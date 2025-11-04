Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Liverpool massacra Real Madrid, supera noite de gala de Courtois e cola no topo da Champions

Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

04/11/2025 - 23h00
Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira. O goleiro belga fez incontáveis milagres diante de um Liverpool arrasador. Mas acabou não suportando a enorme pressão e viu a invencibilidade espanhola chegar ao fim na Champions com derrota por 1 a 0 em dia de massacre em campo e linda festa dos ingleses

O duelo caminhava semelhante à decisão de 2021/22 entre as equipes no Stade de France, em Saint-Denis, na França, com ingleses mandando no jogo e merengues se segurando atrás. Ocorre que desta vez não saiu o gol decisivo de Vini Jr - o brasileiro já anotou cinco vezes diante do Liverpool na história da Champions, mas desta vez pouco fez. E o brilho de Courtois não foi suficiente. Se naquele jogo o belga segurou tudo, desta vez nada pôde fazer quando Mac Allister apareceu livre na área.

O resultado deixa o Real Madrid estacionado nos nove pontos, a mesma pontuação alcançada pelos ingleses, que encostam nos ponteiros e voltam a sonhar com a vaga direta às oitavas de final após derrota na casa do Galatasaray e desconfiança com o futebol abaixo do esperado.

O Liverpool entrou em campo com 'fome'. Queria espantar de vez a crise - antes de bater o Aston Villa, no fim de semana, vinha de quatro derrotas seguidas - e reduzir as decepções diante do time merengue, de quem perdeu as finais de 2017/18 e 2021/22, além de cair nas quartas de 2022/23.

Nem bem o árbitro apitou o início da partida e os ingleses já rondavam a área do Real Madrid, que optou por escalação mais conservadora, com quatro peças no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé na frente. A pressão inicial visava derrubar a estratégia merengue.

Mas Courtois, como na decisão de 2021/22, na qual Vini Jr. marcou e o goleiro fechou o gol diante de um vibrante Liverpool, mais uma vez resolveu brilhar. Foi uma linda batalha entre o camisa 1 e Szoboszlai antes do intervalo. Em lance cara a cara, o belga desviou com o pé direito para evitar a abertura do placar. Depois voou na batida do húngaro de muito longe. Ainda saiu da área duas vezes para cortar de cabeça e realizou ao menos mais duas defesas complicadas.

O Real Madrid pouco oferecia ofensivamente. Vini Júnior até dava trabalho para Bradley, porém a marcação dupla dificultava suas investidas. O cartão amarelo por ajudar na defesa o fez 'murchar' em campo. A chance real merengue parou em defesa de Mamardashvili na batida de Bellingham.

O lance polêmico dos 45 minutos iniciais que podia mudar a história da partida veio aos 28. Szoboszlai, em mais uma tentativa de longa distância, chutou forte e a bola bateu na mão de Tchouaméni. O árbitro anotou a falta, mas o lance ocorreu dentro da área. Após longa consulta ao VAR, ficou decidido que o braço do francês estava recolhido e o placar zerado permaneceu até o descanso.

Os milagres de Courtois seguiram assim que a bola rolou na etapa derradeira. Van Dijk cabeceou na pequena área e viu o gigante espalmar. A cara de incredulidade do defensor refletia o desânimo com a partidaça do belga, que novamente salvou o Real na cabeçada de Ekitike na sequência na jogada.

O massacre deu resultado pelo alto com o argentino Mac Allister. Szoboszlai cobrou a falta na cabeça do camisa 10, que superou o paredão belga. Apenas após consulta ao VAR, em lance ajustado, veio o grito de gol dos ingleses. A festa foi gigante.

Em desvantagem, Xabi Alonso fez o que muito merengue esperava desde o apito inicial: Rodrygo na frente, ao lado de Vini Jr. e Mbappé. A equipe espanhola melhorou um pouco, enfim criando oportunidades. Nada, contudo, que pudesse modificar um triunfo gigante de um 'mordido', empolgado e bem armado Liverpool. A torcida local ainda se deliciou ao vaiar cada toque de bola de Alexander-Arnold na bola. O ex-lateral do clube jogou por 15 minutos.

DEMAIS RESULTADOS:

Atlético de Madrid 3 x 1 Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt 0 x 1 Monaco

Juventus 1 x 1 Sporting

Olympiacos 1 x 1 PSV

Tottenham 4 x 0 Copenhague

Esportes

A surpresa de Ancelotti: zagueiro "inesperado" é convocado e choca a lista final; veja quem é

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção

03/11/2025 15h15

Ancelotti

Ancelotti Divulgação

A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.

O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília).

No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)

Neste ciclo, Brasil e Senegal já se enfrentaram em amistoso no ano de 2023, vencido pelos africanos por 4 a 2. O Brasil era comandado por Ramon Menezes, interinamente.

Já contra a Tunísia, o último jogo da seleção brasileira foi em setembro de 2022, às vésperas da Copa do Catar. O Brasil goleou por 5 a 1.

Em 2026, há dua Datas Fifa antes da Copa. A primeira será de 23 a 31 de março, amistosos contra seleções da Europa nos Estados Unidos. Depois, de 1º a 9 de junho, com jogos no Brasil e treinos na Granja Comary.

A Copa do Mundo tem a abertura prevista para 11 de junho. A CBF tentará mais um amistoso antes da estreia, já na América do Norte. Na Data Fifa mais recente, em outubro, os adversários foram Coreia do Sul (vitória por 5 a 0) e Japão (derrota por 3 a 2).

VEJA A LISTA CONVOCADA POR ANCELOTTI

GOLEIROS

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Eder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)
  • MEIAS
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Casemiro (Manchester United)

ATACANTES

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)
  • Vini Jr. (Real Madrid)

Esportes

Haaland marca duas vezes, City derruba fase invicta do Bournemouth e toma a vice-liderança

Equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League

02/11/2025 23h00

Compartilhar
Atacante norueguês

Atacante norueguês Foto: Divulgação

Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas de Manchester, tentando "assustar" torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth e, com dois gols, comandou o City no triunfo por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo, no Etihad Stadium. O'Reilly fechou o placar para os donos da casa.

Além de retomar o rumo, após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25.

O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, uma respeitável média de 1,6 tento por jogo.

Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool na Premier League, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento. A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo.

Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 - Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth.

Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes. Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar.

