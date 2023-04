Leclerc desbanca Red Bull e fatura pole para o GP do Azerbaijão de F-1

Pé direito

Galo venceu a equipe do Toledo-PR por 2 a 1 no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Atuais bicampeãs sul-mato-grossenses, as meninas do Operário venceram o Toledo, do Paraná, por 2 a 1 na estreia da série A-3 do Brasileirão Feminino, terceira divisão nacional.

Os gols das operarianas foram marcados por Yasmin e Bárbara, ao passo que o vice-campeão paranaense descontou com a meio-campista Vandressa, já no fim do confronto, disputado no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Apesar da vitória em casa, o que concede vantagem ao clube de Mato Grosso do Sul no duelo de volta, marcado para o próximo dia 1º de maio, no Paraná, as visitantes reclamaram bastante sobre o modo como as sul-mato-grossenses saíram na frente, após pênalti cobrado por Yasmin com longa paradinha.

Para além da regra não permitir a sequência do lance após a paralisação do movimento da atleta iniciar o movimento de cobrança do pênalti, as adversárias cobraram um posicionamento do árbitro, Augusto Domingos Borges Ortega, que nada fez e validou o gol do Operário.

Ortega foi auxiliado por Elita Maria da Silva e Ruy Cesar Lavarda Ferreira, todos de MS. Mesmo com a possibilidade das atletas do time paranaense questionarem o árbitro local, o mesmo ocorrerá no Paraná, onde Maria Luiza Brandelero dos Santos apitará o confronto de volta, auxiliada de Leandro Polli Glugoski e Welvys Fladerson Gomes Afonso, todos da federação paranaense. Cabe destacar que mesmo com as dúvidas de atletas a medida é possível de ser feita atualmente.

Após a vitória no confronto, o Operário vai ao Paraná em busca apenas de um empate. Em caso de vitória das donas da casa, qualquer placar com a diferença mínima leva o confronto para os pênaltis. Vitória por dois gols ou mais classifica a equipe sulista. Quem avançar aqui encara Juventude e Criciúma na segunda fase da competição.

Disputa

Composto por 32 equipes, o torneio nacional será inteiramente disputado em sistema de mata-mata com jogos de ida e volta. Após o término da primeira fase, a competição será composta por 16 times, até entrar em sistema de oitavas de final, quartas, semifinais e grande decisão.

Além das meninas do Operário, compõem a competição as quatro equipes rebaixadas no Brasileirão série-B de 2022, outros 26 campeões estaduais e uma outra equipe mais bem colocada no ranking da CBF.

Oponente antigo

Em 2019, o Toledo foi derrotado pela equipe das Moreninhas por 2 a 1, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A2 de futebol feminino daquele ano. Apesar da vitória, a equipe de MS não seguiu no torneio.

