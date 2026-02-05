Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Lookman brilha na estreia, Atlético de Madrid goleia o Bétis e vai à semifinal da Copa do Rei

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/02/2026 - 23h00
Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira e, um dia depois de vir da Atalanta, começou a honrar as palavras de "dar muitas alegrias" à torcida do Atlético de Madrid.

O atacante nigeriano anotou um lindo gol, deu uma assistência e causou estragos na goleada por 5 a 0 na casa do Bétis que colocou o time nas semifinais da Copa do Rei.

Com a ausência de Sorloth, cortado da partida por causa de um trauma, Diego Simeone não teve dúvidas em escalar o nigeriano ao lado de Griezmann na frente. E viu seu reforço mostrar o cartão de visitas em alto estilo.

O jogo já marcava 2 a 0 para o Atlético de Madrid, gols de Hancko e Gabriel Simeone, quando Lookman arrancou no contragolpe e recebeu de Barrios. Na área, o atacante se livrou de dois marcadores com estilo e mandou às redes para grande festa dos companheiros.

Toda a enorme vantagem foi construída no primeiro tempo e poderia ter sido ainda maior se O lindo passe de Lookman fosse completado por Simeone, que chegou um pouco atrasado dentro da área e não conseguiu anotar pela segunda vez.

O nigeriano continuou dando enorme trabalho na segunda etapa, sempre apostando em sua velocidade. Em uma delas, saiu do campo de defesa para chegar na entrada da área e após uma pedalada, servir Griezmann, que transformou o placar em goleada.

O brasileiro Antony, sumido no jogo, teve chance de descontar logo depois. Na frente do goleiro Musso, optou por tocar para um companheiro e permitiu o corte da defesa. Lamentou a rara chance desperdiçada e acabou substituído, irritado com o placar adverso e o dia que nada deu certo.

Lookman deixou o gramado aos 33 minutos aplaudido e foi cumprimentado por todos os companheiros no banco de reservas. Descansando, viu o argentino Almada, sonho do Palmeiras, aproveitar o rebote de Adrian e fechar a classificação.

Esporte

Dorival reforça necessidade de reforços após título da Supercopa: 'Precisamos de mais atletas'

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista

04/02/2026 23h00

Dorival Júnior, treinador do Corinthians

Dorival Júnior, treinador do Corinthians Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A conquista do título da Supercopa já faz parte do passado para o técnico Dorival Júnior. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, o treinador enfatizou a necessidade de reforçar o elenco e fez um alerta ao torcedor corintiano.

"Tenho que passar ao torcedor aquilo que seja o correto da maneira mais clara. Estamos num processo de montagem e não temos um elenco completo. Precisamos de mais atletas para qualificar o nosso grupo. Com uma boa equipe você briga por taças", afirmou o comandante do Corinthians.

O troféu conquistado em cima do Flamengo, que ostenta um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, não serviu para atenuar a preocupação do treinador em relação ao restante da temporada.

"Ou daremos um passo maior ou manteremos esse trabalho. Hoje temos 12, 13 jogadores das categorias de base. É um trabalho que gosto de fazer, de desenvolver. Foi em cima desses jogadores que nos deram uma boa resposta em momentos importantes no ano passado", disse o técnico em entrevista concedida no CT Joaquim Grava.

Dorival fez ainda um alerta sobre este início de temporada.

"Se não estivermos atentos e não focarmos na melhoria do nosso grupo, vamos correr riscos. O futebol é muito dinâmico", afirmou

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista e recebe o Capivariano na Neo Química Arena. Com oito pontos em cinco partidas, a equipe ocupa sétimo lugar no Paulistão.
 

2 de Mayo

Às vésperas da estreia na Libertadores, time da fronteira treina no Brasil

Clube situado na fronteira com Ponta Porã se tornará a 13ª equipe paraguaia a estreiar no certame

04/02/2026 13h30

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Às vésperas de estrear na Copa Libertadores, o Club Sportivo 2 de Mayo decidiu treinar no Estádio Municipal Aral Moreira, situado no lado brasileiro da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 

A escolha por "refúgio" em terras brasileiras ocorreu para preservar o gramado do Estádio Río Parapití, onde o "Galo Norteño" recebe o Alianza Lima, do Peru, às 20h30, desta quarta-feira (4), confronto válido pela 1ª fase da competição. 

Além de poupar o campo de jogo, a tática escolhida pelo treinador Eduardo Ledesma é vista como uma maneira de blindar o elenco dos olhares curiosos do rival peruano, que já está na fronteira. 

Com 90 anos de história, 2 de Mayo se tornou o décimo terceiro clube paraguaio a participar do torneio de clubes mais prestigiado do continente e o quarto a representá-lo fora da área metropolitana do Paraguai.

A história do país vizinho na competição teve início em 1960 com o Olimpia, tricampeão da competição (1979, 1990, 2002) seguido pelo Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Sportivo Luqueño, Sol de América, Nacional e Atlético Colegiales.

Neste século, também marcaram presença o 12 de Octubre de Itauguá, o Tacuary, o Deportivo Capiatá e o Sportivo Trinidense. 

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Reforma

Palco da partida, o estádio passou por reforma, que contou com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição. 

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

O time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Onde assistir?

A transmissão do confronto entre equipes de Paraguai e Peru será feita pela ESPN. Além disso, também será possível acompanhar o confronto pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações 

2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma.

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. 

 

