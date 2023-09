Luisa Stefani cai na semifinal do US Open diante das algozes de Bia Haddad

Automobilismo

Grande Prêmio de Singapura acontece entre os dias 15 e 17 desse mês

A todo vapor a temporada 2023 de Fórmula 1 não contará com corrida nesse segundo fim de semana de setembro. Contudo, os carros voltam as pistas já no próximo fim de semana diretamente da Marina Bay, em Singapura.



Os treinos livres iniciam já na sexta-feira (15) com duas etapas, sendo o primeiro no início da manhã, previsto para as 7h30 e o segundo as 11 h, ambos no horário oficial de Brasília. No sábado (16) a rotina pré-corrida segue pela baía da Marina com treino livre as 7h30 e a volta de classificação às 11 h.



Por fim, no domingo (17), o Grande Prêmio de Singapura começa oficialmente a partir das 10 h que contará com transmissão pela televisão aberta, na emissora Band.



Líder supremo da temporada, o piloto da Red Bull, Max Verstappen conquistou em Monza a sua 10ª vitória consecutiva, o 14º triunfo da equipe em 14 etapas na temporada da Fórmula 1 e vai em busca de mais uma vitória para sua coleção.

Confira a classificação do campeonato:



PILOTOS



1 – Max Verstappen – NED – RED BULL RACING – 364

2 – Sergio Perez – MEX – RED BULL RACING – 219

3 – Fernando Alonso – ESP – ASTON MARTIN – 170

4 – Lewis Hamilton – GBR – MERCEDES – 164

5 – Carlos Sainz – ESP – FERRARI – 117

6 – Charles Leclerc – MON – FERRARI – 111

7 – George Russell – GBR – MERCEDES – 109

8 – Lando Norris – GBR – MCLAREN MERCEDES – 79

9 – Lance Stroll – CAN – ASTON MARTIN – 47

10 – Pierre Gasly – FRA – ALPINE RENAULT – 37

11 – Esteban Ocon – FRA – ALPINE RENAULT – 36

12 – Oscar Piastri – AUS – MCLAREN MERCEDES – 36

13 – Alexander Albon – THA – WILLIAMS – 21

14 – Nico Hulkenberg – GER – HAAS FERRARI – 9

15 – Valtteri Bottas – FIN – ALFA ROMEO – 6

16 – Zhou Guanyu – CHN – ALFA ROMEO – 4

17 – Yuki Tsunoda – JPN – ALPHATAURI – 3

18 – Kevin Magnussen – DEN – HAAS FERRARI – 2

19 – Logan Sargeant – USA – WILLIAMS – 0

20 – Liam Lawson – NZL – ALPHATAURI – 0

21 – Nyck De Vries – NED – ALPHATAURI – 0

22 – Daniel Ricciardo – AUS – ALPHATAURI – 0



Circuito de Singapura



Circuito Urbano de Marina, com nome oficial de Marina Bay Singapore Street Circuit, também é conhecido como Singapore Street Circuit, é um trajeto de rua localizado na baía da Marina e conta com 5,2 km.

O Grande Prêmio de Singapura teve sua primeira prova em 2008, e em todos os anos próximos esteve presente no calendário.