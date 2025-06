Lesão e cartões amarelos podem fazer Palmeiras mudar meio time contra o Inter Miami no Mundial

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O futuro do Palmeiras no Mundial de Clubes passa por estratégias que o técnico Abel Ferreira terá de adotar no jogo com o Inter Miami na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium pela terceira e última rodada do Grupo A.

O português pode ter o desfalque do volante argentino Aníbal Moreno. Um dos mais elogiados jogadores do Palmeiras neste Mundial de Clubes está com um edema na coxa direita e talvez não tenha condição de jogar contra o Inter Miami.

Dessa forma, Abel Ferreira tem como alternativa para o time titular a entrada do uruguaio Emiliano Martínez. No entanto, há outras preocupações para o português. No Mundial de Clubes, quem levar dois cartões amarelos fica suspenso do jogo seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final.

Os cartões também servem para critério de desempate. O Palmeiras já levou sete cartões, enquanto o Porto, seu concorrente por uma vaga nas oitavas, recebeu apenas dois. Se o Palmeiras perder por 2 a 0 para o Inter Miami, e o Porto ganhar de 1 a 0 do Al-Ahly, haverá empate entre brasileiros e portugueses em todos os critérios prévios, então a soma de cartões entra em cena para decidir quem avança. No cenário atual, o Porto leva vantagem.

No Palmeiras, estão pendurados: Gustavo Gómez, Felipe Anderson, Agustín Giay, Joaquín Piquerez, Richard Ríos, Raphael Veiga e o técnico Abel Ferreira. Se um desses atletas receber cartão amarelo contra o Inter Miami, será desfalque certo nas oitavas de final em caso de classificação.

Destes atletas, quatro são titulares incontestes do Palmeiras: Giay, Gómez, Piquerez e Ríos. Se optar por poupá-los, Abel tem como opção escalar Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Vanderlan e Lucas Evangelista. Com Messi do outro lado do campo, o time alviverde terá, certamente, de parar o jogo com falta para evitar o avanço do argentino.

O Palmeiras lidera o Grupo A com quatro pontos, mesma soma do Inter Miami, vice-líder (atrás no saldo de gols, 2 a 1). Porto e Al-Ahly têm um ponto cada.