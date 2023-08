Marcus D´Almeida ganha bronze no Mundial de tiro com arco

COPA DO MUNDO

Holanda derrota África do Sul por 2 a 0 para avançar na Copa

Em um jogo emocionante que teve o resultado confirmado com auxílio da tecnologia, a Suécia eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino na manhã deste domingo (6) no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

Com isso, as norte-americanas viram chegar ao fim o sonho de alcançar o pentacampeonato no Mundial disputado na Oceania.

O triunfo das suecas foi garantido em um triunfo de 5 a 4 nas penalidades máximas após um empate sem gols nos 90 minutos regulamentares e nos 30 minutos da prorrogação. Agora, a Suécia enfrentará o Japão nas quartas de final da competição.

Em uma partida na qual a goleira Musovic, que realizou grandes defesas, foi a grande personagem nos 120 minutos de bola rolando, a vaga para as quartas teve que ser decidida nos pênaltis.

Nas penalidades máximas as estrelas norte-americanas Megan Rapinoe e Sophia Smith falharam e a Suécia teve que contar com a tecnologia da linha do gol para confirmar o gol de Hurtig (a goleira Naeher chegou a espalmar a bola pra fora do gol, mas ela havia passado toda da linha) para comemorar a classificação final.

Holanda nas quartas

Outra equipe a se garantir nas quartas de final do Mundial na madrugada deste domingo foi a Holanda, que superou a África do Sul por 2 a 0 no estádio de futebol de Sydney, na Austrália. Agora, na próxima fase as holandesas medirão forças com a Espanha.

A Holanda abriu o placar logo aos 8 minutos. Após a bola ser levantada na área em cobrança de escanteio, a defesa sul-africana cortou mal e a bola sobrou para Roord, que não perdoou.

Em desvantagem no marcador, a África do Sul partiu para o ataque, e as holandesas passaram a aproveitar espaços para contra-atacar.

E foi assim que as europeias chegaram ao segundo gol, quando Martens lançou Beerensteyn em profundidade, que avançou com liberdade e bateu de longe. A goleira Swart falhou e a bola entrou no gol.