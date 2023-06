Lanterna no Brasileirão, Operário demite treinador Celso Rodrigues e anuncia novo comandante

Na lanterna do Grupo G do Brasileirão, o Operário demitiu o treinador Celso Rodrigues nesta terça-feira (27). A confirmação acontece três dias após o empate do Galo em 1 a 1 diante do Cascavel, nas Moreninhas, no último sábado (24).

O mal desempenho na competição nacional pode ter impactado negativamente para o treinador. Em dez partidas foram quatro derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. Segundo o clube, a rescisão contratual ocorreu por meio de um acordo entre as partes.

Pelo Operário Celso Rodrigues conquistou dois campeonatos sul-mato-grossenses (2018 e 2022). Diante da demissão, o clube contratou o técnico Leocir Dall'Astra para a sequência do nacional.

Com 60 anos, natural de Getúlio Vargas-RS, Dall'Astra treinou o Cruzeiro-RS em 2011,sendo considerado o melhor técnico do Gauchão daquele ano.

O novo comandante que estava no Pelotas do Rio Grande do Sul, foi destaque no Ypiranga de Erechim no acesso do clube para a série C do Campeonato Brasileiro de 2016.

Em último na chave, o Operário busca a difícil classificação na Série-D, já sob novo comando neste sábado (01) às 16h no estádio Jacques da Luz, frente ao Maringá pela 11ª rodada do Brasileirão da Série D 2023.

Assine o Correio do Estado