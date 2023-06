Manchester City bate United, conquista FA Cup e fica a uma vitória da tríplice coroa

Grand Slam

Líder do ranking, Alcaraz foi campeão no US Open de 2022 e não disputou o Aberto da Austrália

Carlos Alcaraz (foto) e Novak Djokovic estão nas oitavas de final de Roland Garros. O prodígio espanhol e o experiente sérvio se garantiram com vitórias sem sustos por 3 a 0 nesta sexta-feira, em dia de triunfo arrasador do brasileiro Rafael Matos nas duplas.



Líder do ranking, Alcaraz chegou à 10ª vitória seguida em Grand Slans - foi campeão no US Open de 2022 e não disputou o Aberto da Austrália. O triunfo diante do canadense Denis Shapolanov (26º cabeça de chave) por 6/1, 6/4 e 6/2 contou com grandes jogadas do espanhol, que por vezes arrancou aplausos de pé das arquibancadas.



As tradicionais deixadinhas de Alcaraz arrancaram suspiros da torcida. Em um lance desses, no qual o oponente conseguiu chegar na rede e mandou no fundo da quadra, o espanhol mostrou toda sua vitalidade ao buscar a bola e dar um lobby com batida por entre as pernas e fazer o ponto.



Agora, Alcaraz se reencontra com Lorenzo Musetti em clima de revanche. Na última partida entre ambos, na final do Aberto de Hamburgo do ano passado, o italiano buscou a virada e levou o título com 2 a 1. Será a terceira vez em que se enfrentarão, com um triunfo para cada. A classificação do 17º cabeça de chave veio de maneira imponente diante de um forte rival. Musetti passou pelo britânico Cameron Norrie, 14º favorito, com 6/1, 6/2 e 6/4.



Quem também vem ganhando bem na competição francesa é o ex-líder do ranking. Djokovic até teve um pouco mais de trabalho diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, mas avançou com 3 a 0, parciais de 7/6 (7]4), 7/6 (7/5) e 6/2. Foi a terceira vitória seguida do sérvio em sets diretos.



O rival de Djokovic na próxima fase será o surpreendente peruano Juan Pablo Varillas, que aprontou para cima do favorito polonês Hubert Hurkacz, cabeça 13, virando para 3 a 2, parciais de 3/6, 6/3, 7/6 (7/3), 4/6 e 6/2.



Outros dois compromissos das oitavas de final foram definidos nesta sexta-feira: o austríaco Sebastian Ofner derrubou o italiano Fabio Fognini e encara o grego Stéfanos Tsitsipas, algoz do argentino Diego Schwartzman, enquanto Karen Khachanov desafia Lorenzo Sonego.



RAFAEL MATOS BRILHA



O brasileiro Rafael Matos segue fazendo bonito em terras francesas. Depois de ganhar nas duplas mistas ao lado de Luisa Stefani, ele se garantiu nas oitavas de Roland Garros ao lado do português Francisco Cabral com vitória gigante sobre o australiano Max Purcell e o americano Ben Shelton por 6/3 e 6/0



"Foi um jogo bom, bem sólido, constante da nossa parte. Teve um ponto chave nos primeiros games, os primeiros games estavam mais enroscados. Foi importante manter o saque com um break contra e ter quebrado na sequência. A partir dali anulamos eles taticamente", disse Matos.



Agora, a dupla terá uma dura missão pela frente contra os cabeças 4, o americano Austin Krajicek e o croata Ivan Dodig. "O próximo jogo será bem duro, será quem estiver melhor no dia, temos de colocar mais energia e intensidade."

