Mega-Sena deste sábado sorteia prêmio de 60 milhões

Após cumprir suspensão, Arthur Dias foi titular pela 6ª vez na competição, desta vez na lateral-direita, ou seja, ocupou todas as posições defensivas durante o torneio

Cumprindo suspensão na última rodada por ter sido expulso contra o Uruguai, o campo-grandense Arthur Dias voltou ao time titular e participou da vitória que colocou, de forma oficial, a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria.

Pela 3ª rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, o Brasil enfrentou o Paraguai. Com 100% de aproveitamento em dois jogos, a seleção precisava vencer os paraguaios para garantir a classificação no mundial, do qual apenas os quatro melhores colocados asseguram vaga na competição que acontece em setembro e outubro no Chile.

O multifunções Arthur, que já atuou como zagueiro e lateral-esquerdo durante o torneio, pode adicionar mais uma posição na sua lista: lateral-direito. Ramon Menezes, treinador da seleção brasileira sub-20, escalou o campo-grandense no lugar que era de Igor Serrote, que foi expulso na vitória contra a Colômbia na última rodada.

Porém, o defensor não ficou muito tempo em campo, sendo substituído no intervalo pelo lateral-direito de origem Paulinho, da base do Vasco da Gama (RJ). Durante os 45 minutos que ficou em campo, o sul-mato-grossense efetuou dois cortes, duas interceptações, um desarme e acertou 79% dos passes (15 dos 19 tentados), recebendo uma nota 6,6 no Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas.

Com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson Santana, a seleção brasileira venceu por 3x1 e garantiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo sub-20. Porém, ainda há dois jogos a serem feitos para decidir o título da competição: contra a Argentina, na quinta-feira (13), às 22h; e diante do Chile, no próximo domingo (16), ainda sem horário definido pela Conmebol.

Mundial sub-20

A Copa do Mundo da categoria acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile, país que já está classificado automaticamente para a competição por ser país-sede.

Além do Chile e Brasil, outras 11 seleções já estão garantidas no torneio: Nova Caledônia, Nova Zelândia, Espanha, França, Itália, Noruega, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá.

A seleção brasileira tem cinco títulos mundiais da categoria, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Este último, erguido há 14 anos, contava com um elenco recheado de jogadores que viriam a ser destaque na seleção principal no futuro, como: Philippe Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo e Alex Sandro.

Na última edição, disputada em 2023 e vencida pelo Uruguai, o Brasil decepcionou e foi eliminado por Israel, pelo placar de 3x2, nas quartas de final. Marcos Leonardo, revelado pelo Santos e atualmente no Al-Hilal (ARA), venceu a chuteira de prata, prêmio dado ao vice-artilheiro da competição.

Porém, mesmo com cinco títulos, a seleção brasileira não é a maior vencedora da Copa do Mundo Sub-20. Com seis títulos, a Argentina lidera este quesito, o último conquistado há 18 anos, em 2007, geração que tinha Aguëro, Dí Maria, Romero e Banega.

Campeões do Mundial Sub-20 por edição:

1977: União Soviética (Brasil ficou com o 3º lugar)

1979: Argentina

1981: Alemanha Ocidental

1983: Brasil

1985: Brasil

1987: Iugoslávia

1989: Portugal (Brasil ficou com o 3º lugar)

1991: Portugal (Brasil foi vice-campeão)

1993: Brasil

1995: Argentina (Brasil foi vice-campeão)

1997: Argentina

1999: Espanha

2001: Argentina

2003: Brasil

2005: Argentina (Brasil ficou com o 3º lugar)

2007: Argentina

2009: Gana (Brasil foi vice-campeão)

2011: Brasil

2013: França

2015: Sérvia (Brasil foi vice-campeão)

2017: Inglaterra

2019: Ucrânia

2023: Uruguai

VS PARAGUAI

Antes de a bola rolar em Caracas, o técnico Ramon Menezes pregou total respeito ao Paraguai tentando evitar a euforia na seleção brasileira. Queria a equipe concentrada e sem clima de "já ganhou". No discurso, alertou sobre a campanha de superação semelhante dos rivais, que também passaram aperto na fase de classificação.

Depois de levar 4 a 0 da Colômbia na estreia do hexagonal, os paraguaios se reabilitaram diante do Chile e queriam superar os brasileiros na tabela. Para isso, necessitavam ganhar a partida

Postados mais à frente e pressionando a saída brasileira, deram trabalho para Felipe Longo logo no início, com roubada de bola e batida forte de Aguayo. O goleiro espalmou, evitando que o Brasil levasse seu primeiro gol no hexagonal.

O jogo ficou alguns minutos parado por causa de lesão séria do paraguaio Max Duarte - acabou substituído chorando com problema não joelho - e o retorno veio com gol brasileiro. Gustavo Prado brigou com os marcadores e bateu sem ângulo. O goleiro aceitou.

A seleção ainda vibrava quando saiu o segundo. Contragolpe em velocidade, Wesley toca para Rayan ampliar em batida entre as pernas do goleiro. Com apenas 17 minutos, a esquadra verde e amarela tinha vantagem gigante.

Mas os valentes paraguaios não se abateram e descontaram de imediato. Cobrança de escanteio, a defesa deu mole e Aguayo surgiu livre, para descontar de cabeça. O jogo era repleto de chances de gols pela carência de marcação de ambos os lados. Rayan, cara a cara, mandou para o alto, enquanto a cobertura de Pedrinho passou raspando, e Felipe Longo fez milagre na cabeçada de León.

Mais adiantados pela necessidade da igualdade, os paraguaios assumiram o risco dos contra-ataques e viram o Brasil criar e desperdiçar boas chances na etapa final. Pedrinho parou no goleiro, Jair errou a cabeçada e Wesley optou por cruzamento ruim.

A resposta veio com Alfonso carimbando o travessão e depois em cobrança de falta nas mãos de Longo. O Paraguai ainda investia nos chuveirinhos, sem sucesso. Sem "fome" para buscar o gol do alívio, como já visto em todo o Sul-Americano, o Brasil se postou todo na defesa, passando por um sufoco desnecessário.

Já na reta final, porém, uma saída em velocidade definiu o jogo e a vaga. Pedrinho passou pelo marcador e bateu forte, o goleiro espalmou para a área e Alisson deslizou para fechar a conta. Ramon Menezes ainda trocou dois atacantes por defensores para segurar o resultado.

Classificação de momento

1º - Brasil (9 pontos - 3 PJ)

2º - Argentina (9 pontos - 3 PJ)

3º - Colômbia (3 pontos - 3 PJ)

4º - Paraguai (3 pontos - 3 PJ)

5º - Uruguai (1 pontos - 3 PJ)

6º - Chile (1 pontos - 3 PJ)

*PJ = Partidas Jogadas

** Em negrito = aqueles que, por enquanto, estão se classificando ao Mundial Sub-20 (Chile já está classificado por ser país-sede da competição)

JOGOS DA PRÓXIMA RODADA

Paraguai x Uruguai | 13/02 | às 16h

Chile x Colômbia | 13/02 | às 18h30

Brasil x Argentina | 13/02 | às 21h

Saiba

A seleção brasileira é a maior e atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Ao todo, já foram 12 taças da competição conquistadas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023).

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

