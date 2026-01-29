Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Marrocos e Senegal são punidos em R$ 5,8 milhões por incidentes na final da Copa Africana

Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/01/2026 - 23h00
A Fifa reprovou os incidentes na polêmica decisão da Copa Africana das Nações entre Marrocos e Senegal, em Rabat, dia 18 de janeiro, e aplicou altas multas de mais de US$ 1,130 milhão (aproximadamente R$ 5,86 milhões) para a dupla e ainda suspendeu treinador e jogadores.

Os senegaleses - foram campeões com 1 a 0 na prorrogação - chegaram a abandonar o campo por 15 minutos após a anotação de um pênalti questionável e desperdiçado por Brahim Díaz no fim do tempo normal.

A federação senegalesa foi a mais castigada pela Fifa, com salgada multa de US$ 615 mil (cerca de R$ 3,19 milhões). O treinador da seleção campeã, Pape Thiaw também não passou impune e terá de desembolsar US$ 100 mil (R$ 519,5 mil) além de ser suspenso por cinco partidas por "conduta antidesportiva". Partiu dele a ideia de tirar Senegal de campo.

Tal atitude gerou revolta nas arquibancadas e torcedores de Senegal tentaram invadir o gramado e acabaram entrando em conflito com jornalistas. Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

Já a anfitriã Marrocos também não passou ilesa. E terá de desembolsar uma multa de US$ 315 mil (R$ 1,63 milhão) pelos jogadores brigando e também por ter gandulas tentando tomar a toalha do goleiro reserva de Senegal, Edouard Mendy, atrás do gol.

As pesadas punições foram reveladas pela CAF. A entidade informou que as sanções "se aplicarão exclusivamente a partidas na África e não na Copa do Mundo", que começa em junho, e na qual ambas estão classificadas.

Jogadores também acabaram punidos por brigarem na beira do gramado. Os senegaleles Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr terão de cumprir dois jogos de suspensão, assim como o marroquino Achraf Hakimi, com um jogo de pena condicional. Seu companheiro, Ismael Saibari, pegou três partidas de gancho e multa de US$ 100 mil (R$ 519,5 mil).

Walid Regragui, técnico do Marrocos, afirmou que a final da Copa Africana de Nações transmitiu uma imagem "vergonhosa" do futebol africano.

O país tenta ser sede, ao lado de Espanha e Portugal, da Copa do Mundo de 2030, e o episódio pode jogar contra na disputa na Fifa.

Marrocos havia entrado com um recurso para anular o resultado da final, alegando a desistência de Senegal da partida, o que foi rejeitado pela CAF.

Autoridades políticas dos dois países acabaram trocando farpas por causa do episódio até com discurso de ódio contra ambas nações.

Esportes

Yuri Alberto entra na mira e é analisado pelo Atlético de Madrid, diz jornal espanhol

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto

27/01/2026 23h00

Yuri alberto, atacante do Corinthians

Yuri alberto, atacante do Corinthians Reprodução/Meu Timão

O nome do atacante Yuri Alberto é analisado pela diretoria do Atlético de Madrid, segundo informações do jornal espanhol As. De acordo com o veículo de comunicação, o atleta teria sido oferecido ao clube europeu.

O diretor esportivo do Atlético de Madrid, Mateu Alemany, estaria analisando o jogador do Corinthians. O jornal diz, porém, que Yuri Alberto pode entrar nos planos do Atlético de Madrid para o futuro, talvez na janela de transferências de verão na Europa.

Yuri Alberto seria uma das opções cogitadas para reforçar o Atlético de Madrid. O dirigente do clube espanhol está neste momento na Alemanha, de olho em possíveis novos jogadores para a equipe.

"Um jogador de presente e com um futuro muito promissor pela frente. Um atacante que também já foi sondado por outros clubes europeus. Além disso, tem passaporte italiano, e assim não ocupa uma vaga de jogador estrangeiro", diz trecho da matéria do periódico

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto. O time italiano teria oferecido cerca de R$ 137 milhões pelo centroavante do time paulista. A Roma foi outro clube da Itália que já demonstrou interesse no atacante.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até julho de 2030. A multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros.

O clube de Parque São Jorge possui 50% dos direitos econômicos do atleta, sendo que 10% pertencem ao empresário André Cury. Os outros 50% dos direitos são do Zenit, da Rússia.

 

Esportes

Filho de Marcelo assina 1º contrato profissional com o Real Madrid e alegra Vini Jr. e Rodrygo

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues

26/01/2026 23h00

Enzo Alves e seu pai, Marcelo

Enzo Alves e seu pai, Marcelo Reprodução

Grande destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O jovem atacante de 16 anos é filho do lateral-esquerdo Marcelo, que o acompanhou nesta nova fase da ainda breve carreira.

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues. Ainda criança, em 2017, ele começou a dar os primeiros passos no clube espanhol e vai se firmando como futura promessa.

A alegria com a assinatura do acordo estava visível em seu largo sorriso. "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid", postou o jovem jogador em seu Instagram. Ele estava acompanhados do pai, da mãe Clarice, e do irmão, Liam.

Futuros companheiros e 'concorrentes' do jovem, os atacantes Vini Júnior e Rodrygo fizeram questão de curtir o post, com mensagens curtas de incentivo ao garoto: "Hala Madrid" (grito de guerra da torcida) e um coração e "Vamos", responderam os jogadores, respectivamente.

Muitos torcedores também invadiram a página de Enzo Alves para desejar-lhe sorte e defini-lo como "craque". Nascido na Espanha e com dupla nacionalidade, o garoto já defende as cores da seleção europeia, pela qual já anda se destacando pelo faro de gol apurado - começou em 2023 na sub-15 e já integra a sub-17, na qual é o capitão.

 

