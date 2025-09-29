Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Lewis Hamilton anuncia a morte do cão Roscoe após coma e se emociona: 'Experiência dolorosa'

O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/09/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O heptacampeão do mundo Lewis Hamilton anunciou nesta segunda-feira a morte de seu cão Roscoe por meio das redes sociais. O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia. Emocionado, o piloto da Ferrari não se conteve e afirmou que passou por "uma das experiências mais dolorosas" da sua vida.

Hamilton perdeu um dia de testes de pneus na semana passada enquanto cuidava do pet. Roscoe não resistiu e morreu no domingo à noite, de acordo com uma postagem feita pelo britânico em sua conta no Instagram.

"Depois de quatro dias com suporte vital, lutando com cada grama de força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir de Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o final", expressou Hamilton.

Roscoe, de 12 anos, a quem Hamilton chamou de "melhor amigo" em uma publicação no X (antigo twitter), foi uma presença regular no paddock da F1 durante grande parte da carreira do ferrarista. Figura popular, ele tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

"É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma conexão profunda com todos aqueles que passaram pela perda de um mascote querido", acrescentou. "Conviver com ele foi uma das partes mais bonitas da vida: amar profundamente e ser amado em troca", completou Hamilton em postagem.

A morte de Roscoe provocou condolências de todo o mundo da Fórmula 1. A Ferrari escreveu nas redes sociais que o buldogue seria "sempre parte do paddock". A escuderia italiana finalizou a homenagem com a inscrição: "descansa em paz, Roscoe".

George Russell, o ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes também dedicou um tempo no Instagram para consolar o amigo britânico. "Sinto muito por sua perda, amigo", afirmou o piloto ao externar a sua solidariedade.

Segue na disputa

Zverev avança no sufoco no ATP de Pequim antes de reencontro com 'algoz' Medvedev

Tenista alemão sofreu com a variedade de golpes do 37º do mundo e precisou se recuperar de uma quebra no set decisivo

28/09/2025 23h00

Compartilhar
Tenista alemão Alexander Zverev

Tenista alemão Alexander Zverev Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Alexander Zverev não teve vida fácil diante do francês Corentin Moutet e precisou de 2h38 para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, na madrugada deste domingo, e avançar às quartas de final do ATP 500 de Pequim, na China.

Segundo cabeça de chave no piso duro chinês e 3º colocado no ranking da ATP, o tenista alemão sofreu com a variedade de golpes do 37º do mundo e precisou se recuperar de uma quebra no set decisivo para se classificar à fase seguinte. Moutet conseguiu 40 winners na partida, levando a melhor na segunda parcial, mas Zverev reagiu na reta final e venceu 6 dos 8 últimos games no terceiro set para confirmar o triunfo.

"Ele joga bem, não há segredo sobre isso. É um adversário muito complicado, então estou feliz por ter passado", disse Zverev sobre Moutet. "Não me senti bem fisicamente hoje e fiquei um pouco desanimado por causa disso, mas quando precisou, lutei e, no terceiro set, achei que joguei meu melhor tênis."

O número 3 do mundo, porém, não terá muito tempo para se recuperar, já que o próximo adversário, nesta segunda-feira, será um velho conhecido: o russo Daniil Medvedev, o oitavo cabeça de chave em Pequim, que passou pelo espanhol Alejandro Fokina, com duplo 6/3.

Apesar de oscilar na atual temporada - as 29 vitórias e 19 derrotas em 2025 o derrubaram para o 18º do ranking -, Medvedev possui um histórico amplamente favorável contra Zverev, com 12 vitórias nos últimos 15 encontros. O último triunfo do número 3 do mundo sobre o rival foi há mais de dois anos, em Cincinnati.

"Talvez tenha perdido um pouco de confiança ultimamente. Estou tentando recuperar isso e é por isso que estou feliz hoje. Para vencer muitos games, você precisa reagir rápido, correr mais rápido. Tudo precisa ser melhor, mas não está tão ruim", refletiu o tenista russo, ex-número 1 do mundo.

Mais cedo, o quarto cabeça de chave em Pequim e 9º do mundo, o italiano Lorenzo Musetti, superou o qualifier Adrian Mannarino por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, e continua em busca de uma vaga no ATP Finals. Já seu compatriota Flávio Cobolli, 25º, foi derrotado pelo americano Tien (52º), de 19 anos, por 6/3 e 6/2.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Flávia Saraiva é campeã na trave em etapa húngara da Challenge Cup de ginástica artística

Brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco

28/09/2025 22h00

Compartilhar
Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave

Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A medalhista olímpica Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de Ginástica Artística. A brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100). O Brasil conquistou outros três pódios no último dia da competição.

Bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, a ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida. No ano passado, a atleta de 1,48m foi vice-campeã na etapa turca, em Antália, da Challenge Cup e em 2023 conquistou a medalha de bronze em Paris.

Além do título de Flávia Saraiva, o Brasil foi ao pódio com outros três atletas neste domingo. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12 750.

Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). No sábado, Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional, ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

A competição na Hungria foi o último evento internacional antes do Mundial de Ginástica Artística marcado para Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 e 25 de outubro, e serviu de observação para a comissão técnica formar a delegação brasileira para o Mundial.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 7 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

3

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

4

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6838, sábado (27/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6838, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois