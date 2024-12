Lando Norris vence Abu Dabi e garante título no Mundial de Construtores para McLaren

FORMULA 1

Não importa quem seja o vencedor do GP de Abu Dabi. A ordem na McLaren é uma só: acabar com o jejum de títulos de construtores na Fórmula 1. E os dois pilotos da equipe estão alinhados, ao menos no discurso, sobre o objetivo.



A equipe inglesa conseguiu fazer a dobradinha no grid deste sábado com o britânico Lando Norris na pole e o australiano Oscar Piastri, em segundo.



A McLaren não é campeã por equipes desde 1998 e entra com vantagem de 21 pontos sobre a Ferrari, única rival que ainda briga pelo título de construtores.



"Um dia perfeito para nós", afirmou Norris. "Agora temos que vencer a Ferrari. Esse é o objetivo, mas queremos com estilo e queremos vencer", completou o piloto.



"Temos que fazer tudo o que podemos fazer para ganhar o campeonato, esse é o principal objetivo amanhã (domingo)", disse Piastri. "Tenho certeza que nós dois queremos ganhar a corrida, mas tenho certeza também que queremos ganhar o campeonato ainda mais. Então temos que fazer isso acontecer e nos divertir na corrida", completou o australiano.



Para ajudar ainda mais a McLaren, a Ferrari não se deu muito bem no grid. O espanhol Carlos Sainz vai largar justamente atrás das McLarens, mas viu o seu companheiro, Charles Lecrerc, não passar do Q2 e vai largar somente em 14º lugar.



A classificação do Mundial de Construtores é a seguinte restando apenas uma prova: a McLaren soma 640 pontos, e a Ferrari, 619. A Red Bull, que viu o holandês Max Verstappen faturar o tetracampeonato por antecipação, está em terceiro com 581 pontos

CORRIDA NO DOMINGO

Na última classificação da temporada da Fórmula 1, Lando Norris garantiu o primeiro lugar para o GP de Abu Dabi, que acontece neste domingo, às 10 horas (horário de Brasília).

Como havia acontecido nos dois últimos treinos livres, a McLaren dominou o classificatório, com Oscar Piastri na segunda colocação. Carlos Sainz, da Ferrari, ficou com o terceiro lugar.



Com o resultado nos Emirados Árabes, Norris larga na frente pela 8ª vez temporada e empata com Max Verstappen em números de poles em 2024. Na disputa pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos, Norris tem uma boa vantagem no grid diante de Charles Leclerc, da Ferrari, que errou no Q2 e larga apenas na 14ª posição. Norris tem 349 pontos, contra 341 de Leclerc.