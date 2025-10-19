Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esporte

Manchester United encerra jejum em Anfield e impõe quarta derrota seguida ao Liverpool

O triunfo veio com um gol relâmpago de Mbeumo e outro de Maguire

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/10/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em um clássico eletrizante, o Manchester United levou a melhor sobre o Liverpool, neste sábado, em pleno estádio Anfield, e festejou sua primeira vitória em nove anos na casa do adversário, por 2 a 1, pela 8ª rodada da Premier League.

O triunfo veio com um gol relâmpago de Mbeumo e outro de Maguire, quando os anfitriões ensaiavam a virada.

O time de Casemiro e Matheus Cunha foi a 13 pontos na tabela do campeonato nacional e interrompeu uma série negativa de dez partidas em Anfield, onde sofreu derrotas humilhantes no período, como o 7 a 0 em 2023 e o 4 a 0 em 2022. Apesar da campanha irregular, Rúben Amorim também ganhou confiança no comando da equipe de Manchester.

Já o atual campeão inglês ampliou sua pior fase sob o comando de Arne Slot, com a quarta derrota seguida e quatro pontos de distância em relação ao líder Arsenal - 15 a 19. O Liverpool vinha de tropeços diante de Crystal Palace e Chelsea, pela Premier League, e Galatasaray, pela Champions League.

Após gastarem uma fortuna em contratações no início da temporada, ambos deixaram seus principais reforços no banco para o clássico.

Do lado do atual campeão, Ekitike, com cinco gols em dez jogos desde que chegou do alemão Frankfurt, foi sacado do ataque, enquanto Wirtz perdeu o posto com as atuações oscilantes Pelo United, Sesko abriu espaço para outros reforços, Mbeumo e Matheus Cunha, e a decisão de Amorim se mostrou acertada.

Mesmo atuando sob pressão em Anfield, o Manchester United precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Mbeumo levou a melhor em dividida com Mac Allister no meio de campo e partiu em velocidade para receber a bola enfiada por Diallo e tocar na saída do goleiro Mamardashvili.

A partir daí, o time comandado por Arne Slot passou a dominar as ações, porém, faltou capricho aos artilheiros Salah e Isak, cujas finalizações à queima-roupa pararam nas defesas de Lammens, e sorte a Gakpo, que carimbou a trave duas vezes. Do outro lado, os visitantes partiam em velocidade para tentar ampliar a vantagem nos contragolpes.

A pressão do Liverpool surtiu efeito somente aos 32 minutos da etapa final, quando o toque de Gakpo na área encontrou a rede. Quando a virada do Liverpool e o fim da seca parecia questão de tempo, cinco minutos depois, Maguire cabeceou na segunda trave e anotou o tento da vitória do Manchester United: 2 a 1.

Na outra partida deste domingo, o Tottenham, de Richarlison, saiu na frente do Aston Villa, em Londres, com gol de Bentancur, mas levou a virada por 2 a 1 do conjunto de Birmingham - Rogers e Buendía anotaram - e perdeu a chance de alcançar a vice-liderança da Premier League.

Com o resultado, os donos da casa caíram três posições e ocupam o sexto posto com 14 pontos, dois a mais que o adversário.

Esportes

Verstappen domina e vence sprint do GP dos EUA de Fórmula 1; Piastri e Norris batem e abandonam

Russell, da Mercedes, finalizou a sprint com a segunda colocação, seguido do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari

18/10/2025 22h00

Compartilhar
Max Verstappen

Max Verstappen Foto: Clive Mason/Getty Images

Continue Lendo...

Max Verstappen ganhou mais motivos para confiar em uma virada e conquista do quinto título mundial consecutivo na Fórmula 1. Neste sábado, no Circuito das Américas, em Austin, o holandês viu os dois líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, abandonarem após protagonizarem um acidente logo na largada da corrida sprint. A situação trouxe certa tranquilidade ao piloto da Red Bull, que resistiu às tentativas de George Russell e venceu a prova rápida do GP dos Estados Unidos.

Russell, da Mercedes, finalizou a sprint com a segunda colocação, seguido do espanhol Carlos Sainz, da Williams, que ficou em terceiro. Lewis Hamilton cruzou em quarto, Charles Leclerc, em quinto. Pontuaram também: Alex Albon, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli. O brasileiro Gabriel Bortoleto concluiu a etapa na 11ª colocação.

O resultado fez Verstappen somar oito pontos na classificação de pilotos e encurtar a distância para Piastri e Norris. O australiano soma 336 pontos, o britânico 314, já o holandês vai a 281.

A prova sprint começou acidentada. Logo na primeira curva, Piastri causou um acidente que o tirou da prova, assim como seu companheiro, Norris, e Fernando Alonso. Hülkenberg, que partia de boa posição, em quarto, foi o primeiro atingido pelo australiano e caiu para o fundo do pelotão.

A confusão provocou a entrada do safety car, que permaneceu na pista até a quinta volta. Enquanto isso, Verstappen permaneceu intacto na liderança, reduzindo a distância para os carros da McLaren no campeonato mundial de pilotos. Com o acidente, Bortoleto, que largou na última fila, pulou para o 13º lugar.

Russell pressionou Verstappen a partir da oitava volta. O britânico tentou um ataque que levou os dois pilotos para fora da pista. Ainda assim, o holandês resistiu na ponta. A disputa foi investigada pelos comissários, mas não houve penalização para o piloto da Mercedes.

Na briga pela quarta colocação, Hamilton não facilitou a vida de Leclerc. O heptacampeão levou a melhor na disputa entre os ferraristas e conquistou a ultrapassagem na 10ª volta.

Quando tudo parecia resolvido, Lance Stroll (Aston Martin) errou a tangência da curva 1 e bateu em Esteban Ocon (Haas) enquanto brigavam pela 12ª colocação. O novo acidente levou a uma nova entrada do safety car, que perdurou até a volta final.

Confira o resultado final da corrida sprint do GP dos Estados Unidos:

  • 1º Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 37min58s229
  • 2º George Russell (GBR/ Mercedes), a 0s395
  • 3º Carlos Sainz Jr. (ESP/ Williams), a 0s791
  • 4º Lewis Hamilton (GBR/ Ferrari), a 1s224
  • 5º Charles Leclerc (MON/ Ferrari), a 1s825
  • 6º Alex Albon (TAI/ Williams), a 2s576
  • 7º Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), a 2s976
  • 8º Kimi Antonelli (ITA/ Mercedes), a 4s147
  • 9º Liam Lawson (NZE/ Racing Bulls), a 4s804
  • 10º Pierre Gasly (FRA/ Alpine), a 5s126
  • 11º Gabriel Bortoleto (BRA/ Sauber), a 5s649
  • 12º Isack Hadjar (FRA/ Racing Bulls), a 6s228
  • 13º Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber), a 6s624
  • 14º Franco Colapinto (ARG/ Alpine), a 8s006
  • 15º Oliver Bearman (GBR/ Haas), a 13s576

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Esteban Ocon (FRA/Haas), Oscar Piastri (AUS/McLaren), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lando Norris (GBR/McLaren)

Assine o Correio do Estado 

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3516, sábado (18/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

18/10/2025 19h21

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3516 da Lotofácil na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3516 são:

12 - 03 - 11 - 15 - 20 - 25 - 23 - 14 - 18 - 02 - 17 - 13 - 19 - 06 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3517

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 20 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3517. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 1 dia

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?