parapan

O time de futebol PC se classificou para a final e já garantiu mais um pódio

Natural de Naviraí, Fabrício Júnior Barros Ferreira, de 25 anos, garantiu ontem a segunda medalha de ouro sul-mato-grossense nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023.

Dois dias após a conquista da medalha de ouro de Yeltsin Jacques nos 5.000 metros classe T11, foi a vez de Fabrício subir no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 m da classe T13 (atletas de baixa visão).

Fabrício assumiu a liderança na reta final da prova, ultrapassando a linha de chegada com o tempo de 10.99 segundos.

Na mesma prova estava o douradense Paulo Henrique Andrade, que chegou na quinta colocação, atingindo a marca de 11.61 segundos.

O pódio da corrida de velocidade terminou com Fabrício ficando com o ouro, Jean Carlos Mina, da Colômbia, com a prata (11.09 segundos) e o estadunidense Stirley Jones Junior com o bronze (11.39 segundos).

Em entrevista ao Correio do Estado, Fabrício Júnior avaliou seu desempenho na prova.

“A sensação de conseguir o ouro é de dever cumprido, por mais que não foi a marca que esperávamos, saímos realizados, o objetivo também era a medalha. O desempenho nesta prova eu consideraria regular”, disse o atleta sul-mato-grossense.

Neste ano, Fabrício já havia conquistado uma medalha de prata no Mundial de Paratletismo e, agora, sagrou-se bicampeão dos 100 m no Parapan, já que na edição de Lima, em 2019, o atleta desbancou os favoritos na época. Fabrício ainda busca uma marca que o classifique para a Paralimpíada de Paris 2024.

“A gente ainda tem grandes chances de estar nos Jogos Paralímpicos. Vamos em busca da marca nas primeiras competições do ano [2024], e a preparação agora no fim de ano vai ser forte e nós vamos conseguir chegar neste objetivo”, declarou Fabrício.

Além das conquistas no Parapan-Americano e da medalha de prata nos 100 m do Mundial de Paris 2023, o atleta sul-mato-grossense da Associação Paradesportiva de Integração Naurú foi o quarto colocado no Mundial de Londres, em 2017, e participou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 representando o Brasil.

Fabrício já conquistou também o bronze nos 100 m no Mundial de Dubai, em 2019, e bronze nos 400 m nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019.

MS NAS FINAIS

No futebol PC (atletas com paralisia cerebral), a seleção brasileira ontem conquistou sua classificação para a final da modalidade.

Com cinco sul-mato-grossenses no elenco, o Brasil venceu a Venezuela, por 5 a 0, terminando a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, com cinco jogos e cinco vitórias.

O resultado colocou a seleção brasileira na final contra a Argentina, que será disputada amanhã, às 18h30min (de MS), no Estádio Bicentenário Municipal de La Florida.

Um dos artilheiros da seleção nesta primeira fase foi o sul-mato-grossense Matheus Cardoso, que marcou cinco gols até aqui.

Leonardo Morais, que atualmente é jogador do Vasco da Gama, também é mais um atleta de MS que marcou pela seleção neste Parapan, com dois gols na vitória por 4 a 0 contra o Chile.

Davi Wilker de Souza, natural de Campo Grande, hoje disputa a final dos 400 m da classe T13, que ocorrerá às 14h30min (de MS), no Centro Atlético Mario Recordón, em Santiago, no Chile.

O campo-grandense que também é da Associação Paradesportiva de Integração Naurú enfrentará seis atletas na final.

Quem também entrará na disputa por medalhas é Yeltsin Jacques, que ainda segue no Parapan em busca do ouro na disputa dos 1.500 m classe T11. A semifinal da categoria acontece hoje, às 16h30min (de MS). A final ocorrerá amanhã, às 17h30min (de MS).

Nos 1.500 m, o sul-mato-grossense vai em busca do tricampeonato, já que foi medalhista de ouro no Parapan-Americano de Toronto 2015 e de Lima 2019.

SAIBA

Fabrício saiu com a família de MS aos 10 anos, em busca de condições financeiras melhores. Eles conseguiram se estabilizar na cidade de Balneário Camboriú (SC).