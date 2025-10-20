Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Klopp abre brecha para possível retorno ao Liverpool: 'Em teoria, é possível'

Declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/10/2025 - 14h45
Jürgen Klopp voltou a falar sobre o Liverpool - e deixou em aberto uma possibilidade que parecia encerrada. Em entrevista ao podcast The Diary Of A CEO, o atual chefe global de futebol do Grupo Red Bull afirmou que, embora tenha prometido não dirigir mais nenhum clube inglês, um retorno aos Reds "em teoria, é possível".

"Eu disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, em teoria é possível. Não sei ao certo, mas amo o que faço agora. Não sinto falta de treinar, ainda treino agora, mas de uma forma diferente. Não sinto falta de ir às coletivas de imprensa três vezes por semana, dar 12 entrevistas por semana", afirmou Klopp.

A declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador. Ídolo em Anfield, Klopp deixou o comando da equipe em julho de 2024 após quase nove anos, período em que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Copa da Inglaterra.

Agora, o alemão ocupa um cargo executivo no Grupo Red Bull, responsável por supervisionar os projetos esportivos de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Bragantino e New York Red Bulls. Segundo ele, a função permite continuar envolvido com o futebol "sem o peso do dia a dia" de um treinador.

Mesmo distante do banco de reservas, Klopp segue acompanhando de perto o desempenho do Liverpool. O time, comandado por Arne Slot, vem de derrota para o Manchester United, por 2 a 1, em Anfield. O resultado deixou a equipe na terceira colocação da Premier League, com 15 pontos.

O Arsenal é quem lidera o campeonato com 19 pontos, seguido pelo Manchester City, com 16. A oscilação recente aumenta a pressão sobre Slot, que tenta manter o estilo ofensivo e a intensidade marcantes da era Klopp.

O próximo compromisso do Liverpool é na quarta-feira, às 16h, horário de Brasília, diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. 

Esportes

João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra 'gigante' francês que bateu recorde com saque

O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês

18/10/2025 23h00

João Fonseca

João Fonseca Divulgação

Foi definida neste sábado, a chave do ATP 500 da Basileia 2025, que ocorrerá entre os dias 20 e 26 de outubro, em quadra dura indoor, na Suíça. O torneio conta com 32 atletas na chave de simples, entre eles o brasileiro João Fonseca.

O jovem brasileiro estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês que entrou para o livro de recordes de Wimbledon ao marcar o saque mais rápido da história do torneio (246 km/h). O tenista de 19 anos atualmente ocupa o 45º posto no ranking da ATP, enquanto o francês de 22 anos é o número 37 do mundo.

O caminho de Fonseca no torneio não será fácil. Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o checo Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio.

Já na chave de duplas, Fonseca vai formar parceria inédita com Rafael Matos para enfrentar os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 de duplas, e Pierre-Hugues Herbert.

Depois de abrir mão da temporada asiática do circuito, como o Masters 1000 de Xangai, na China, o tenista brasileiro atuou na última semana no ATP 250 de Bruxelas, mas perdeu na estreia para o holandês Botic van de Zandschulp.

O torneio suíço reunirá estrelas como Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina e servirá como preparação para o Masters 1000 de Paris, que terá início logo na sequência, no dia 27 de outubro.
 

Esportes

Verstappen domina e vence sprint do GP dos EUA de Fórmula 1; Piastri e Norris batem e abandonam

Russell, da Mercedes, finalizou a sprint com a segunda colocação, seguido do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari

18/10/2025 22h00

Max Verstappen

Max Verstappen Foto: Clive Mason/Getty Images

Max Verstappen ganhou mais motivos para confiar em uma virada e conquista do quinto título mundial consecutivo na Fórmula 1. Neste sábado, no Circuito das Américas, em Austin, o holandês viu os dois líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, abandonarem após protagonizarem um acidente logo na largada da corrida sprint. A situação trouxe certa tranquilidade ao piloto da Red Bull, que resistiu às tentativas de George Russell e venceu a prova rápida do GP dos Estados Unidos.

Russell, da Mercedes, finalizou a sprint com a segunda colocação, seguido do espanhol Carlos Sainz, da Williams, que ficou em terceiro. Lewis Hamilton cruzou em quarto, Charles Leclerc, em quinto. Pontuaram também: Alex Albon, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli. O brasileiro Gabriel Bortoleto concluiu a etapa na 11ª colocação.

O resultado fez Verstappen somar oito pontos na classificação de pilotos e encurtar a distância para Piastri e Norris. O australiano soma 336 pontos, o britânico 314, já o holandês vai a 281.

A prova sprint começou acidentada. Logo na primeira curva, Piastri causou um acidente que o tirou da prova, assim como seu companheiro, Norris, e Fernando Alonso. Hülkenberg, que partia de boa posição, em quarto, foi o primeiro atingido pelo australiano e caiu para o fundo do pelotão.

A confusão provocou a entrada do safety car, que permaneceu na pista até a quinta volta. Enquanto isso, Verstappen permaneceu intacto na liderança, reduzindo a distância para os carros da McLaren no campeonato mundial de pilotos. Com o acidente, Bortoleto, que largou na última fila, pulou para o 13º lugar.

Russell pressionou Verstappen a partir da oitava volta. O britânico tentou um ataque que levou os dois pilotos para fora da pista. Ainda assim, o holandês resistiu na ponta. A disputa foi investigada pelos comissários, mas não houve penalização para o piloto da Mercedes.

Na briga pela quarta colocação, Hamilton não facilitou a vida de Leclerc. O heptacampeão levou a melhor na disputa entre os ferraristas e conquistou a ultrapassagem na 10ª volta.

Quando tudo parecia resolvido, Lance Stroll (Aston Martin) errou a tangência da curva 1 e bateu em Esteban Ocon (Haas) enquanto brigavam pela 12ª colocação. O novo acidente levou a uma nova entrada do safety car, que perdurou até a volta final.

Confira o resultado final da corrida sprint do GP dos Estados Unidos:

  • 1º Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 37min58s229
  • 2º George Russell (GBR/ Mercedes), a 0s395
  • 3º Carlos Sainz Jr. (ESP/ Williams), a 0s791
  • 4º Lewis Hamilton (GBR/ Ferrari), a 1s224
  • 5º Charles Leclerc (MON/ Ferrari), a 1s825
  • 6º Alex Albon (TAI/ Williams), a 2s576
  • 7º Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), a 2s976
  • 8º Kimi Antonelli (ITA/ Mercedes), a 4s147
  • 9º Liam Lawson (NZE/ Racing Bulls), a 4s804
  • 10º Pierre Gasly (FRA/ Alpine), a 5s126
  • 11º Gabriel Bortoleto (BRA/ Sauber), a 5s649
  • 12º Isack Hadjar (FRA/ Racing Bulls), a 6s228
  • 13º Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber), a 6s624
  • 14º Franco Colapinto (ARG/ Alpine), a 8s006
  • 15º Oliver Bearman (GBR/ Haas), a 13s576

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Esteban Ocon (FRA/Haas), Oscar Piastri (AUS/McLaren), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lando Norris (GBR/McLaren)

