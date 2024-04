Marta anuncia aposentadoria da seleção brasileira em 2024

Esportes

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) tem o aval da CBF para instituir o futebol misto (entre meninos e meninas) no âmbito do futebol amador e de base

Ana Vitória faz parte do time Sub-13 do Grêmio Santo Antônio Foto: Marcos Paulo/FFMS

Com o intuito de fomentar e incentivar a prática do futebol feminino em Mato Grosso do Sul, a Federação de Futebol (FFMS) liberou a inclusão de meninas nos times masculinos que competem no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13.

A competição, que teve início no último final de semana com 13 equipes, apresentou uma grande novidade: Ana Vitória foi a primeira garota a entrar em campo, defendendo a equipe do Grêmio Santo Antônio.

Alguns meses atrás, a Federação entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em busca da liberação para implementar o futebol misto no âmbito do futebol amador e de base. Isso significa que as atletas poderão integrar equipes masculinas, e equipes exclusivamente femininas poderão competir em competições masculinas, a critério de cada entidade organizadora. Neste ano, a FFMS decidiu adotar essa medida na categoria Sub-13.

Um exemplo disso é Ana Vitória Peralta de Lima, atleta do Grêmio Santo Antônio. Sem opções de times femininos em sua faixa etária, Ana foi incluída no time, até então exclusivamente masculino, e participa dos treinos diariamente.

Foto: Marcos Paulo/FFMS

Na primeira rodada da competição, contra o Náutico, Ana Vitória entrou em campo no segundo tempo, para alegria de sua família e do público que acompanhava a partida.

"Sempre quis jogar em uma equipe assim e tinha essa vontade de disputar um campeonato estadual. É a realização de um sonho", disse ela, após a partida.

Além do Grêmio Santo Antônio, outra equipe que registrou a presença de uma menina entre os atletas foi o Novo Futebol Clube. A atleta Izabel Brezinski Machado está entre os jogadores disponíveis para a disputa da competição.

Segundo Marco Tavares, vice-presidente da Federação e coordenador de competições, a decisão foi tomada visando auxiliar na formação de novos atletas.

"Estamos com vários projetos para o futebol feminino, um deles é esse com o Estadual Sub-13 recebendo meninas e garantindo uma oportunidade ímpar para essas atletas que estão iniciando no futebol", explica o dirigente.

O Grêmio Santo Antônio, da Ana Vitória, volta a jogar no feriado de 1º de maio, às 14h, no Estádio Olho do Furacão. Na segunda rodada, o adversário será o Ícaro FC, de Água Clara (MS).