Lateral Antônia admite fragilidade do Panamá, mas pede atenção em estreia da seleção na Copa

A seleção brasileira feminina de futebol estreará na Copa do Mundo na segunda-feira. E o primeiro adversário será o Panamá, justamente o mais fraco do Grupo F. Para a lateral-direita Antônia, uma estreia contra uma equipe mais frágil vai acender o alerta do Brasil para evitar surpresas logo na primeira partida no Mundial.

“O que temos focado bastante é saber que não tem nenhum jogo fácil na Copa. É o primeiro jogo, a estreia. Precisamos tirar a ansiedade. Será a primeira Copa de muita gente. Acredito que estamos focado em colocar em prática os princípios que a Pia vem passando para a gente. Vamos impor nosso jogo, mas sabendo que podem oferecer perigo, principalmente em contra-ataque. Precisamos ter a posse de bola”, avisou a jogadora, nesta quinta-feira.

O time do Panamá ocupa no momento a 52ª posição do ranking da Fifa. Na fase de grupos, a seleção brasileira enfrentará também a Jamaica (43ª) e a favorita França (5ª) - o Brasil figura em 8º lugar.

“Já estamos em clima de Copa. Ja é Copa. Temos um grupo muito bom, extrovertido. E agora já começou a virar a chavinha de que é Copa do Mundo. Está chegando a estreia, estamos muito ansiosas para entrar em campo”, disse a lateral.

Antônia será uma das 11 estreantes da seleção brasileira numa Copa do Mundo. A lateral, contudo, se destaca por ter maior experiência que as demais. Com 29 anos, ela desponta até como uma das líderes da equipe. Nesta quinta, em entrevista coletiva, a jogadora disse se sentir à vontade no grupo liderado pela técnica Pia Sundhage.

“Eu me sinto muito à vontade aqui. Cada uma sabe da sua função e sua importância. A Pia me deixa ser quem eu sou, e o grupo me dá total segurança. Apesar de eu ter 29 anos, eu faço parte dessa renovação da Pia. E o grupo também me dá total confiança. Acho que a minha experiência também conta”, declarou.

RESULTADOS DO DIA

O primeiro dia de Copa do Mundo contou com dois jogos nesta quinta-feira, na madrugada do Brasil.

As duas seleções anfitriãs do evento, Austrália e Nova Zelândia, estrearam com vitória. Pelo Grupo A, a Nova Zelândia venceu a favorita Noruega por 1 a 0, com gol de Wilkinson. Nos acréscimos, Percival desperdiçou um pênalti para a equipe da casa.

Já pelo Grupo B a Austrália superou a Irlanda pelo mesmo placar. Catley anotou o único gol da partida, em cobrança de penalidade. O jogo marcou a estreia da arbitragem brasileira nesta Copa, com Edina Alves (SP-Fifa) como árbitra de campo, auxiliada por Neuza Back (SP-Fifa) e Leila Cruz (GO-Fifa). Já o VAR ficou a cargo de Daiane Muniz (SP-Fifa).

