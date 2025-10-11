Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Marta marca gol olímpico nos acréscimos em vitória do Orlando Pride

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/10/2025 - 12h30
Continue lendo...

Ausente do Orlando Pride desde 19 de setembro, em decorrência de um problema nas costas, Marta retornou à equipe nesta sexta-feira e foi decisiva. A brasileira anotou o único gol da vitória do conjunto da Flórida sobre o Portland Thorns, pela NWSL, a liga profissional feminina de futebol dos Estados Unidos.

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0. A atleta de 39 anos rapidamente mudou o panorama da partida e, aos 46 minutos, cobrou o escanteio fechado na primeira trave que terminou com a bola na rede do time visitante - a arbitragem considerou gol contra após um leve desvio em McKenzie, que se atrapalhou com a goleira na jogada.

O triunfo no Exploria Stadium de Orlando deixou as anfitriãs próximas da classificação para os playoffs do campeonato nacional. Atual campeão da NWSL, o Orlando Pride soma 36 pontos, na terceira posição, e "seca" o North Carolina Courage, o nono na tabela, para consolidar a vaga neste sábado, uma rodada antes do término da fase de grupo.

Marta e companhia encerram a participação na etapa de grupos no próximo sábado, fora de casa, diante do Washington Spirit, que é vice-líder, com 43 pontos, e tem a vaga assegurada no mata-mata. Presente em 20 das 24 partidas do time roxo, Marta acumula três gols, além do olímpico, e uma assistência na NWSL.

Esporte

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

O patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão

08/10/2025 23h00

O patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão

O patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão Divulgação/Folha

O atacante português Cristiano Ronaldo conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual).

A agência afirma que o novo acordo com o clube da Arábia Saudita está avaliado em mais de US 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual). No primeiro contrato, o craque ganhava cerca da metade do valor da renovação - a quantia era de US 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

Analisando o resto de sua carreira, Cristiano Ronaldo faturou mais de US 550 milhões em salários entre 2002 e 2023 (quantia que resulta em R$ 2,9 bilhões).

Além disso, o europeu conquistou a posição no ranking da Bloomberg assinando contratos com marcas de vestuário famosas, como a Nike e a Armani. Apenas em patrocínios, há cerca de US 175 milhões (cerca de R$ 935 milhões). Para completar seu patrimônio, o português possui pequenos empreendimentos compartilhados com amigos em Lisboa, Portugal.

Embora tenha feito história para o universo do futebol, Cristiano Ronaldo não é o único esportista do ranking. Roger Federer e Michael Jordan são outros nomes notáveis que fazem parte da lista.

Esporte

João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui'

O torneio ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense.

07/10/2025 23h00

João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui'

João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui' Divulgação

Principal nome do tênis brasileiro e promessa da modalidade, João Fonseca está confirmado para a disputa do Rio Open, em 2026. O torneio ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense. Em 2023, o carioca fez sua estreia no circuito justamente na competição em sua cidade natal.

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração e o mais jovem tenista dentro do top 100. No início deste ano, o carioca conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, se tornando o mais jovem brasileiro a conquistar um título na Era Aberta da ATP e o sul-americano mais jovem desde Perez-Roldan em 1987.

Outros títulos de Fonseca incluem o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo em Jeddah, e os challengers de Phoenix, Camberra e Lexington. Em seu segundo ano como profissional, e o primeiro nos torneios de elite da ATP, ele disputou os quatro Grand Slams do ano e venceu partidas em todos.

Sua conexão com o Rio Open se iniciou ainda na infância, quando se tornou um fã definitivo de tênis no torneio. O brasileiro esteve com a família para assistir aos jogos logo na primeira edição, em 2014, quando Rafael Nadal esteve entre as atrações. Desde então, acompanhou todas as edições, seja como espectador ou nas quadras.

"O sonho começou aqui", destacou o Rio Open, no anúncio. Em 2022, foi sparring oficial do torneio, treinando na edição que recebeu nomes como Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. No ano seguinte, recebeu um convite da organização para disputar a chave principal do ATP 500, fazendo a sua estreia em um ATP, em casa.

Fonseca começou a ganhar destaque no circuito com a sua campanha no Rio Open, em 2024. Naquel ocasião, eliminou Arthur Fils e Cristian Garin no caminho até as quartas de final. Em 2025, retornou por uma terceira vez ao torneio após a conquista em Buenos Aires, mas foi eliminado de forma precoce, ainda na estreia, diante de Alexandre Müller, da França.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring e foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira", afirmou o carioca

"A história do João se mistura com a do Rio Open - ele iniciou a carreira aqui e nos acompanha desde a primeira edição. É raro um jogador ter a oportunidade de disputar um ATP 500 praticamente no quintal de casa. Vivemos um momento especial e gratificante com o João impulsionando ainda mais o esporte em uma fase de ascensão tanto do Rio Open quanto do tênis no país", pontuou Luiz Carvalho, diretor do torneio.

João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026. Outros nomes serão confirmados pela organização do evento ao longo dos próximos meses.
 

