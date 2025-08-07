Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sem anulação

Justiça nega pedido para afastar Petrallas da Federação de Futebol

O recurso que pedia a anulação da eleição para presidente da FFMS foi negado por unanimidade pelos magistrados da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS)

Laura Brasil

07/08/2025 - 10h00
Por unanimidade, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o recurso que pedia a anulação da eleição da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). Com essa decisão, Estevão Antônio Petrallas permanece no cargo de presidente.

A decisão ocorreu após o vice-presidente, Américo Ferreira da Silva Neto, entrar com uma ação pedindo a anulação da Assembleia Geral Extraordinária que, no dia 8 de abril, elegeu Petrallas como presidente interino da entidade.

Neto apontou que o processo eleitoral foi marcado por "irregularidades e ilegalidades", como o descumprimento de prazos e a falta de sigilo no voto. 

Ainda em abril, ele entrou com um pedido de tutela de urgência solicitando a anulação da eleição e o afastamento de Petrallas do cargo até o julgamento final do caso.

Após ter o pedido negado em primeira instância, Neto recorreu ao TJMS, que decidiu pela manutenção da decisão.

A 1ª Câmara Cível do TJMS entendeu que não havia provas suficientes para justificar uma intervenção imediata.

O desembargador João Maria Lós, relator do caso, disse que as acusações de fraude são complexas e precisam passar por uma análise criteriosa das provas, o que não é possível concluir em uma decisão liminar.

"A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, as alegadas irregularidades no processo eleitoral da entidade desportiva, sendo indispensável a dilação probatória para apuração dos fatos.

Ausente a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida de urgência. Recurso desprovido", afirmou o magistrado em seu voto.

Segundo o Tribunal de Justiça, para anular uma eleição, mesmo que temporariamente, é indispensável a produção de mais provas, como documentos e depoimentos de testemunhas.

"No caso concreto, não há elementos que evidenciem a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a demanda necessita de dilação probatória e do exercício de contraditório para sanar a controvérsia acerca da regularidade da suposta fraude impugnada pelo agravante", pontuou o desembargador.

O mérito, se a eleição foi ou não fraudulenta, será julgado pela primeira instância, sem prazo definido para uma sentença.

"Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, e por demandar a controvérsia dilação probatória, incabível em sede de cognição sumária", escreveu.

Outro caso

A FFMS entrou com recurso na Justiça para anular decisão que decretou revelia da entidade em ação movida pelo seu ex-presidente, Francisco Cezário de Oliveira, que quer voltar ao cargo no "tapetão".

A decisão é do juiz Paulo Afonso de Oliveira, que considerou a FFMS réu revel. Isso pode acarretar algumas consequências no processo com a presunção de veracidade dos fatos narrados por Cezário, bem como perda de prazos e até mesmo julgamento antecipado do processo, sem permissão para apresentar novas provas como depoimentos de testemunhas e documentos.

Futebol feminino

Operário é goleado pelo Flamengo e dá adeus a Copa do Brasil

Meninas do Galo deram adeus à competição nacional nesta quarta-feira e foram dispensadas pela diretoria

06/08/2025 17h45

Foto: Rodrigo Moreira / Operário MS

Goleado pelo Flamengo por 6 a 0 na tarde desta quarta-feira (6), o Operário deu adeus a Copa do Brasil feminina. O confronto aconteceu no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira fase do certame, e a eliminação encerrou o calendário competitivo das meninas do Galo em 2025. Com a vitória, o time carioca avança às oitavas de final e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

A superioridade rubro-negra foi evidente desde os primeiros minutos. O primeiro gol veio em cobrança de escanteio, após uma sequência de defesas da goleira Lorrayne, quando Mariane marcou em uma meia bicicleta aos 41' da primeira etapa. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Glaucia ampliou o placar com uma finalização no canto esquerdo da goleira operiana. No Galo, as laterais Camila Belém e Evelyn deixaram o campo lesionadas. 

Na volta do intervalo, Vitória Almeida, aos 19' fez o terceiro, em um raro erro de Lorrayne, até então destaque da equipe sul-mato-grossense. Aos 33', Mariana marcou o quarto das flamenguistas. Já no fim, Mariana e Ju Ferreira, fechando o placar em 6 a 0.

Com o resultado, o Flamengo volta suas atenções para as quartas de final do Brasileirão Feminino, onde enfrenta o Palmeiras no domingo (10), às 10h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida. A volta será no dia 17, na Arena Barueri, também às 10h30.

Antes da partida, a diretoria operariana anunciou que o elenco será dispensado e o clube não participará do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino devido à falta de recursos, competição da qual é a atual tetracampeã.  Nesta temporada, chegou às quartas de final da Série A3 do Brasileirão e eliminou Mixto-PB e Remo-PA.

Compartilhar
