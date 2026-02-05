Lookman brilha na estreia, Atlético de Madrid goleia o Bétis e vai à semifinal da Copa do Rei

2 de Mayo

Clube situado na fronteira com Ponta Porã se tornará a 13ª equipe paraguaia a estreiar no certame

Às vésperas de estrear na Copa Libertadores, o Club Sportivo 2 de Mayo decidiu treinar no Estádio Municipal Aral Moreira, situado no lado brasileiro da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A escolha por "refúgio" em terras brasileiras ocorreu para preservar o gramado do Estádio Río Parapití, onde o "Galo Norteño" recebe o Alianza Lima, do Peru, às 20h30, desta quarta-feira (4), confronto válido pela 1ª fase da competição.

Além de poupar o campo de jogo, a tática escolhida pelo treinador Eduardo Ledesma é vista como uma maneira de blindar o elenco dos olhares curiosos do rival peruano, que já está na fronteira.

Com 90 anos de história, 2 de Mayo se tornou o décimo terceiro clube paraguaio a participar do torneio de clubes mais prestigiado do continente e o quarto a representá-lo fora da área metropolitana do Paraguai.

A história do país vizinho na competição teve início em 1960 com o Olimpia, tricampeão da competição (1979, 1990, 2002) seguido pelo Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Sportivo Luqueño, Sol de América, Nacional e Atlético Colegiales.

Neste século, também marcaram presença o 12 de Octubre de Itauguá, o Tacuary, o Deportivo Capiatá e o Sportivo Trinidense.

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Reforma

Palco da partida, o estádio passou por reforma, que contou com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição.

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

O time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Onde assistir?

A transmissão do confronto entre equipes de Paraguai e Peru será feita pela ESPN. Além disso, também será possível acompanhar o confronto pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações

2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma.

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai.

