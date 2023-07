Mais uma para a conta: Verstappen vence GP da Hungria

fórmula 1

Hamilton volta a ser pole position na Fórmula 1 após mais de um ano e meio

Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na frente no GP da Hungria de Fórmula 1 de 2023.

O piloto britânico fez um tempo de 1min16s609, neste sábado (22), ficando três milésimos acima de Max Verstappen, que era o pole até o último segundo.

Hamilton volta a ser pole position na Fórmula 1 após mais de um ano e meio. A última vez que o britânico largou na frente foi em Abu Dhabi, em 2021.

Max Verstappen e Lando Norris completaram o top 3.

George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari) foram eliminados no Q1 e Q2, respectivamente, e não chegaram até o Q3.

A qualificação contou com uma nova 'regra'. Os pilotos tiveram que usar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3, não sendo permitidas trocas do modelo de conjuntos durante as etapas do treino.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO

O Q1 contou com algumas surpresas. Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, com 1min18s143 foi o piloto com o melhor tempo, seguido de Max Verstappen e Sérgio Pérez, da Red Bull. Por outro lado, os pilotos da Mercedes foram mal. Hamilton entrou em sua última volta dentro da zona de eliminação, mas conseguiu melhorar seu tempo e fechou em 7°.

Russell, por outro lado, sofreu com o tráfego e a baixa temperatura dos pneus e acabou eliminado. Ficaram fora do Q2: Alexander Albon, Yuki Tsunoda, George Russell, Kevin Magnussen e Logan Sargeant.

O Q2 teve Lando Norris, da McLaren como o piloto mais rápido. O inglês fez uma volta de 1min17s328 e ficou à frente de Hamilton e Verstappen, nesta ordem.

A Ferrari foi a equipe que passou apuros desta vez. Leclerc conseguiu escapar na bandeirada, fazendo o sexto melhor tempo, mas, ao mesmo tempo, derrubou Carlos Sainz, que fechou com o 11° tempo, sendo eliminado.

Ficaram fora do Q3: Carlos Sainz, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Pierre Gasly.

O Q3 foi repleto de emoções. Max Verstappen conseguiu um tempo de 1min16s612, que sustentou durante boa parte da sessão.

Nos segundos finais do treino, Lando Norris chegou a ameaçar o holandês, mas cometeu um deslize e perdeu a oportunidade. Último piloto a completar a falta já após o estouro do cronômetro, Lewis Hamilton conseguiu passar três milésimos abaixo e voltou a ser pole na Fórmula 1.

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA PARA O GP DA HUNGRIA

1° - Lewis Hamilton (Mercedes)

2° - Max Verstappen (Red Bull)

3° - Lando Norris (McLaren)

4° - Oscar Piastri (McLaren)

5° - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

6° - Charles Leclerc (Ferrari)

7° - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8° - Fernando Alonso (Aston Martin)

9° - Sergio Pérez (Red Bull)

10° - Nico Hulkenberg (Haas)

11° - Carlos Sainz (Ferrari)

12° - Esteban Ocon (Alpine)

13° - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14° - Lance Stroll (Aston Martin)

15° - Pierre Gasly (Alpine)

16° - Alexander Albon (Williams)

17° - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18° - George Russell (Mercedes)

19° - Kevin Magnussen (Haas)

20° - Logan Sargeant (Williams)

COMO FOI O TL3

Hamilton foi o mais rápido e o único a conseguir um tempo abaixo de 1min18s. Ele fechou o treino livre como líder tendo feito uma volta em 1min17s811.

Max Verstappen e Sérgio Pérez, ambos da Red Bull, fecharam o top 3 do último treino livre antes da classificação.

A Ferrari, com Leclerc e Sainz, fazia um treino discreto até os minutos finais, quando seus dois pilotos melhoraram seus tempos.

De volta à Fórmula 1, Daniel Ricciardo ficou mais de um segundo acima do melhor tempo e ocupou a 18ª colocação.

Os primeiros 20 minutos foram de domínio da Red Bull. Verstappen assumiu a ponta em sua primeira volta rápida no circuito, ultrapassando Pérez, que permaneceu na segunda colocação.

O terceiro colocado no primeiro terço do TL3, durante bom tempo, foi Piastri, que ficou quase meio segundo atrás do tempo mais rápido.

A dobradinha da Red Bull foi quebrada pela dupla da Alfa Romeo. Bottas assumiu a segunda colocação, seguido de Zhou, que tomou conta do terceiro lugar.

Os dois, no entanto, utilizaram pneus macios para alcançarem suas melhores voltas no TL3, diferentemente da Red Bull, que optou pelos médios.

O terço final do TL3 na Hungria foi bastante movimentado. Alonso e Norris chegaram a assumir a ponta, mas Hamilton, de pneus macios, foi o único piloto a conseguir ficar na casa de 1min17s.

Verstappen e Pérez, que haviam caído na classificação, também usaram o composto vermelho e melhoraram seus tempos.

QUANDO ACONTECE A CORRIDA?

A corrida —a 11ª da temporada— será realizada neste domingo (23), às 10h (de Brasília), no circuito de Hungaroring. A Band e o BandSports farão a transmissão.