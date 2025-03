Kamilla Cardoso é eleita a melhor atleta estrangeira na Liga Chinesa

EM BREVE

Segundo Fabiano Rodrigues, organizador do evento, Minas ou Flamengo são as equipes mais prováveis de jogarem na capital, mas partida deve acontecer no final do segundo semestre deste ano ou em 2026

A quatro dias de Sada Cruzeiro x Vôlei Suzano pela Superliga Masculina, Campo Grande pode receber o naipe feminino da competição em breve, segundo Fabiano Rodrigues, organizador dos dois jogos trazidos à capital sul-mato-grossense.

De acordo com resposta enviada à reportagem, Fabiano afirma que está em negociações para trazer a Superliga feminina na próxima temporada, que começa em outubro deste ano, mas ainda não há nada confirmado.

Ainda segundo ele, há duas equipes que atraem interesse: Minas Tênis Clube (MG) e Sesc RJ Flamengo. Atualmente, o clube mineiro ocupa a segunda posição nesta atual temporada, com 48 pontos em 21 jogos, sendo 17 vitórias. Já o time carioca está na sexta colocação, com 39 pontos, sendo 12 triunfos.

O Minas é um dos grandes expoentes da vôlei feminino no Brasil, 15 títulos nacionais e oito do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Hoje, conta com jogadoras estreladas no elenco, como a central Thaísa Daher, campeã olímpica duas vezes (2008 e 2012) e bronze em Paris-2024, a ponteira Pri Daroit, prata no Mundial de 2022 com a seleção brasileira, e Julia Kudiess, também prata no Mundial há três anos.

Já o Flamengo é treinado desde 2021 pelo técnico Bernardinho, que já conquistou dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2012 e 2008) nas Olímpiadas com a seleção masculina e um bronze (1996) com a feminina. Recentemente, assinou com oposta e ponteira Tainara Santos, de 25 anos e medalhista com a seleção em Paris-2024, mas ainda resta o anúncio oficial por parte do clube carioca. Mikaela Hestmann, ponteira de 17 anos e uma das maiores revelações brasileiras no esporte, também compõe o elenco flamenguista.

No último dia 14, ambas as equipes se enfrentaram pela competição nacional, com vitória "fácil" da equipe mineira, com parciais de 27/29, 25/19, 25/23 e 25/22. Porém, em novembro do ano passado, ainda na atual temporada, foi a vez da equipe carioca vencer por 3 sets a 1, com parciais de 25/14, 19/25, 25/13 e 25/23.

A presença da Superliga feminina em Campo Grande pode acontecer devido ao sucesso de vendas nos dois jogos do masculino. Em dezembro, 6 mil pessoas assistiram Vôlei Renata (SP) x Vedacit Guarulhos (SP), com vitória dominante por 3 sets a 0 da equipe do levantador Bruninho.

Já no próximo domingo (23), é a vez de Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei Suzano (SP) jogarem com casa cheia na capital sul-mato-grossense, a partir das 17h. De acordo com Fabiano, três mil ingressos foram vendidos para este jogo, mas as vendas continuam com cinco tipos diferentes de ingresso no site totalingressos.com:

Arquibancada - R$ 60,00

Arquibancada infantil - R$ 35,00

Cadeira - R$ 120,00

Cadeira infantil - R$ 60,00

Experiência em quadra, com open food e bar - R$ 350,00

Ainda, antes do jogo principal da noite, os fãs poderão assistir um duelo de "aquecimento" entre Sesi MS e Sesi SP, pelo sub-17, a partir das 13h30.

Cruzeiro e Suzano

Hoje, o Sada Cruzeiro é o principal time de vôlei em solo brasileiro. Somente em 2024, a equipe mineira conquistou cinco títulos: Sul-Americano de Clubes, Copa Brasil, Mineiro, Supercopa e Mundial de Clubes. Além disso, é o segundo colocado da Superliga 24/25, com 45 pontos (16 vitórias e três derrotas), torneio que é o maior campeão, com oito títulos. No elenco, conta com jogadores estrelados e conhecidos do público, como os campeões olímpicos Lucão, Wallace e Douglas Souza.

Já o Suzano (SP) não tem grandes títulos, assim como seu adversário, muito pela criação recente da equipe profissional, que aconteceu há três anos e meio. Em 2021, foi campeão da Superliga C (Etapa de Suzano) e, no ano seguinte, campeão da Superliga B. Na década de 90, chegou a ser conhecida como "Capital do Vôlei", impulsionada pelas conquistas expressivas do antigo time do município.

Atualmente, a equipe do interior paulista ocupa a 6ª colocação, com uma campanha bem equilibrada. São 29 pontos conquistados em 20 jogos, sendo nove vitórias e 11 derrotas.

