para mim, para a justiça e para todos os apaixonados pela Fórmula 1", afirmou Massa, completando.

Neste tribunal, Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008, além de uma declaração de que a FIA deveria reconhecê-lo como campeão.

"O Tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre 2008. O acidente proposital me tirou um título mundial e as autoridades da época preferiram encobrir os fatos em vez de defender a integridade do esporte. Eles fizeram de tudo para impedir o processo, mas a nossa luta é por justiça e hoje demos um passo decisivo.

A verdade prevalecerá no julgamento. Vamos investigar tudo a fundo. Cada documento, cada comunicação, cada evidência que revele a conspiração entre os réus será apresentada.

Estou mais determinado e confiante do que nunca! Quando toda a verdade vier à tona, a justiça será feita. Por mim, pelos brasileiros, pelos tifosi, por todos os fãs do automobilismo, que merecem um esporte íntegro, e pelo próprio futuro da Fórmula 1.

Agradeço profundamente à minha equipe jurídica, pelo trabalho brilhante e pela confiança inabalável, à minha família, pelo apoio constante, e a Deus, que sempre me guiou e sustentou a minha fé. Vamos até o fim, juntos!", declarou Massa.

Entenda o caso

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por causa da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso, companheiro de Nelsinho, no GP de Singapura.

A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". Familiares de Nelsinho apontavam a uma cobrança da equipe para ele bater de propósito.

A revelação era clara no sentido de que a comprovação da ordem para o acidente anularia a corrida de Singapura. Isso faria com que a classificação do campeonato tivesse Massa no primeiro lugar.

 

FIFA

Quais são as melhores seleções do mundo? Fifa atualiza ranking e Brasil sobe

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto

19/11/2025 23h00

Brasil ocupa a 5ª posição

Brasil ocupa a 5ª posição Divulgação

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções do futebol masculino.

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto. A seleção brasileira será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Além do ganho de posições pelo País, Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram um lugar cada. Em contrapartida, a Itália perdeu pontos, caindo para 12º.

Em geral, na nova lista, a Irlanda foi quem mais pontuou em relação à última classificação - 34,86 pontos foram adicionados - e Malta foi a nação que mais subiu no ranking, ganhando cinco posições.

Para a próxima Copa, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, os países-sede da competição em 2026, também estão garantidos como cabeças de chave.

Diferente das edições anteriores, a próxima contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase.

CONFIRA O TOP 15 ATUALIZADO DO RANKING FIFA:

1º - Espanha - 1877.18 pontos;

2º - Argentina - 1873.33 pontos;

3º - França - 1870 pontos;

4º - Inglaterra - 1834.12 pontos;

5º - Brasil - 1760.46 pontos;

6º - Portugal - 1760.38 pontos;

7º - Holanda - 1756.27 pontos;

8º - Bélgica - 1730.71 pontos;

9º - Alemanha - 1724.15 pontos;

10º - Croácia - 1716.88 pontos;

11º - Marrocos - 1713.12 pontos;

12º - Itália - 1702.06 pontos;

13º - Colômbia - 1701.3 pontos;

14º - Estados Unidos - 1681.88 pontos;

15º - México - 1675.75 pontos.

O MAIS ODIADO

Quais são os times mais odiados do Brasil? Veja pesquisa

Clubes finalistas da Copa Libertadores estão no top 3 do ranking de times mais odiados pela população brasileira

18/11/2025 13h00

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras Montagem

Entre questionamentos de qual time favorito do país, ou qual a maior torcida, quem chega ao topo no ranking de clube mais odiado?

Em levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, o Flamengo lidera a disputa com 13,5% do total de respostas, seguido do Corinthians com 11,15% e o Palmeiras aparece em terceiro lugar com 7,7% do total.

Os dados foram coletados e analisados de 2.020 entrevistas realizadas de 6 a 10 de novembro, nos 26 estados do Brasil e Distrito Federal, em 162 municípios. O perfil de amostra varia entre gênero, idade, escolaridade e nível econômico entre população economicamente ativa e não ativa (PEA).

Das 2 mil entrevistas, mais da metade pertence ao público feminino, com 1.068 entrevistas, o restante faz parte do público masculino, ou seja, 952 pessoas. A idade varia de 16 a mais de 60 anos, e do total de entrevistados, 25,5% têm entre 45 a 59 anos, que foi o maior público entrevistado.

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

A pergunta foi feita espontaneamente, que significa sem opções. Com isso, o número de respostas foi no mínimo 20 diferentes. Entre elas, times paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos e ainda respostas que não comprometeram os entrevistados, como “não sabe” ou “não odeia nenhum”. 

No ranking depois do top 3 os times que foram citados possui uma porcentagem distante dos três primeiros. Os que ocupam as demais posições seguem a ordem com as seguintes porcentagens:

  • Vasco da Gama - 4,6%;
  • São Paulo - 1,7%;
  • Atlético-MG - 1,5%;
  • Cruzeiro - 1,2%;
  • Grêmio - 1,2%;
  • Internacional - 1,0%;
  • Santa Cruz - 1,0%;
  • Bahia - 0,7%;
  • Sport Recife - 0,6%;
  • Vitória - 0,6%;
  • Fluminense - 0,5%;
  • Santos - 0,5%;
  • Athletico-PR - 0,4%;
  • E ainda outros times citados, mas que não teve quantidade significante para destaque - 2,8%

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança em 95%.

Confira outras variáveis na tabela feita pelo Instituto Paraná Pesquisa:

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

